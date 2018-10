Αυλαία με επιτυχία για το ελληνικό βιβλίο στην 70ή ΔΕΒ Φρανκφούρτης

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου το ταξίδι του ελληνικού βιβλίου στην 70ή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση βιβλίου σε όλο τον κόσμο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου στο εκθεσιακόκέντρο Messe Frankfurt, με κεντρικό σύνθημα «Ιδέες που κινούν τον κόσμο» και τιμώμενη χώρα τη Γεωργία. Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και σε συνεργασία με τους Έλληνες εκδότες, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Φρανκφούρτη και το γραφείο ΕΟΤ Φρανκφούρτης.

Πλήθος κόσμου και θετικά σχόλια συγκέντρωσαν οι συνολικά οκτώ εκδηλώσεις, οι οποίες φέτος πραγματοποιήθηκαν τόσο στο Ελληνικό Περίπτερο (E133-Hall 5.1) όσο και σε σημεία του εκθεσιακού χώρου που παραχώρησε στην ελληνική αποστολή η ΔΕΒ Φρανκφούρτης(στο International Stage A128, η συζήτηση για τη μετανάστευση και το προσφυγικό «Εναλλασσόμενες Πατρίδες: Η δημοκρατία τον 21ο αιώνα απέναντι στην πρόκληση των μεταναστευτικών ροών» και σε κεντρική είσοδο του Hall 5.1 η φωτογραφική έκθεση «Δρόμοι Επιβίωσης», που οργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας). Επιπλέον, δύο από τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν εκτός του εκθεσιακού χώρου: Στο ιστορικό στέκι συγγραφέων και φιλοσόφων της Σχολής της Φρανκφούρτης, Café Laumer, όπου η επίσημη προσκεκλημένη της ελληνικής συμμετοχής, η συγγραφέας Μάρω Δούκα συνομίλησε με την κριτικό βιβλίου και δημοσιογράφο Μικέλα Χαρτουλάρη («Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας») και στο βιβλιοπωλείο Weltenleser όπου παρουσιάστηκε η ανθολογία «Ποίηση με πείσμα» (Edition Romiosini/CeMog-Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου) της ανθολόγου και ποιήτριας Μαρίας Τοπάλη.

Στο Ελληνικό Περίπτερο προβλήθηκαν περισσότεροι από 1.000 τίτλοι βιβλίων (σύγχρονη πεζογραφία, παιδικό και εφηβικό βιβλίο, ποίηση, δοκίμιο, λευκώματα, εκδόσεις μουσείων, τέχνης, αρχιτεκτονικής και γαστρονομίας, μέθοδοι εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, μεταφρασμένα ελληνικά βιβλία, Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2016) από 40 και πλέον εκδότες. Με δική τους βιβλιοθήκη συμμετείχαν 18 εκδότες (Άγρα, Αιώρα, Ενάλιος-Ωκεανός, Εστία, Ίκαρος, iWrite, Καστανιώτης, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μέλισσα, Μεταίχμιο,Μίνωας, Volatilium/Νεφέλη, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Συμπαντικές Διαδρομές, Cube Art Edition, Romiosini/Κέντρο Νέου Ελληνισμού-CeMoG, University Studio Press), 2 πρακτορεία πνευματικών δικαιωμάτων (Ersilia, Iris), η 16η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (που θα πραγματοποιηθεί στις 9 με 12 Μαΐου 2019), η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου (που ανακηρύχτηκε από την UNESCO και συνεχίζεται έως τις 22 Απριλίου 2019) και η Εταιρεία Συγγραφέων.

Ακόμη, στο Ελληνικό Περίπτερο παρουσιάστηκε μια ειδική θεματική βιβλιοθήκη 61 βιβλίων κάθε είδους από 19 εκδότες («Imagine All the People-Επιλεγμένα βιβλία Ελλήνων συγγραφέων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες»), στο πλαίσιο του τριπλού ελληνικού αφιερώματος-παρέμβασης στο καίριο ζήτημα της μετανάστευσης και του προσφυγικού στην Ευρώπη, το οποίο εναρμονίστηκε και με την κεντρική εκστρατεία της φετινής ΔΕΒ Φρανκφούρτης για τα ανθρώπινα δικαιώματα («I’m on the same page»).

