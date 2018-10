Artworks Screenings

15 βραβευμένοι Έλληνες κινηματογραφιστές παρουσιάζουν τις ταινίες μικρού μήκους τους

H Artworks παρουσιάζει μια επιλογή ταινιών μικρού μήκους (μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ καιanimation) από τους συμμετέχοντες κινηματογραφιστές στο 1o Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέρνοντας στο προσκήνιο δημιουργίες της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, οι προβολές έχουν στόχο να αποτελέσουν σημείο συνάντησης των δημιουργών μεταξύ τους, αλλά και με το ευρύ κοινό.

Συμμετέχουν:

Ειρήνη Βιανέλλη, Icebergs (2017, 9’)

Τζώρτζης Γρηγοράκης, 45 Βαθμοί (2012, 14’)

Νεριτάν Ζιντζιρία, The Time of A Young Man About To Kill (2015, 19’)

Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Limbo (2016, 30’)

Δέσποινα Κούρτη, Ουρανία (2017, 16′)

Ζακλίν Λέντζου, Έκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς (2018, 23’)

Μανώλης Μαυρής, Μaneki Νeko (2017, 19’)

Λουκιανός Μοσχονάς, Νεαροί στο παράθυρό τους (2017, 18’)

Γιώργος Νικόπουλος, Τα μουστοκούλουρα του Αγησίλαγου (2014, 23’)

Σμαράγδα Νιτσοπούλου, Ars Moriendi: Ubi sunt or where are those who were before us? / Memento mori / Vanité (2016-2018, 6’)

Δέσποινα Οικονομοπούλου, AURORA (2015, 6’)

Ιωάννα Πετειναράκη (παραγωγή), Σαρκοβόρος (2014, 28’)

Γιάννης Συμβώνης, Νηπενθές (2016, 13’)

Γιώργος Φουρτούνης, Ίκαρος (2015, 38’)

Δάφνη Χαιρετάκη, Αρχιπέλαγα, γυμνοί γρανίτες (2014, 25’)

Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει συζήτηση με τους σκηνοθέτες.

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, 5 μ.μ.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα.

Είσοδος ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες στο www.art-works.gr

Η ARTWORKS δημιουργήθηκε το 2017 με σκοπό να αποτελέσει γόνιμο πεδίο δράσης για τους έλληνες καλλιτέχνες. Πυρήνα των δραστηριοτήτων της συνιστά το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών ΙΣΝ (SNF ArtistFellowship Program), το οποίο επιδιώκει να συμβάλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη και πορεία. Στον πρώτο και πιλοτικό κύκλο του Προγράμματος βραβεύθηκαν 15 κινηματογραφιστές και 45 εικαστικοί. ΗARTWORKS υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την «Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων».

