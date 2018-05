«Αυτοί που έμειναν πίσω»

της Anna Hope από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Κάποια πράγματα μας στοιχειώνουν για πάντα

1920, επέτειος της Ημέρας Ανακωχής.

Η μοίρα ενώνει τρεις γυναίκες που ανήκουν στα «σιωπηρά» θύματα του πολέμου –σε αυτούς που έμειναν πίσω. Η Χέτι ζει με τον λιγομίλητο, ψυχικά τραυματισμένο αδελφό της, η Έβελιν δεν μπορεί να ξεπεράσει τον θάνατο του αγαπημένου της και η Έιντα ελπίζει ακόμα στην επιστροφή του γιου της. Καθώς το νήμα που τις συνδέει αρχίζει να ξετυλίγεται, κάπου μακριά, στους αγρούς της Γαλλίας, ο Άγνωστος Πολεμιστής ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής.

Τα βλέμματα των Βρετανών και των υπόλοιπων Ευρωπαίων μπορούν πλέον να στραφούν στο μέλλον. Αυτές οι τρεις γυναίκες, όμως, πρέπει πρώτα να βρουν τη δύναμη να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν…

Μετάφραση: Μαρία Πηγαδά

ISBN: 978-960-461-829-3

Σελίδες: 368

Η Άννα Χόουπ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών. To συγγραφικό της ντεμπούτο με τίτλο Αυτοί που έμειναν πίσω απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, ήταν στη βραχεία λίστα των National Book Awards στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, στη βραχεία λίστα για το Historical Writers’ Association Debut Crown, υποψήφιο για το Walter Scott Prize for Historical Fiction και έχει ήδη εκδοθεί σε 14 χώρες. Η Αίθουσα χορού, το δεύτερο μυθιστόρημά της που έγινε best seller και κυκλοφορεί επίσης από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Ιρλανδού προπάππου της. Μπορείτε να ακολουθήσετε την Άννα στο Twitter: Anna_Hope.

Σχόλια