«Ας είμαστε όλοι φεμινιστές»

της Chimamanda Ngozi Adichie από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Τι σημαίνει σήμερα φεμινισμός; Σε αυτό το προσωπικό και πολύ καλά τεκμηριωμένο δοκίμιο -το οποίο βασίζεται στην εξαιρετικά δημοφιλή ομιλία της συγγραφέα στα TEDx με τον ίδιο τίτλο- η Νιγηριανή Chimamanda Ngozi Adichie προσφέρει στους αναγνώστες έναν μοναδικό ορισμό του φεμινισμού στον 21ο αιώνα, έναν ορισμό που βασίζεται στην αποδοχή και την ευαισθητοποίηση. Αντλώντας από τις εμπειρίες της και τη βαθιά της κατανόηση για τον συχνά συγκεκαλυμμένο έμφυλο χαρακτήρα κοινών πρακτικών, η Adichie μας προσφέρει μια διεισδυτική διερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα και απευθύνει ένα αγωνιστικό κάλεσμα: Ας είμαστε όλοι φεμινιστές!

Μετάφραση: Μαρία Ξυλούρη

ISBN: 978-618-03-1035-1

σελ.: 72

Τίτλος πρωτοτύπου: We should all be feminists

Η Chimamanda Ngozi Adichie (1977) γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νιγηρία. Σπούδασε για δύο χρόνια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νιγηρίας και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ. Τιμήθηκε με το βραβείο O. Henry 2003, ενώ ήταν υποψήφια για το βραβείο Caine for African Writing 2002 και για το David Wong Short Story Award PEN USA. Το μυθιστόρημά της Μενεξεδένιος ιβίσκος τιμήθηκε με το Commonwealth Writers’ Prize for Best First Book και ήταν υποψήφιο για το Orange Prize. Το μυθιστόρημα Δακρυσμένος ήλιος τιμήθηκε με το Βραβείο Orange 2007. Το 2010 το περιοδικό New Yorker την κατέταξε στη λίστα του με τους 20 καλύτερους συγγραφείς κάτω των 40 ετών (“20 under 40”). Το 2015 το περιοδικό Time την συμπεριέλαβε στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. (Είχε συμπεριληφθεί και στον κατάλογο “Global Thinkers” του Foreign Policy το 2013.)

Σχόλια