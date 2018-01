«Αγάπης λόγια»

Η υψίφωνος Μαρία Γαλάνη και ο πιανίστας Άρης Γραικούσης στο πιάνο και στο τραγούδι, παρουσιάζουν μία συναυλία αφιερωμένη στην οπερέττα, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο & Ωδείο “Athenaeum”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάσημα σόλο τραγούδια και ντουέτα των Νίκου Χατζηαποστόλου και Θεόφραστου Σακελλαρίδη, από οπερέτες όπως «Οι απάχηδες των Αθηνών», «Ο Βαπτιστικός», «Οι ερωτευμένοι», «Η γυναίκα του δρόμου» κ.α. Στο πρόγραμμα επίσης θα ακουστούν Βαλς από οπερέττες του αυστριακού συνθέτη Johann Strauss για πιάνο, ερμηνευμένα από τον Άρη Γραικούση.

Ο Άρης Γραικούσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών απ’ όπου πήρε το δίπλωμά του με Α΄ βραβείο και χρυσό μετάλλιο. Συνέχισε και ολοκλήρωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του Detmold της Γερμανίας (τάξη, Jean-Efflam Bavouzet). Έχει δώσει ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Γερμανία στις πόλεις

Detmold, Hameln, Dortmund, Hannover, Bielefeld, Wittmund, Paderborn, Herford καθώς και στην Πολωνία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μουσικές Πέμπτες» του Sopot, στο Gdansk.

Πρόσφατα, είχαν μεγάλη επιτυχία τα τελευταία του προσωπικά ρεσιτάλ “Promenade” ένα αφιέρωμα σε Ρώσους συνθέτες όπου παρουσιάστηκε αρκετές φορές στην Αθήνα, την επαρχία καθώς και στο Herford της Γερμανίας. Tο αφιέρωμα σε συνθέτες ρομαντικής μουσικής στον «Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού», το πρόγραμμα «Μουσικοί Συσχετισμοί», όπου απέσπασε πολύ θερμές κριτικές στο Διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο “Athenaeum”, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στην Γερμανία και το ρεσιτάλ με Polonaises & Nocturnes του F. Chopin όπου δόθηκε στο Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη.

Έχει επίσης εμφανιστεί στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στο Φεστιβάλ Ηρακλείου Κρήτης , στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου και ως σολίστ με την «Δημοτική Συμφωνική Πειραματική Ορχήστρα Ρεθύμνου» στο Ενετικό Κάστρο Fortezza, στο Φεστιβάλ Χανίων, στο Φεστιβάλ Σύμης, στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, στο ιστορικό Μουσείο Ύδρας, καθώς και σε άλλες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα. Σημαντική ήταν η συναυλία για την “Πανσέληνο του Αυγούστου” το 1999 στην Δήλο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ασχολείται ενεργά με την συνοδεία στο κλασσικό και σύγχρονο τραγούδι, έχοντας πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες με ρεπερτόριο από μπαρόκ συνθέτες, βραδιές με Lieder, άριες από όπερες και κύκλους Ελλήνων συνθετών.

Διδάσκει πιάνο στο ωδείο & καλλιτεχνικό κέντρο «Μουσικοί Ορίζοντες».

Η λυρική σοπράνο Μαρία Γαλάνη γεννήθηκε στη Μυτιλήνη.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές μονωδίας στο ΩΔΕΙΟ «ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ» στην Αθήνα, με δάσκαλο τον βαθύφωνο Νίκο Παγούνη, από όπου και αποφοίτησε με Άριστα παμψηφεί. Αργότερα παρακολούθησε μαθήματα λυρικού τραγουδιού στο Μιλάνο με την καθηγήτρια φωνητικής Mariana Ciraci.

Συμμετείχε σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό (Κανάρια Νησιά, Γιοχάνεσμουργκ, Festival International de Musique Universitaire στο Belfort της Γαλλίας, στην Πέργαμο της Τουρκίας κλπ) με κύκλους Ελλήνων συνθετών.

Στην Ελλάδα έλαβε μέρος στο Aegean Verdi Festival υπό τη δ/νση του καθηγητή του Lewis & Clark College of Arts and Sciences, Dr. George Skipworth, διακεκριμένου Αμερικανού πιανίστα, λυρικού καλλιτέχνη και μαέστρου. Έδωσε ακόμα συναυλίες στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», στο University of Indianapolis Athens Campus, στο αμφιθέατρο “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» στο Δημαρχείο Χολαργού, στο «ΟΜΗΡΕΙΟ» της Χίου, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, καθώς επίσης και σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους.

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 10 ευρώ, φοιτητικό 5 ευρώ

Καλλιτεχνικό κέντρο & Ωδείο Athenaeum, Αδριανού 3 Θησείο (αίθουσα “Λούλη Ψυχούλη”), τηλ. : 210 3211987 – 55 & 49

