«Αόρατος άνθρωπος»

του Ραλφ Έλισον από τις εκδόσεις Κέδρος

Η απίστευτη ιστορία ενός ανθρώπου που είναι αόρατος «απλά επειδή οι άνθρωποι αρνούνται να με δουν». Εκδομένο το 1952, σε μια οριακή περίοδο για την αμερικανική κοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας η χώρα βίωνε δραματικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, το μυθιστόρημα του Ραλφ Έλισον αφηγείται τις περιπέτειες του ανώνυμου Αφροαμερικανού ήρωα – από την αποβολή του από ένα κολέγιο του Νότου ως την εμπλοκή του στην τρομερή φυλετική εξέγερση του Χάρλεμ – που υπερβαίνουν κατά πολύ την ιστορία ενός απλού ανθρώπου. Όπως επεσήμανε ο επιμελητής του βιβλίου, John F. Callahan, «Με εντυπωσιακή ευρηματικότητα, ο Έλισον επινόησε τον απόλυτο συμβολισμό για την ξεχωριστή και ωστόσο την ίδια στιγμή κοινή κατάσταση των Αφροαμερικανών, των Αμερικανών και γενικότερα του ανθρώπου του εικοστού αιώνα».

Μετάφραση: Αγορίτσα Μπακοδήμου

Επανέκδοση με νέο εξώφυλλο

ISBN: 978-960-04-4799-6

σελ. 608

Ο Ραλφ Έλισον (1914-1994) γεννήθηκε στην Οκλαχόμα. Εκτός από μυθιστορήματα, έγραψε μελέτες και βιβλιοκριτικές. Συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τα περιοδικά New Challenge και New Masses. Δίδαξε ρωσική και αμερικανική λογοτεχνία στο Bard College. Ο Αόρατος άνθρωπος, που είναι το γνωστότερο έργο του, τιμήθηκε με το National Book Award το 1953. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Αφροαμερικανούς συγγραφείς στην ιστορία. Λάτρης της μουσικής τζαζ, συμμετείχε ενεργά στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Άλλα έργα του: Shadow and Act (1964), Going to the Territory (1986), Trading Twelves (2000).

Σχόλια