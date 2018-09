Analogio Festival 2018- «Ποιητική και πολιτική στο σύγχρονο θέατρο»

Το Analogio Festival, μέλος του οργανισμού EFA/EFFE (European Festivals Association/ Europe for Festivals- Festivals for Europe), ένας επιτυχημένος θεσμός αφιερωμένος στο θέατρο και στη σύγχρονη γραφή, δραματική και σκηνική, διοργανώνεται φέτος για 15η συνεχή χρονιά υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Σίσσυς Παπαθανασίου, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου και σε πολλούς ακόμη πολιτιστικούς, θεατρικούς αλλά και εναλλακτικούς χώρους της Αθήνας και του Πειραιά.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού των 70 χρόνων από την Ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της Ουνέσκο από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2018 στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου και σε πολλούς χώρους της Αθήνας και του Πειραιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

«Ποιητική και πολιτική στο σύγχρονο θέατρο» είναι ο δραματουργικός άξονας του φετινού προγράμματος του «Φεστιβάλ Αναλόγιο 2018». Περιλαμβάνει την παρουσίαση νέων θεατρικών έργων ελλήνων συγγραφέων (Άκης Δήμου, Κωνσταντίνος Μπούρας, Σάκης Σερέφας, Θωμάς Τσαλαπάτης), καθώς και ειδικό αφιέρωμα στη διεθνή δραματουργία με τίτλο «Drama across borders: International Playwrights at the ANALOGIO FESTIVAL». Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα παρουσιαστούν έργα και παραστάσεις από έξι διαφορετικές χώρες (Ιαπωνία, Ισραήλ, Κίνα, Ν. Κορέα, Ν. Αφρική, Ρουμανία), ενώ θα φιλοξενηθούν σημαντικοί δημιουργοί από το εξωτερικό.

Το “Αναλόγιο 2018” έχει έναν ιδιαίτερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και μέσα από έναν μεγάλο κύκλο παραλλήλων εκδηλώσεων και δράσεων με τίτλο «Libraries as gardens», δίνει έμφαση στις εκπαιδευτικές δράσεις και τις καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθούν master class συγγραφής, μετάφρασης και σκηνοθεσίας, σεμινάρια, ποιητικές περφόρμανς, δράσεις σε δημόσιους χώρους, περίπατοι με νέα μέσα (new media) σε αρχαιολογικές διαδρομές, συναντήσεις με δημιουργούς και φιλοξενίες (residency programme) συγγραφέων, μεταφραστών, θεωρητικών και καλλιτεχνών από το εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η μορφω-παιδαγωγική διάσταση της όλης διοργάνωσης, καθώς, μέσα από το διαπολιτισμικό γίγνεσθαι, το κοινό έρχεται σε επαφή με τις σύγχρονες τάσεις και αισθητικές του θεάτρου. Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν μαθητές και σχολεία από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Το Αναλόγιο ξεκίνησε το 2005 με κύριο άξονα την παρουσίαση καινούργιων θεατρικών έργων καθιερωμένων, ανερχόμενων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων στο κοινό. Η συνεχής λειτουργία του και η ενεργής παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια, το έχουν καταστήσει ως μια από τις πιο επιτυχείς ιδιωτικές πρωτοβουλίες στην πολιτιστική σκηνή της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχουν πραγματοποιηθεί 18 διοργανώσεις στην Ελλάδα (θέατρο Άλεκτον, Φεστιβάλ Αθηνών, Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Τέχνης, Ερεσσός) και έχουν παρουσιαστεί πάνω από 100 νέα έργα Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων (ενδεικτικά: Άκης Δήμου, Γιάννης Μαυριτσάκης, Ανδρέας Στάικος, Έλενα Πέγκα, Τσιμάρας Τζανάτος, κ.ά.). Έχουν δοθεί περισσότερες από 150 παραστάσεις, που έχουν σκηνοθετήσει οι: Ρούλα Πατεράκη, Λευτέρης Βογιατζής, Γιάννης Καλαβριανός, Δημήτρης Λιγνάδης, Ιόλη Ανδρεάδη, Ένκε Φεζολλάρι, Σίσσυ Παπαθανασίου, Γιάννης Αναστασάκης, Μαριάννα Κάλμπαρη, Ανέστης Αζάς, Θοδωρής Αμπατζής. Έχουν οργανωθεί εκατοντάδες παράλληλες εκδηλώσεις (εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια, αναγνώσεις, παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους και διαλέξεις).

