2ο Διεθνές Σεμινάριο και Διαγωνισμός Διεύθυνσης Ορχήστρας στην Αθήνα!

Το 2ο Διεθνές Σεμινάριο και Διαγωνισμός Διεύθυνσης Ορχήστρας στην Αθήνα είναι γεγονός!

Ο μαέστρος Μιχάλης Οικονόμου και η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών ενώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις δυνάμεις τους για να συνεχίσουν το θεσμό που ξεκίνησαν πέρυσι.

Νεαροί μαέστροι από όλο τον κόσμο δήλωσαν συμμετοχή και επιλέχθηκαν προσεκτικά οι 14 καλύτεροι, οι οποίοι θα ζήσουν την εμπειρία να μαθητεύσουν για μία εβδομάδα κοντά στον Μιχάλη Οικονόμου και να διευθύνουν τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Το Σεμινάριο πραγματοποιηθεί από τις 23 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 στο Χώρο Τέχνης και Πολιτισμού «Άρτεμις» στον Άλιμο και θα περιλαμβάνει μαθήματα και πρόβες με 2 πιάνα και την Ορχήστρα, όπως επίσης και δύο Συναυλίες στις 28 & 29 Φεβρουαρίου. Η είσοδος για τις πρόβες και τις συναυλίες είναι ελεύθερη.

Σχετικά με το Σεμινάριο: Έγιναν περισσότερες από 100 αιτήσεις, αλλά μόνο 14 συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί ως ενεργοί. Ο καθένας τους θα έχει 90 λεπτά στη διάθεσή του να ανέβει στο πόντιουμ και να διευθύνει την ορχήστρα και 50 λεπτά τα δύο πιάνα. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα διευθύνουν από ένα κομμάτι σε μία από τις δύο τελικές συναυλίες που θα γίνουν με τη λήξη του σεμιναρίου. Οι μουσικοί της ορχήστρας θα επιλέξουν τον αγαπημένο τους μαέστρο, ο οποίος θα κληθεί να διευθύνει τη Φιλαρμόνια την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο.

Οι τελικοί συμμετέχοντες για το 2020:

1. Maximilian Leinekugel, Germany 2. Wilbur Lin, Taiwan/USA 3. Johanna Malangré, Germany 4. Keuntae Park, South Korea 5. Olsi Qinami, Albania/UK 6. Roman Reznik, Ukraine 7. Karol Szwech, Poland 8. Pascale Van Os, Belgium 9. Agata Zając, Poland 10. Arndt Auhagen, Germany 11. Maria Bazou, Greece 12. Marco Bossi, Italy 13. Luis Castillo-Briceño, Costa Rica 14. Ana Ćosović, Serbia

Το ρεπερτόριο που θα διευθύνουν οι συμμετέχοντες φέτος: W. A. Mozart: Symphony no. 41, L. V. Beethoven: Symphony no. 4, A. Dvorak: Symphony no. 8, J. Strauss: Die Fledermaus Overture, J. Strauss: Kaiser-Walzer.

Πληροφορίες:

23 – 29 Φεβρουαρίου 2020 Χώρο Τέχνης και Πολιτισμού «Άρτεμις» (Πυθαγόρα 8, Άλιμος)

Πρόβες/Μαθήματα: 23-27 Φεβρουαρίου 15:30-17:30 με 2 πιάνα 18:00-22:00 με την ορχήστρα Συναυλία 1η: 28 Φεβρουαρίου, 19:00 Συναυλία 2η: 29 Φεβρουαρίου, 13:00

Θα γίνει τελετή απονομής αμέσως μετά τη δεύτερη συναυλία στις 29 Φεβρουαρίου.

Η είσοδος για τις πρόβες και τις συναυλίες είναι ελεύθερη.