Επιπλέον, η παρουσία του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό αποτυπώθηκε σε Κατάλογο μεταφρασμένων ελληνικών βιβλίων για το 2017-2018, όπου παρουσιάζονται βιβλία για παιδιά και για ενήλικες, πάνω από 60 Ελλήνων συγγραφέων, που εκδόθηκαν από 16 ελληνικούς εκδοτικούς οίκους (Άγκυρα, Άγρα, Εστία, Καπόν, Καστανιώτης, Κέδρος, Κίχλη, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Μελάνι, Νεφέλη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Πόλις, Σαιξπηρικόν, Ψυχογιός) και έχουν ήδη μεταφραστεί και κυκλοφορήσει σε χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.

«Η ελληνική γιορτή»

Την «επίσημη» έναρξη της ελληνικής συμμετοχής σήμανε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου η εκδήλωση «Η ελληνική γιορτή», όπου παράγοντες του βιβλίου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στο χώρο του περιπτέρου τους Έλληνες εκδότες, πράκτορες και συγγραφείςκαι να μάθουν για τις νέες ελληνικές κυκλοφορίες. Χαιρετισμό απεύθυναν η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη Μαρία Ζήση και ο διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης Μανώλης Πιμπλής, ενώ, ανάμεσα στους άλλους, στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι Anne Bergman και Enrich Turin, διευθυντικά στελέχη της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών, εκπρόσωποι από τις ομοσπονδίες Ιταλών, Φιλανδών και Βουλγάρων εκδοτών, η Δρ. Κατερίνα Καρακάση, υπεύθυνη ΕΟΤ Φρανκφούρτης, κ.ά. Η «ελληνική γιορτή» πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΟΤ Φρανκφούρτης και των εταιρειών Corfu Foods GmbH & Co. KG, Exis και Kosmidis Fisch & Feinkost Gmbh.

Βαλκανικό νουάρ: Μια νέα τάση στην αστυνομική λογοτεχνία;

Μπορούμε να μιλάμε για βαλκανικό νουάρ, όπως κάνουμε για το σκανδιναβικό, το λατινοαμερικάνικο ή το μεσογειακό; Μπορούμε να μιλάμε για «σχολή» ή έστω για ένα λογοτεχνικό ρεύμα με κοινά χαρακτηριστικά; Εντοπίζονται κοινά δομικά, αφηγηματικά ή θεματικά μοτίβα; Και, γενικότερα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «βαλκανικού νουάρ»;

Σε αυτά τα ερωτήματα προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου οι ομιλητές της εκδήλωσης «Βαλκανικό νουάρ: Μια νέα τάση στην αστυνομική λογοτεχνία;», οι οποίοι συμμετείχαν και στην ανθολογία BalkaNoir (Εκδόσεις Καστανιώτης, 2018). Συγκεκριμένα, οι Βασίλης Δανέλλης, συγγραφέας- επιμελητής της ανθολογίας BalkaNoir, Ρενάτο Μπράτκοβιτς, συγγραφέας-διοργανωτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Alibi (Σλοβενία), Γιάννης Ράγκος, συγγραφέας-επιμελητής της ανθολογίας BalkaNoir, Ίβαν Σέρσεν, συγγραφέας-εκδότης (Κροατία) και Μπογκντάν Χριμπ, συγγραφέας-εκδότης (Ρουμανία), συμφώνησαν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του «βαλκανικού νουάρ» είναι:

– το γεγονός ότι η πολιτική δεν αποτελεί απλώς μια θεματική, αλλά έχει οργανικό ρόλο στην εξέλιξη και τη διαμόρφωσή του είδους,

– ότι σε όλα τα έργα του είδους η διαφθορά δεν αποτελεί παρέκκλιση, αλλά δομικό συστατικό του συστήματος,

– ότι η επικράτηση του εγκλήματος και η προβληματική σχέση εξουσίας και εξουσιαζόμενου οδηγούν το βαλκανικό αστυνομικό αφήγημα αφενός σε ένα υπαρξιακό ταξίδι αυτογνωσίας και αφετέρου στην αμφισβήτηση των προτύπων και της φόρμας· κοντολογίς, στον συνεχή πειραματισμό, και

– ότι πολλοί Βαλκάνιοι συγγραφείς αμφισβητούν και ενίοτε χλευάζουν τα όρια μεταξύ «υψηλής» λογοτεχνίας και παραλογοτεχνίας, σε αντίθεση με τη «δυτική» αστυνομική λογοτεχνία, όπου η τυποποίηση λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους συγγραφείς.

«Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας»

Το κοινό της Φρανκφούρτης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη συγγραφέα Μάρω Δούκα, μια από τις σημαντικότερες συγγραφικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, επίσημη προσκεκλημένη της ελληνικής συμμετοχής, την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, στην εκδήλωση «Στις γραμμές του μύθου και της Ιστορίας» που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Café Laumer. Κατά τη συζήτησή της με τη δημοσιογράφο και κριτικό βιβλίου Μικέλα Χαρτουλάρη, η συγγραφέας, ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε ότι:

– «Τολμάει» και γράφει εν θερμώ για σύγχρονα γεγονότα επειδή θεωρεί πως δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για να κερδίσει κανείς την αποστασιοποίηση από την εποχή του. «Αυτή την απόσταση μπορείς να την κερδίσεις και “με την προσευχή”, όπως λέει ο Γιάννης Ρίτσος», είπε χαρακτηριστικά.

– Πρωτίστως σέβεται την ιστορία, κάνοντας εξαντλητική έρευνα, και έτσι πλάθει σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά των ηρώων της: «Μέσα από την έρευνα, κερδίζεις τους χαρακτήρες που έχεις επινοήσει και μετά αυτοί σε οδηγούν, χωρίς βέβαια να χάνεις τον έλεγχο, και μέσα από τις διαδρομές τους αναπλάθεις και την εποχή τους», είπε η Μάρω Δούκα για να καταλήξει ότι «είναι τόσο προσηλωμένη στην ιστορική αλήθεια, που καμιά φορά “κινδυνεύει” η ίδια η μυθοπλασία στα έργα της».

– Ο ρόλος του συγγραφέα σήμερα είναι να γράφει «καλά» βιβλία, χωρίς να τον απασχολεί αν θα αρέσουν ή όχι – και έτσι είναι που συνομιλεί με την εποχή του.

– Δεν περίμενε την «κρίση» για να αρχίσει να μιλάει για την εκμετάλλευση ή την αποικιοκρατία. Και η «αριστερή» ματιά –παρόλο που δεν ήταν ποτέ στρατευμένη– υπήρξε ο βασικός οπλισμός της για να δει τον κόσμο.

«Το πρόσωπο του ελληνικού κρασιού»

Για το ελληνικό πρόσωπο του κρασιού, με αφορμή τη δίγλωσση έκδοση Πρόσωπα του ελληνικού κρασιού/Faces of Greek Wine (Εκδόσεις Νεφέλη & Fairead, 2018), μίλησαν το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στο Ελληνικό Περίπτερο, οι Μαρία Τζίτζη, χημικός, οινολόγος,συγγραφέας του βιβλίου, Αγγελική Τσιόλη, σύμβουλος σε θέματα παραγωγής κρασιού, Wein-Plus, Αντώνιος Ασκητής, οινοχόος, Ανέστης Χαϊτίδης, οινολόγος, δημοσιογράφος, ιδιοκτήτης της εταιρείας Winehouse, Utz Graafmann, δημοσιογράφος σε θέματα κρασιού, ιδρυτής καιιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.wein-plus.euκαι Ilka Lindemann, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Meiningers Weinwelt.

Οι ομιλητές εστίασαν στην πρόσφατη ιστορία του ελληνικού κρασιού στη Γερμανία και την πολλά υποσχόμενη σύγχρονη ελληνική οινοποιία και τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, ενώ ακούστηκαν και οι δυσκολίες που υπήρχαν μέχρι πρόσφατα στην πρόσληψή του ως «καλό κρασί» στη Γερμανία, με κυριότερη παρατήρηση το γεγονός πως δεν υπάρχει ένας ελληνικός οργανισμός που να το προωθεί συστηματικά με στρατηγικές μάρκετινγκ ως εθνικό προϊόν, αλλά και να εκπαιδεύει τους καταναλωτές και τον εμπορικό κόσμο, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητές του.

