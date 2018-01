«12 Δυνατοί» (12 Strong)

Ο χολιγουντιανός σταρ Κρις Χέμσγουερθ («Thor») πρωταγωνιστεί σε μία συγκλονιστική στρατιωτική περιπέτεια, βασισμένη στη μέχρι πρόσφατα απόρρητη και άκρως αληθινή συνταρακτική υπόθεση των 12 Δυνατών, των γενναίων στρατιωτών που επιστρατεύθηκαν στο Αφγανιστάν ως πρώτη αποστολή αντεπίθεσης των ΗΠΑ αμέσως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Το αγωνιώδες σενάριο συνυπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος Τεντ Τάλι («Η Σιωπή των Αμνών»), τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο ταλαντούχος πρωτοεμφανιζόμενος Νικολάι Φούγκλσιγκ, ενώ στον ρόλο του παραγωγού βρίσκεται ο θρυλικός και έμπειρος σε καταιγιστικές περιπέτειες Τζέρι Μπρουκχάιμερ («Αρμαγεδδών», «Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού»).

Λίγες εβδομάδες μετά το εφιαλτικό τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μία επίλεκτη ομάδα δώδεκα αντρών των Ειδικών Δυνάμεων αναλαμβάνει την πρώτη απόρρητη αποστολή αντεπίθεσης των ΗΠΑ. Οι δώδεκα στρατιώτες προσγειώνονται σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή του Αφγανιστάν με σκοπό να συνεργαστούν με έναν τοπικό πολέμαρχο εναντίον των Ταλιμπάν. Όλες οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, καθώς υστερούν όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε πυρομαχικά.

Σκηνοθεσία: Νικολάι Φούγκλσιγκ

Σενάριο: Πίτερ Κρεγκ, Τεντ Τάλι (διασκευή του βιβλίου του Νταγκ Στάντον «Horse Soldiers: TheExtraordinary Story of a Band of US Soldiers WhoRode to Victory in Afghanistan»)

Παίζουν: Κρις Χέμσγουερθ, Μάικλ Σάννον, Μάικλ Πένια, Τρεβάντε Ρόουντς, Έλσα Πατάκι, Γουίλιαμ Φίχτνερ

Διάρκεια: 130’