8ο Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου (Silent Film Festival)

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για 8η συνεχή χρονιά, διοργανώνει το Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου με συνοδεία ζωντανής μουσικής και με ελεύθερη είσοδο.

Ο Βωβός Κινηματογράφος υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος και μεγάλη αγάπη του Μιχάλη Κακογιάννη. Ο ίδιος ο μεγάλος σκηνοθέτης επιμελήθηκε τα δύο πρώτα Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου στο Ίδρυμά του, και το ΙΜΚ συνεχίζει την παράδοση που εκείνος δημιούργησε, προετοιμάζοντας, σε ετήσια βάση, το Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου και προβάλλοντας ταινίες που έβαλαν τις βάσεις της έβδομης τέχνης.

Παράλληλα, όπως και εκείνα τα πρώτα χρόνια του σινεμά χωρίς ήχο, συνθέτες «ντύνουν» τα ασπρόμαυρα πλάνα με πρωτότυπες συνθέσεις οι οποίες, ερμηνεύονται ζωντανά, δίπλα στην μεγάλη οθόνη, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα κάθε ταινίας τονίζοντας καταστάσεις και συναισθήματα…

Φέτος, η θεματική του 8ου Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου είναι η Επιστημονική Φαντασία. Όπως εξηγεί ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Silent Film Festival Αλέξανδρος Μούζας: «Η επιστημονική φαντασία, προσφιλές λογοτεχνικό είδος διαχρονικά, παίρνει σάρκα και οστά με την έλευση του κινηματογράφου. Από τις χιουμοριστικές μικρού μήκους ταινίες του Μελιέ, μέχρι τα υψηλού επιπέδου επιτεύγματα του Φριτς Λάγκ, η επιστημονική φαντασία ωθεί την κινηματογραφικής τέχνη και τεχνολογία στα όριά της. Τα ειδικά εφφέ, το μοντάζ, η διπλοτυπία, το stopmotion, κλπ, είναι τα πρώτα εργαλεία με τα οποία καταφέρνει ο σκηνοθέτης να δώσει στον θεατή, εικόνα του μέλλοντος του μέσα από φανταστικούς τόπους, εξωγήινα ταξίδια, φανταστικές μηχανές, ταξίδια στον χρόνο, ρομπότ και τέρατα, κλπ.

Αν και χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες να εδραιωθεί η επιστημονική φαντασία σαν «σοβαρό» κινηματογραφικό είδος και να προσεγγίσει το μεγάλο κοινό, εξακολουθεί να είναι για το σινεμά ιδιαίτερη πρόκληση από κάθε άποψη. Σήμερα, ερχόμενοι από το μέλλον αυτών των ταινιών, έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε το παρόν μας με την προσδοκία του μέλλοντος του ανθρώπου όπως το φανταζόταν δεκαετίες πριν».

Στο φετινό μας φεστιβάλ, θέλοντας να παρουσιάσουμε στο κοινό μια ευρεία εικόνα του είδους, έχουμε συμπεριλάβει τις πλέον χαρακτηριστικές και σημαντικές ταινίες. Συγχρόνως, ζητήσαμε από τους συνθέτες, για όσες ταινίες γράφτηκε πρωτότυπη μουσική, να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά ή να αξιοποιήσουν την μουσικήτεχνολογία, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στους δημιουργούς αυτούς που φαντάστηκαν το μέλλον μας, έναν αιώνα πριν.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Αλέξανδρος Μούζας

24 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2017

κάθε μέρα στις 21.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 24 Ιουνίου

Aelita (1924, 111’) Κ

Σκηνοθεσία: AYakovProtazanov

Σενάριο:AlekseiFajko, FyodorOtsep

Παίζουν:YuliyaSolntseva, IgorIlyinsky, NikolaiTsereteli

Χώρα:Ρωσία

Πρωτότυπη Μουσική: Γωγώ Καλοδίκη

Συμμετέχουν:

Γωγώ Καλοδίκη, Κιθάρα και liveelectronics

Γιάννης Ντέλλας, κρουστά

Κυριακή, 25 Ιουνίου

The End of the World –VerdensUndergang (1916, 77’)

Σκηνοθεσία: August Blom

Σενάριο:Otto Rung

Παίζουν:Olaf Fønss, Carl Lauritzen, Ebba Thomsen

Χώρα: Δανία

Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Παναγιωτάκης, Δημήτρης Καραγιώργος, Φίλιππος Λαμπαδάριος

