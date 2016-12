Athens Music Festival: «Cause music goes straight to our hearts»

To Athens Music Festival φιλοδοξεί να γίνει το «σημείο συνάντησης» κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με την αφρόκρεμα των Ελλήνων καλλιτεχνών. Πρόκειται για μία πρόταση που ξεπερνά τα τετριμμένα φέρνοντας κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και προσκαλώντας τους να συνεργαστούν επί σκηνής. Το φεστιβάλ αυτό ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου με τις συναυλίες του Goran Bregovic και της Γιώτας Νέγκα και θα παρουσιάζει δύο διαφορετικές μουσικές παραστάσεις κάθε μήνα μέχρι και τον Μάρτιο του 2017.

Δεύτεροι προσκεκλημένοι οι πρωτοπόροι της Nu-jazz μουσικής, Club des Belugas, σε super χορευτική διάθεση θα συναντήσουν ένα από τα πιο γνωστά και πετυχημένα σχήματα της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής τους Mikro και τη Μαρίζα Ρίζου με την ξεχωριστή φωνή και τη δυνατή σκηνική παρουσία.

Ένας συνδυασμός εκρηκτικός, καθώς η swing, funky μουσική φλερτάρει με τη jazz και τους ηλεκτρονικούς ήχους.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου!

Η καλύτερη επιλογή για να μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων και να ξεκινήσουμε χορεύοντας τις γιορτές!!!

CLUB DE BELUGAS

feat. Brenda Boykin

Η μπάντα που όπως πετυχημένα πολλοί έχουν γράψει αποθέωσε τη Nu- jazz μουσική!

Ο συνθέτης και παραγωγός Maxim Illion – DJ μαζί με τους υπέροχους μουσικούς επί σκηνής συνοδεύουν τη βαθιά, βελούδινη, «μαύρη» soul φωνή της Brenda Boykin κατορθώνοντας να ξεσηκώνουν το κοινό σε κάθε ζωντανή τους εμφάνιση, συνδυάζοντας μοναδικά τη σύγχρονη Lounge και Nu-jazz μουσική με Βραζιλιάνικους ρυθμούς, Swing και Soul των ’50s, ’60s και ’70ς.

Από το 2002 που δημιουργήθηκαν μέχρι και σήμερα, έχουν πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 4 εκατομμύρια CDs.

Τo 2002, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album, με τον τίτλο “Caviar at 3 a.m.”, ενώ το 2003 το «Minority Tunes“, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν οι δυο τεράστιες επιτυχίες “Hip Hip Chin Chin” και “Gadda Rio”.

Το 2006, έκαναν παγκόσμια αίσθηση με ένα πραγματικό αριστούργημα, το “Apricoo soul”, το οποίο είχε θεωρηθεί από μεγάλο μέρος του μουσικού Τύπου ως το καλύτερο album της συγκεκριμένης χρονιάς. Στον δίσκο αυτό συμπεριλαμβάνεται το πασίγνωστο “Mambo Italiano” σε μία remix εκτέλεση.

Ακολούθησαν τα “Best of Club des Belugas” (2007) και “SWOP” (2008), με το τελευταίο να ψηφίζεται ως το καλύτερο album της χρονιάς στη Γερμανία.

MIKRO

Ακολουθούν οι Μίκρο με έναν εντελώς διαφορετικό μουσικό άκουσμα.

Δημιουργήθηκαν το 1997 στη Θεσσαλονίκη από τους Νίκο Μπιτζένη και Γιάννη Λευκαδίτη.

Οι δύο φίλοι είχαν ένα κοινό όραμα για μία ηλεκτρονική μπάντα με αναφορές σε ποπ,ροκ αλλά και σε πιο εναλλακτικά ακούσματα.

Ο ήχος των MIKRO είναι «πολυμορφικός» και έχει στοιχεία από electronica, big beat, dance, break beat, drum n bass, easy listening, pop, disco και rock, συνδυάζοντας ανδρικά και γυναικεία φωνητικά.

