«Αν υπάρχει, δεν το ‘χω βρει ακόμα»

Αξίζει να σωθούμε αν δεν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε;

Μετά τους πολύ πετυχημένους Αστερισμούς, ο Μάκης Παπαδημητρίου καταπιάνεται με ένα ακόμα έργο του «τρομερού παιδιού» του βρετανικού θεάτρου, Nick Payne το «If there is, Ihaven’t found it yet».

Ο George είναι ένας περιβαλλοντολόγος, εμμονικός με την υπερθέρμανση του πλανήτη που έχει απορροφηθεί τόσο με την οικολογική καταστροφή και το έργο διάσωσής της, που παραμελεί την οικογένειά του και κινδυνεύει να τη χάσει.

Η Fiona είναι η γυναίκα του, μια καθηγήτρια, κουρασμένη από την καθημερινότητα που ανακαλύπτει ότι η κόρη της πέφτει θύμα εκφοβισμού (bullying).

Η Anna είναι η κόρη τους, ένα υπέρβαρο έφηβο κορίτσι, θύμα bullying στο σχολείο της, που αντιδρά στον εκφοβισμό κι αποβάλλεται για δύο εβδομάδες.

O Teri είναι ο μικρός αδερφός του George, ένας περιπλανώμενος ‘άσωτος υιός’, ο μόνος άνθρωπος, ωστόσο, που δείχνει αληθινό ενδιαφέρον για το θλιμμένο κορίτσι.

Αυτά τα 4 πρόσωπα είναι οι πρωταγωνιστές της «ακατάστατης», αξιαγάπητης κωμωδίας που θέτει πολλά ερωτήματα και βάζει στο μικροσκόπιο την πάλη με την ερώτηση για το αν η δική μας ζωή αξίζει περισσότερο από κάποια άλλη για να διασωθεί ή όχι.

Το Αν υπάρχει, δεν το ‘χω βρει ακόμα είναι ένα αστείο, τρυφερό, συγκινητικό, καυστικό και αφοπλιστικά ειλικρινές έργο για μια σύγχρονη οικογένεια που προσπαθεί να γίνει και πάλι… οικογένεια και να επιβιώσει.

Ο Nick Payne, γνωστός για τη γεμάτη συναίσθημα γραφή, τους εύγλωττα ελλειπτικούς διαλόγους και την αιχμηρή συμπόνια του, έχει την καταπληκτική ικανότητά να «μπλέκει» τον μικρόκοσμο με το σύμπαν, φέρνοντας στο φως πώς η κατάσταση του πλανήτη και η κατάσταση μιας οικογένειας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν η μία την άλλη.

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου

Διανομή:

George: Μάκης Παπαδημητρίου

Fiona: Μαρία Λεκάκη

Anna: Αγγελική Γρηγοροπούλου

Terry: Δημήτρης Πασσάς

Πρεμιέρα: Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη και Κυριακή: 19.30 Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο: 21.00 Λαϊκή απογευματινή: Σάββατο: 18.00

Τιμές εισιτηρίων – Τετάρτη και Πέμπτη: 20€ (Α’ Ζώνη), 17€ (Β’ Ζώνη),14€ (φοιτητικό,νεανικό έως 26 ετών & άνω των 65 ετών), Ανέργων 10€ – Παρασκευή και Κυριακή: 20€ (Α’ Ζώνη), 17€ (Β’ Ζώνη), 14€ (φοιτητικό) – Λαϊκή Απογευματινή Σαββάτου: 17€ Γενική Είσοδος, 14€ (φοιτητικό) – Βραδινή Σαββάτου:22€ (Α’ Ζώνη), 20€ (Β’ Ζώνη)

Θεάτρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, τηλ.: 2103221579

Σχόλια