Συμμετέχουν:

Σύνολο inSTUMmental

Νίκος Παναγιωτάκης, ηλ.κιθάρα και εφε

Φίλιππος Λαμπαδάριος, ηλ.κοντραμπάσο,

Δημήτρης Καραγεώργος, liveelectronics

Δευτέρα, 26 Ιουνίου

FrauinMond (1929, 169’)

Σκηνοθεσία: FritzLang

Σενάριο: Fritz Lang, Thea von Harbou

Παίζουν: Willy Fritsch, Gerda Maurus,Klaus Pohl, Fritz Rasp, GustlGstettenbaur, Gustav von Wangenheim

Χώρα: Γερμανία

Θα προβληθεί με την πρωτότυπη μουσική

Τρίτη, 27 Ιουνίου

A Trip to Mars – Himmelskibet (1918, 81’)

Σκηνοθέτης: Holger Madsen

Σενάριο: Sophus Michaëlis

Παίζουν:Gunnar Tolnæs, Zanny Petersen, Nicolai Neiiendam

Χώρα: Δανία

Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Σφυρής

Συμμετέχουν:

Βεντούρας Μάνος, Γαλλικό κόρνο

Βρακατσέλη Ιωάννα, φωνή

Γιοβάνος Γιάννος , βιολοντσέλο

Μαρίνος Δημήτρης, πιάνο

Σφυρής Γιάννης, Synthesizer – Abletonlive)

Διευθύνει ο Φώτης Μιχαλάκης

Τετάρτη, 28 Ιουνίου

20.000 Leagues under the Sea (1916, 105’)

Σκηνοθεσία: Stuart Paton

Σενάριο: Stuart Paton

Παίζουν:Allen Holubar, Jane Gail, Curtis Benton, Edna Pendleton

Πρωτότυπη Μουσική: Άννα Μουζάκη

Συμμετέχουν : Αννα Μουζάκη, μουσική σύνθεση, επεξεργασία ήχου

Σοφία Λαμπροπούλου, κανονάκι αυτοσχεδιασμός

Τζίνα Δημητρίου, βιολοντσέλο μπαρόκ

Πέμπτη, 29 Ιουνίου

Αφιέρωμα στον Georges Melies

A Trip to the Moon (1902, 16’)

L’eclipse du Soleil. (1907, 9’)

The impossible Voyage (1904 , 20’)

The Conquest of the Pole (1912, 30’)

ΠρωτότυπηΜουσική: ΣπύροςΔεληγιαννόπουλος

Σπύρος Δελληγιανόπουλος, πιάνο, ηλεκτρονικά sounddesign

Παρασκευή, 30 Ιουνίου

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931,95’)

Σκηνοθεσία: RoubenMamoulian

Σενάριο: Samuel Hoffenstein, Percy Heath

Παίζουν: Fredric March, Miriam Hopkins, Rose Hobart

Θα προβληθεί με την πρωτότυπη μουσική

Σάββατο, 1 Ιουλίου

TheLostWorld (1925,93’)

Σκηνοθεσία: HarryHoyt

Σενάριο: MarionFairfax

Παίζουν: Bessie Love, Lewis Stone, Wallace Beery, Lloyd Hughes

Πρωτότυπη Μουσική: Χρήστος Σακελλαρίδης

Χρήστος Σακελλαρίδης, μουσική επιμέλεια, πιάνο

Διάρκεια Φεστιβάλ: 24 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2017 στον Κινηματογράφο του ΙΜΚ.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:Καθημερινά στις 21:00

Είσοδος ελεύθερη: απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο 210 3418579. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος, τηλ. 210 3418550 & 210 3418579

Στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart

Οι θεατές των παραστάσεων του ΙΜΚ δικαιούνται δωρεάν στάθμευση στο Parkingτου εμπορικού κέντρου AthensHeartαπό Δευτέρα έως Σάββατο από τις 08:00-22:00.Από τις 22:00 έως τη 01:00 η χρέωση είναι 2,5€ και 1€.για κάθε επιπλέον ώρα στάθμευσης. Τις Κυριακές οι θεατές των παραστάσεων του ΙΜΚ θα επιβαρύνονται με 2,5€ για χρήση του parking από τις 10:00 έως 01:00. Από τη 01:01πμ θα επιβαρύνεται με κόστος 1€ για κάθε επιπλέον ώρα.