Οι ΜIKRO έχουν δώσει ξεχωριστά live όπως το support στους Hooverphonic και αργότερα στον Morrissey, όπου στην κυριολεξία έκλεψαν την παράσταση με την ενέργεια που βγάζουν επί σκηνής. Ακολούθησαν διάφορες εμφανίσεις στην Ελλάδα, καθώς και συμμετοχές σε φεστιβάλ. Ξεχώρισε το One day Festival στην Αθήνα, όπου έπαιξαν live με τους Ladytron, τους Client και τον Andy Fletcher των Depeche Mode. Το Μάρτιο του 2002 βγήκαν εκτός ελληνικών συνόρων, για να δώσουν μια εκπληκτική συναυλία στο Λονδίνο, στο club Cargo. Σε έναν τέτοιο χώρο απέδειξαν ότι ο ήχος τους δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απο αυτόν του εξωτερικού και απόδειξη ήταν ο ενθουσιασμός του κόσμου, που δεν ήταν στην πλειοψηφία του Έλληνες!

Οι MIKRO κυκλοφόρησαν το 2014 το album με τίτλο «NEW». Το υλικό κινείται στα μονοπάτια του «φρέσκου» ηλεκτρονικού ήχου που κυριαρχεί στην παγκόσμια σκηνή με αγγλικό αλλά και ελληνικό στίχο.

Ετοιμάζουν νέο album το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2017 από το βρετανικό πλέον label UNDO Records.

MAΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ

Η βραδιά θα ξεκινήσει με τη Μαρίζα Ρίζου η οποία αφού ερμηνεύσει τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, θα βρεθεί μαζί με τους Club de Belugas στη σκηνή. Μία καλλιτέχνιδα με ιδιαίτερη χροιά που η δροσερή φωνή της, η θεατρική διάθεση και η δυναμική της παρουσία στη σκηνή μας εκπλήσσουν ευχάριστα και μας καθηλώνουν.

Οι διασκευές της σε κομμάτια pop, rock αλλά και έντεχνα, παίρνουν μια jazz μορφή πρωτότυπη και εναλλακτική.

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου της με τίτλο «Μεγάλη Γιορτή» από την Feelgood Records, η Μαρίζα Ρίζου θα μεταφέρει για ακόμα μια φορά τον φρέσκο, ανανεωμένο και απόλυτα προσωπικό ήχο του νέου της άλμπουμ στη σκηνή.

Με αφετηρία και βάση τη Μεσόγειο, η «Μεγάλη Γιορτή» χαρακτηρίζεται από την πηγαία, θεατρική ερμηνεία της Μαρίζας, αλλά και από τα χρώματα, την ένταση τη χαρά και τον χορό. Φυσικά δεν θα λείπουν και κάποιες πιο εσωστρεφείς, ευαίσθητες στιγμές, ούτε και τα τραγούδια εκείνα με τα οποία την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε.

Άλλωστε τα ενθουσιώδη, feel good live της, είναι πια πολύ γνωστά, ύστερα από μία μεγάλη σειρά sold out παραστάσεων τους μήνες που προηγήθηκαν.

ATHENS MUSIC FESTIVAL… Συνεργασίες απροσδόκητες, συναντήσεις που εκπλήσσουν, παραστάσεις που διαφέρουν. Σας περιμένουμε!

Ένα φεστιβάλ διαφορετικό…

«Cause music goes straight to our hearts»

Υποστήριξη Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και κοινωνικού έργου Δήμων Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας.

To ATHENS MUSIC FESTIVAL αφουγκράζεται τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και βρίσκεται δίπλα στο σημαντικό έργο του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και του κοινωνικού έργου των Δήμων Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, μέρος των εσόδων από τις παραστάσεις θα προσφέρεται για την υποστήριξη των δράσεων του Κέντρου και κάθε δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, σίτισης, υγείας και επανένταξης των αστέγων που ζουν στην πόλη καθώς και την υποστήριξη των πολιτών και των οικογενειών που, ενώ δεν είναι άστεγοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Ώρα έναρξης : 21.00

Τιμές Εισιτηρίων:

A” Ζώνη: 30€ *καθήμενοι – εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό)

Β” Ζώνη: 25€ *καθήμενοι – εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό)

Γ” ΖΩΝΗ: 20€ *καθήμενοι – εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό)

Δ” ΖΩΝΗ: 10€ *ορθίων – εισιτήριο θέασης (5€ το ποτό)

2 ΘΕΩΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: 20€ *καθήμενοι – εισιτήριο θέασης (5€ το ποτό)

Διογένης Studio, Λεωφ. Συγγρού 259, Αθήνα, τηλέφωνο κρατήσεων: 210 94 25 754

