«Annabelle: creation»

Από τις 14 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους

Στην ταινία «Annabelle: Creation» αρκετά χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της μικρής τους κόρης, ένας κουκλοποιός και η σύζυγος του καλωσορίζουν στο σπίτι τους, μια καλόγρια και μια ομάδα κοριτσιών από ένα κατεστραμμένο ορφανοτροφείο της περιοχής. Σύντομα θα γίνουν ο στόχος της δαιμονισμένης δημιουργίας του κουκλοποιού, της Άναμπελ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Στέφανι Σίγκμαν («Spectre»), η Τάλιθα Μπέιτμαν («The 5th Wave»), η Λούλου Γουίλσον («Ouija 2», «Deliver Us from Evil»), η Φιλίπα Αν Κούλτχαρντ («After the Dark»), η Γκρέις Φούλτον («Badland»), η Λου Λου Σάφραν («The Choice»), η Σαμάρα Λι («Foxcatcher», «The Last Witch Hunter»), η Ταϊλερ Μπακ στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο και οι Άντονι ΛαΠάλια («Without a Trace») και Μιράντα Ότο («Homeland», τριλογία «The Lord of the Rings»). Το σενάριο είναι του Γκάρι Ντόμπερμαν που υπέγραψε το σενάριο και της πρώτης ταινίας.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ

