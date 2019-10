2ο Συμπόσιο Κινηματογράφου του Balkan Can Kino

Η θεματική αυτή τη χρονιά είναι η ευρεία έννοια «LOCALITIES» (#περιοχή, #γειτονιά, #μέρος, #θέση, #συνοικία, #κοινότητα, #οικισμός, #τόπος, #σημείο, #χώρος, #σκηνικό, #τοποθεσία, κλπ.)

Το Συμπόσιο περιλαμβάνει ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, ανοιχτές συζητήσεις, προβολές, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς – πάνω στη θεματική “Localities” – από φιλοξενούμενες συλλογικότητες κινηματογραφιστών, σκηνοθέτες, καλλιτέχνες και θεωρητικούς, που δραστηριοποιούνται και έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν είναι:

· Rufy’s Films, ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής ταινιών και συλλογικότητα με έδρα την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο. Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστεί η πρώτη συλλογική μεγάλου μήκους ταινία τους καθώς και μία επιλογή από ταινίες μικρού μήκους,

· Επιλογή ταινιών από Βάσκους καλλιτέχνες σε συνεργασία με το Bideodromo International Experimental Film & Video Festival, με βάση το Μπιλμπάο στην Ισπανία, σε επιμέλεια του Txema Agiriano,

· Video Art Miden, ανεξάρτητος οργανισμός για τη διερεύνηση και την προώθηση της βιντεοτέχνης και ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα, επιμέλεια video–art installation In between: passages and (de/)monumentalisations – που συμμετέχει στο Συμπόσιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,

· Pugnant Film Series, μη κερδοσκοπικό εγχείρημα που επικεντρώνεται στην προβολή underground, dada και κινηματογράφου των δημιουργών στην Αθήνα και στην Ελλάδα, συν-επιμελητής προγράμματος Balkan Experimental Localities – που συμμετέχει στο Συμπόσιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,

· Part of the Solution, μια ομάδα καλλιτεχνών, κινηματογραφιστών, τεχνικών και φίλων, που συνδράμουν στη δημιουργία video–campaigns για την ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων που αν και μας αφορούν και μας επηρεάζουν όλους, πολύ συχνά φτάνουν σε εμάς διαστρεβλωμένα,

· Co–Hab Athens, μια εν εξελίξει έρευνα-πρόταση πάνω σε μοντέλα συλλογικής κατοικίας και ιδιοκτησίας για μια προσιτή σε όλους αναβάθμιση της ποιότητας κατοίκησης.

Επιπλέον, το Συμπόσιο έχει τη χαρά να συνεργάζεται και να υποστηρίζεται από σκηνοθέτες, καλλιτέχνες και επιμελητές, μεταξύ των οποίων οι: Txema Agiriano, Γιώργος Ευθυμίου, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Βάσω Γεωργιάδου, Σοφία Γρηγοριάδου, Ζαχαρίας Μαυροειδής, Alyssa Moxley, Stéphane Charpentier, Αντώνης Τολάκης, Άννη Τσεβδομαρία, Danielle Zorbas, κ.ά.

***Οι προβολές των συλλογών μικρού μήκους Europoly & African Metropolis και η ενότητα «Πορτραίτα του Έλληνα Μετανάστη», που περιλαμβάνει τις μεγάλου μήκους ταινίες Ghettokids & Soul Kitchen, διοργανώνονται με την υποστήριξη του GoetheInstitut.***

Οι χώροι διεξαγωγής του 2ου BCK Συμποσίου Κινηματογράφου είναι το νέο Art Lab Kino 28, η MEME Gallery Athens και το Typografeio – και τα τρία υπό τη στέγη του Communitism στο Μεταξουργείο – και οι συν-διοργανωτές: ο Πολυχώρος KET – Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων και το βιβλιοπωλείο Ο Μετεωρίτης , και τα δύο στην Κυψέλη.

Γλώσσα: Οι παρουσιάσεις, συζητήσεις με τους συντελεστές, ομιλίες κλπ. κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα γίνουν στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά. Όποτε είναι δυνατό, οι διοργανωτές και οι φιλοξενούμενοι συμμετέχοντες θα παρέχουν διερμηνεία για το κοινό. Οι ταινίες θα προβληθούν στην πρωτότυπη γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους.

Όλες οι δράσεις και οι προβολές του 2ου BCK Συμποσίου Κινηματογράφου είναι ανοιχτές στο κοινό / με ελεύθερη είσοδο.

ΧΩΡΟΙ

KINO 28 – MEME – TYPOGRAFEIO: Κεραμικού 28, Αθήνα – ισόγειο

COMMUNITISM: Κεραμικού 28, Αθήνα – 1ος όροφος

KET – ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ: Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη

Βιβλιοπωλείο Ο ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ: Φωκίωνος Νέγρη 68, Κυψέλη

Διοργάνωση & Επιμέλεια Προγράμματος

BALKAN CAN KINO

www.balkan–can–kino.com

www.facebook.com/balkancankino/

balkancankino@gmail.com

Συνδιοργάνωση:

KINO 28 – MEME – TYPOGRAFEIO – KET – O METEORITIS

Συνεργάτες:

RUFY’S FILMS – BIDEODROMO INTERNATIONAL EXPERIMENTAL FILM & VIDEO

FESTIVAL – VIDEO ART MIDEN – PUGNANT FILM SERIES

Με την υποστήριξη των

GOETHE–INSTITUT – COMMUNITISM

Πληροφορίες: https://balkancan.site123.me/bck–film–symposium

4.10.2019 έως 12.10.2019