Μεγάλος αριθμός δημιουργών (συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, χορογράφοι, χορευτές, εικαστικοί, φωτογράφοι, visual artists κ.ά.) έχουν υποστηρίξει με τη δουλειά και το μεράκι τους τη διοργάνωση. Πολλοί από αυτούς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Φεστιβάλ, έχουν ήδη γίνει γνωστοί στα θεατρικά δρώμενα της χώρας, γεγονός που αποδεικνύει ότι παράλληλα με την προώθηση της ελληνικής δραματουργίας, το Φεστιβάλ δρα και ως φυτώριο ταλέντων.

Το Φεστιβάλ «Αναλόγιο» έχει επίσης, αξιόλογη παρουσία στη διεθνή πολιτιστική σκηνή: διοργάνωσε σειρά αφιερωμάτων στη δραματουργία ξένων χωρών, φιλοξενείται με παραγωγές του σε διεθνή φεστιβάλ, συνεργάζεται με διεθνείς δημιουργούς και φορείς, συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας και υλοποιεί προγράμματα φιλοξενίας συγγραφέων και δημιουργών. Για τη δράση του αυτή, τιμήθηκε το 2017 με το label ‘remarkable festival’ της European Festival Association/Europe for Festivals- Festivals for Europe.

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών και της ανταποδοτικής λειτουργίας του καλλιτεχνικού προγράμματός του, διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά, πιλοτικό πρόγραμμα παρουσίασης ελληνικών παραστάσεων στους ξένους φιλοξενούμενους με στόχο τη γνωριμία και την προώθηση της ελληνικής δραματουργίας και θεατρικής πρακτικής στον διεθνή χώρο.

Συμμετέχοντας δε, στον παγκόσμιο εορτασμό για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου της Ουνέσκο, φιλοξενεί τη Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου IPF/ITI -Unesco με το οποίο και συνδιοργανώνει master class δραματουργίας με την επιστημονική Διεύθυνση του Καθηγητού Gad Kaynar-Kissinger, Προέδρου του IPF/ITI της Ουνέσκο.

Το Analogio Festival συνεργάζεται με τη διεθνή πλατφόρμα NEAP-Network of Emerging Artist’s Practitioners και συμμετέχει στο 1ο Inter-Europe Artist Exchange project. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, φιλοξενεί φοιτητή του Royal Central School of Speech and Drama του Λονδίνου. Σε ανταπόδοση, ένας νέος Έλληνας δημιουργός θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο τον Νοέμβριο 2018 (residency programme).

Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων του προγράμματός του, το «Αναλόγιο 2018» επεκτείνεται και σε νέους χώρους και συνεργάζεται φέτος για πρώτη φορά με το TAF Foundation, με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση του Διεθνούς Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων στην Ιστορική Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη, καθώς με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που θα προσφέρει χώρους για πρόβες και θα φιλοξενήσει την παρουσίαση 3 διεθνών δράσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ το Πρόγραμμα 2018 ανά θεματική ενότητα, περιλαμβάνει:

Πρώτη παρουσίαση νέων ελληνικών θεατρικών έργων των συγγραφέων: Άκη Δήμου, Κωνσταντίνου Μπούρα, Σάκη Σερέφα και Θωμά Τσαλαπάτη.

Drama across borders: International Playwrights at the ANALOGIO FESTIVAL :

-Αφιέρωμα στο post – apartheid θέατρο της Νοτίου Αφρικής.

Θα παρουσιαστεί το εμβληματικό έργο «Πράσινα φανάρια» του Νοτιοαφρικανού συγγραφέα και ακτιβιστή Mike Van Graan με την θεωρητική υποστήριξη της Ελληνίδας Προξένου στη Ν. Αφρική Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου και του Ismail Mahomed (Chief Executive Officer του Market Theater Foundation της Ν. Αφρικής), οι οποίοι θα μιλήσουν για το έργο του συγγραφέα και θα συστήσουν στο ελληνικό κοινό το Market Theatre Foundation του Γιοχάνεσμπουργκ, το Grahamstown National Arts Festival, το NIROX Foundation και το ρόλο τους στη διαμόρφωση της post-apartheid πολιτιστικής σκηνής της Ν. Αφρικής.

-Αφιέρωμα σε δημιουργούς της Άπω Ανατολής με Curator τον Octavian SAIU, Gen. Secretary of International Critics Association.

Θα παρουσιαστούν οι δημιουργοί:

Hideki Noda, συγγραφέας, σκηνοθέτης, Διευθυντής του Tokyo Metropolitan Theatre (Ιαπωνία)

Pai Sam-Sik, συγγραφέας (Ν. Κορέα).

Stan Lai, συγγραφέας, σκηνοθέτης, Συνιδρυτής / Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Wunzen (Κίνα).

LIBRARIES AS GARDENS:Παράλληλες Εκδηλώσεις & Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

-Διοργάνωση δράσεων σε δημόσιους χώρους αρχαιολογικούς και ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος (new media walking performances στα ελληνικά και αγγλικά) σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό the milena principle και την αρωγή των φοιτητών της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών. Αφηγήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, ξένες παραστάσεις (TAF Foundation, Poem and Crimes Art Bar), αρχαιολογική δράση walking performance (από τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου έως την Ακαδημία Πλάτωνος).

-MASTER CLASS «Evaluating a new play as a theatrical text» σε συνδιοργάνωση με το International Playwrights’ Forum (IPF) της Unesco με συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Έργο εργασίας: «Seven Days» του Shlomi Moskovitz (Ισραήλ). Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου, ο Καθηγητής Gad Kaynar-Kissinger, Πρόεδρος του IPF/Unesco, Department of Theatre Arts, The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, Tel Aviv University.

– Παρουσίαση της παράστασης «Νίνα» του Ματέι Βίσνιεκ, σε παραγωγή του Comedy Theatre του Βουκουρεστίου.

– Ποιητικές περφόρμανς: – ‘Τα φτερά της κουρούνας’ του Ibrahim Spahic, Διευθυντή του Φεστιβάλ του Σεράγεβο, – ‘Τα φτερωτά χαλινάρια του έρωτα’ της Αλεξάνδρας Κανδάνου

– Φιλοξενία του Executive Board Meeting του International Playwrights’ Forum (IPF) της Unesco (21-24 Σεπτ. 2018) στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

– SHOW CASE ελληνικών παραστάσεων στους ξένους φιλοξενούμενους και συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ, με στόχο την προώθηση του ελληνικού θεάτρου στη διεθνή σκηνή. Τα έργα θα παρουσιαστούν με αγγλικούς υπέρτιτλους σε διάφορους χώρους.

-Καθημερινές Συναντήσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών με το κοινό.

Τόποι διεξαγωγής του Φεστιβάλ:

– Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν –Φρυνίχου (Πλάκα): Παραστάσεις Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

– Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Master Class Δραματουργίας, παρουσίαση του έργου του Stan Lai

– Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Πειραιάς): Συνεδριάσεις Διεθνών Επιτροπών

– Θέατρο Σταθμός (Κεραμεικός): παραστάσεις Ελληνικού θεάτρου

– T.A.F. The Art Foundation (Μοναστηράκι): Εργαστήρια-συναντήσεις, παραστάσεις με νέα μέσα, ποιητικές περφόρμανς, ομιλίες, έκθεση

– Poems & Crimes Art Cafe, ποιητικές περφόρμανς, ομιλίες

– Δημόσιοι και αρχαιολογικοί χώροι και διαδρομές -Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακαδημία Πλάτωνος, πάρκο Θησείου κ.ά.

Υπό την αιγίδα:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου της Unesco

Διεθνές Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων (IPF/ITI) της Unesco

Με την υποστήριξη:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ίδρυμα ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ελβετία

Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Νότια Αφρική

Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Με τη συνεργασία:

Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μοντρεάλ

Department of Theatre Arts, The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, Tel Aviv University.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εργαστήριο Μουσικής ακουστικής τεχνολογίας

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Δραματική Σχολή Ωδείου Αθηνών

Serajevo Winter Festival

NEAP/International network of Emerging Artist’s Practitioners

Διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός the milena principle

T.A.F./ The Art Foundation

Θέατρο Σταθμός

Εταιρεία θεάτρου DameBlanche

AllAboutFestivals.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΛΟΓΙΟ – Ταυτότητα Διοργάνωσης 2018:

Μεταφράσεις: Jacques Bouchard, Τζίνα Καρβουνάκη, Ελένη Μητσάκου, Σίσσυ Παπαθανασίου, Νάντια Φώσκολου.

Επιμελητές: Focus Asia: Octavian SAIU. Outdoor Activities: Geert Vermeire.

Υποστήριξη παραγωγής: Δέσποινα Ερρίκου.

Οργανωτική υποστήριξη: Κυβέλη Δραγούμη, Γεωργία Ανδρέου, Βέρα Νικολόπουλος.

Δημιουργική ομάδα: Ελένη Μητσάκου, Άννα Γουρζή, Δέσποινα Κοσμοπούλου.

Επιμέλεια εντύπου Προγράμματος: Σμαρώ Κώτσια.

Φωτογραφίες: Frank James Johnson.

Σκηνική-Ενδυματολογική επιμέλεια: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη.

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου.

Σχεδιασμός έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού: A4Artdesign.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοχώρου: media42.eu.

