«Άνθη του χειμώνα»

της Jane Thynne από τις εκδόσεις Κέδρος

Ένα συναρπαστικό νουάρ μυθιστόρημα με φόντο το Βερολίνο του 1937

Βερολίνο, 1937

Η πόλη ακτινοβολεί αίγλη και φιλοδοξία.

Όμως ο κίνδυνος κρύβεται σε κάθε σκιά…

Το πρωί η Κλάρα Βάιν είναι ηθοποιός στα περίφημα στούντιο της Ufa, ενώ το βράδυ είναι μυστική πράκτορας της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται άγρια δολοφονημένη στον κήπο της Σχολής για Υποψήφιες Νύφες στο Βερολίνο, όπου εκπαιδεύονται οι μέλλουσες σύζυγοι αξιωματικών των Ες Ες. Η Κλάρα σύντομα ανακαλύπτει ότι ο φόνος συνδέεται με ένα πολύ απειλητικό μυστικό.

Καθώς ο Εδουάρδος ο Όγδοος, ο οποίος έχει παραιτηθεί πρόσφατα από τον αγγλικό θρόνο, και η σύζυγός του Γουόλις ετοιμάζονται να επισκεφθούν το Βερολίνο και ενώ οι αδελφές Μίτφορντ σαγηνεύουν την υψηλή κοινωνία, η Κλάρα πρέπει να δράσει στο σκοτάδι για να μάθει την αλήθεια και να τη μεταφέρει στο Λονδίνο.

Μετάφραση: Φίλιππος Χρυσόπουλος

ISBN: 978-960-04-4819-1

σελ. 480

Η Jane Thynne είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός. Γεννήθηκε το 1961 και σπούδασε αγγλική λογοτεχνία στο St Anne’s College της Οξφόρδης. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο του BBC, καθώς και στις εφημερίδες The Sunday Times, The Daily Telegraph και The Independent. Το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο Patrimony κυκλοφόρησε το 1997. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει οκτώ βιβλία.

Από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί το μυθιστόρημά της Μαύρα ρόδα (2016). Είναι παντρεμένη με τον συγγραφέα Φίλιπ Κερ.

Σχόλια