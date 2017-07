3ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Πριν χρόνια, είχα διαβάσει μια σοφή παρατήρηση ενός φανατικού θαυμαστή του μεγάλου Μάνου Κατράκη. «Ξέρω καλά ότι ο Κατράκης έχει πάντα τρακ, κάθε φορά που βγαίνει στη σκηνή, το ίδιο τρακ το έχει και ο θεατής. Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα της πλατείας, πιάνω τον εαυτό μου, εάν αυτό που θα δω, είναι αντάξιο της προσδοκίας μου.» Σε περίπου 60 νύχτες, στο ανοιχτό θέατρο της Άνδρου, θα χτυπάει η καρδιά μου, σ’ αυτή την τεράστια ησυχία μέσα στο σκοτάδι, γι αυτά που επιλέξαμε φέτος, για τις νύχτες πολιτισμού. Το φως του πρώτου προβολέα στη σκηνή, τα ευαίσθητα δάχτυλα του πιανίστα στην έναρξη, τα χρωματιστά πρόσωπα των ηθοποιών λίγο πριν ακουστεί η πρώτη λέξη, με καθησυχάζουν. Είναι η ώρα να καθαρίσουν οι ψυχές μας

Παντελής Βούλγαρης

Την αφίσα και το εξώφυλλο του 3ου Φεστιβάλ, φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Γιώργος Χαδούλης, ενώ τα βίντεο είναι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Βούλγαρη και μουσική Σπύρου Λούκου.

29/7/2017 – 25/8/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΔΡΟΥ 2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΕΝΑΡΞΗ)

Μουσικοθεατρική παράσταση «ΟΛΟΙ ΕΝΑ, ΦΙΛΑ ΜΕ.. ΚΙ ΑΛΛΟ» του Σταμάτη Κραουνάκη. Τρεις γενιές τραγούδια. Συμμετέχουν εννέα ακόμη καλλιτέχνες, ηθοποιοί και μουσικοί.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Προβολή της κλασικής και δημοφιλούς παράστασης όπερας, από την Metropolitan Opera.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Καμεράτα. Gala ελληνικής οπερέτας με διευθυντή ορχήστρας τον Γιώργο Πέτρου. Θα παρουσιαστούν πολυαγαπημένα κομμάτια από τον «Βαφτιστικό», τους «Απάχηδες των Αθηνών», το «Πικ νικ» κ.α. Συμμετέχουν 23 μουσικοί και 2 σολίστ λυρικοί τραγουδιστές.

ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η αισχύλεια τραγωδία «Επτά επί Θήβας» σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Στάνκογλου και Κλειώ-Δανάη Οθωναίου. Μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η κωμικοτραγωδία «Πέτρες στις τσέπες του» της Μαρί Τζόουνς, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία των Μάκη Παπαδημητρίου και Γιώργου Χρυσοστόμου. Παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Dance Gala: Βραδιά Ρωσικού Μπαλέτου. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί Carmen και στο δεύτερο μέρος Fragment from the ballet Swan Lake, Vokalis και Polovtsian Dances. Συμμετέχουν 16 χορευτές από The Royal Moscow Ballet και δύο σολίστες από μπαλέτο Stanislavsky.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η Φιλαρμονική Μουσικού Συλλόγου Άνδρου (ΜΟΥ.Σ.Α.),παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι.

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Συναυλία «RESTART» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τους Ευγενείς Αλήτες. Με νέα τραγούδια, νέους συνεργάτες και νέο ήχο, εκ μέρους του δημοφιλούς τραγουδοποιού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Η «Μήδεια» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη. 15 ηθοποιοί και 4 μουσικοί επί σκηνής. Πρωταγωνιστεί η Μαρία Ναυπλιώτου. Μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Θεατρικός Όμιλος Άνδρου. «Αρσενικό και παλιά δαντέλα», η μαύρη κωμωδία του Τζόζεφ Κέσελρινγκ, σε σκηνοθεσία Θεώνης Ριντ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 (ΛΗΞΗ)

Η θεατρική ομάδα «Αλαλούμ» παρουσιάζει την παράσταση «Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση.