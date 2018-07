«Αll Souls Festival»: Making Space for Disability in the Arts

Με κύριο άξονα την ισότητα και συμπερίληψη στον πολιτισμό και τις τέχνες, το All Souls Festival έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Αυγούστου και βρίσκει το σπίτι του στο στούντιο του Κινητήρα, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το Αll Souls Festival αποσκοπώντας να δημιουργήσει χώρο για δημιουργική αναζήτηση, έκφραση, και εκδήλωση της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του καθενός, φιλοδοξεί να αποτελέσει το κάλεσμα για τον εορτασμού των τεχνών, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας, με ή χωρίς αναπηρία. Το φεστιβάλ στοχεύει να εξασφαλίσει στα άτομα με αναπηρία ίδιες ευκαιρίες προβολής της τέχνης τους, καθώς και δυνατότητες προσβασιμότητας. Επιθυμεί ακόμη να φέρει σε επαφή διαφορετικούς καλλιτέχνες, με ή χωρίς αναπηρία, και να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για το χτίσιμο ενός πιο δυνατού και ποικιλόμορφου community. Τέλος, το All Souls Festival θα καλέσει άτομα με αναπηρία να γίνουν μάρτυρες οι ίδιοι στο πόσο σημαντική είναι η τέχνη σαν μορφή έκφρασης αλλά και θεραπείας, και θα τους παροτρύνει να έρθουν σε πιο άμεση επαφή με καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να γίνουν πηγή έμπνευσης και ζωτικής ενέργειας. Βασικό ζητούμενο του All Souls Festival είναι ο διάλογος μεταξύ των τεχνών, των δημιουργών τους και των θεατών, η οποίοι παραμένουν πάντα ενεργοί, και λαμβάνουν συνεχώς ερεθίσματα τα οποία αποτελούν πηγές έμπνευσης σε καλλιτεχνικό όσο και σε ηθικό επίπεδο. Στον πυρήνα της διοργάνωσης, βρίσκονται παραστάσεις χορού και θεάτρου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από διαφορετικούς καλλιτέχνες και θα αποδείξουν τις απεριόριστες ευκαιρίες και δυνατότητες της αναπηρίας στις παραστατικές τέχνες. Επίσης, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει σεμινάρια, τα οποία θα επικεντρωθούν στο creative process, στις θεραπευτικές πτυχές των παραστατικών τεχνών και στην εξοικείωση με την αναπηρία. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ (παραστάσεις και σεμινάρια) είναι με ελεύθερη συνεισφορά. Πληροφορίες για δήλωση συμμετοχής παρέχονται στην ιστοσελίδα, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ. Η ιστοσελίδα του φεστιβάλ είναι www.allsoulsfestival.com Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 Κινητήρας, Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, τηλ: 210 9248328