«Εναλλασσόμενες Πατρίδες: Η δημοκρατία τον 21ο αιώνα απέναντι στην πρόκληση των μεταναστευτικών ροών»

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργάνωσε τη συζήτηση με θέμα «Εναλλασσόμενες Πατρίδες: Η δημοκρατία τον 21ο αιώνα απέναντι στην πρόκληση των μεταναστευτικών ροών», η οποία εναρμονιζόταν και με την κεντρική εκστρατεία της 70ής ΔΕΒ Φρανκφούρτης «I’m on the same page», που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 70ή επέτειο από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ το 1948 και με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνιών.

Στη συζήτηση, που συντόνισε ο Μανώλης Πιμπλής, διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά, σε κείμενο-παρέμβασή της που διαβάστηκε, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η υπεράσπιση του ευρωπαϊκού πολιτισμού σημαίνει την απάντηση στο ερώτημα ποιον πολιτισμό θέλουμε», θέτοντας το ερώτημα αν προκρίνουμε «την παράδοση της ανεξιθρησκίας, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας ανάμεσα στα φύλα, των δικαιωμάτων των παιδιών, του Διαφωτισμού και της αυτοκριτικής ευρωπαϊκής συνείδησης, ή τον ευρωπαϊκό πολιτισμό της φυλετικής και πολιτισμικής ανωτερότητας, της αποικιοκρατίας και του περίκλειστου εθνικισμού, των κοινωνικών ιεραρχιών και της πειθαρχίας κάτω από αυταρχικούς κανόνες» – καθώς και το ερώτημα ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν συγγραφείς και εκδότες, λογοτέχνες, ιστορικοί και κοινωνικοί επιστήμονες, στην επικοινωνία με το κοινό, στη δημιουργία αναγνωστικών κοινοτήτων, στην ανάδυση και έκφραση ιδεών και συναισθημάτων, τα οποία θα δημιουργήσουν μια Ευρώπη που θα στοχαστεί πάνω στη μεταναστευτική εμπειρία ως μια καινούργια πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσει με υπευθυνότητα, διορατικότητα και δημοκρατική ευθυκρισία.

Στην έκθεση φωτογραφίας «Δρόμοι Επιβίωσης» –προϊόν συνεργατικής δράσης μεταξύ του Ιδρύματος της Βουλής και της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας–, η οποία στοχεύει να προβληματίσει, να ευαισθητοποιήσει και να ανοίξει τη συζήτηση για μεγάλα και ανοιχτά ερωτήματα που αφορούν τις κοινωνίες του σήμερα, αναφέρθηκε η Βάσω Τσακανίκα, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής, διαβάζοντας χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Γραμματέως Νίκης Μαρωνίτη. Σημείωσε δε ότι η έκθεση δεν αποτελεί για το Ίδρυμα της Βουλής μια μεμονωμένη δράση για το προσφυγικό, καθώς ο θεσμός έχει, από το 2016 και μετά, δρομολογήσει μια σειρά από εγχειρήματα που αφορούν στις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές και τις προκλήσεις της σύγχρονης περιόδου, αναδεικνύοντας ολοκληρωμένα το πολύπτυχο αυτό ζήτημα.

Η συγγραφέας Μάρω Δούκα, υπενθύμισε ότι «η ιστορία του ανθρώπου δεν είναι παρά η ιστορία των μεταναστεύσεων, των βίαιων μετακινήσεων, των μαζικών διώξεων, της αναγκαστικής προσφυγιάς, της αναζήτησης από τόπο σε τόπο και από ήπειρο σε ήπειρο μιας άλλης, καλύτερης ή και απλώς υποφερτής, ζωής», τονίζοντας ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες όχι μόνο ζωντανεύουν δημογραφικά τις γερασμένες κοινωνίες και χάρη σε αυτούς, καλλιεργείται ο πλουραλισμός και εμπλουτίζεται η εγχώρια κουλτούρα, αλλά και ότι «τα θεμελιώδη, τα αναφαίρετα δικαιώματα των προσφύγων συνδέονται άμεσα με τη διαρκή προσπάθεια διασφάλισης και διεύρυνσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Κωστής Παπαϊωάννου, τ. πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σημείωσε ότι:

– Το μεταναστευτικό φαινόμενο είναι διαχρονικό, συνυφασμένο με την ανθρώπινη ιστορία. Η μετανάστευση αφορά κυρίως τον πλανητικό Νότο, που στέλνει και δέχεται πρόσφυγες και μετανάστες. Όμως η συζήτηση για τη μετανάστευση γίνεται κυρίως στον Βορρά που εγκλωβίζεται στο φόβο και την περιχαράκωση.

– Σαν ντόμινο οι χώρες της Ευρώπης στοιχίζονται πίσω από την πιο στενή έννοια της ασφάλειας: κλειστές κοινωνίες, επιστροφή σε σκληρά και άτεγκτα ταυτοτικά σχήματα, ρητορική κατά της ελευθερίας. Περάσαμε από τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο στην αρχιτεκτονική της απόλυτης επιτήρησης. Φτάσαμε σε συμφωνίες της ΕΕ με failed states και με κενές δημοκρατίες.

– Έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο: ο φόβος τρέφει την Ακροδεξιά, η Ακροδεξιά τρέφει τον φόβο. Πάνω στο φόβο χτίζεται η Διεθνής της Ακροδεξιάς. Και,

– η ΕΕ επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Δεν επέδειξε όμως την ίδια βούληση να επιβάλει την ισοκατανομή των προσφυγικών βαρών με βάση την αρχή της αλληλεγγύης.

Και η δεκαεπτάχρονη πρόσφυγας από τη Συρία Ola Alhaj –που διέφυγε το 2016 από την εμπόλεμη ζώνη με τη μητέρα της μέσω Τουρκίας, παρέμεινε επί ένα έτος σε καταυλισμό της Θεσσαλονίκης και τώρα ζει στο Αννόβερο της Γερμανίας– και ο αδελφός της Ali Alhaj κατέθεσαν την εμπειρία τους για τη δική τους «οδύσσεια» – μια εμπειρία που «τους έκανε πιο δυνατούς» και που «θα μείνει για πάντα χαραγμένη» στη ζωή τους. «Ακόμη επικοινωνώ με τους Έλληνες φίλους μου», ανέφερε η δεκαεπτάχρονη Ola. «Ήμασταν τυχεροί γιατί συναντήσαμε καλούς ανθρώπους», κατέληξε, εκφράζοντας και τις ευχαριστίες τους στον εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρώην συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας της Softex Θοδωρή Καραγιαννίδη ο οποίος ήταν παρών στη συζήτηση.

«Ποίηση με πείσμα»

Έντονη, ζωηρή συζήτηση και απαγγελίες-περφόρμανς περιείχε η παρουσίαση του βιβλίου «Ποίηση με πείσμα», μια ανθολογία ελληνικής ποίησης του 21ου αιώνα, που πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο Weltenleser το Σάββατο 13 Οκτωβρίου. Η ανθολόγος Μαρία Τοπάλη, ο μεταφραστής Τόρστεν Ίσραελ και η ποιήτρια Παυλίνα Μάρβιν είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την έκδοση (Edition Romiosini/CeMog-Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου) που κυκλοφόρησε στα γερμανικά το 2018, σε μια εκδήλωση, που περιελάμβανε απαγγελίες και στις δυο γλώσσες, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο Κώστας Κοσμάς, συντονιστής του Κέντρου Νέου Ελληνισμού/CeMoG, υπεύθυνος των Εκδόσεων Romiosini. Έλληνες και Γερμανοί άκουσαν καινούργια ελληνική ποίηση και συζήτησαν με ασυνήθιστο πάθος για τη σχέση του σημερινούαναγνώστη με την ποίηση, αλλά και για τον χαρακτήρα των ποιημάτων και την ιδιαίτερη ταυτότητα των νέων ποιητριών και ποιητών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Πράκτορες του πλανήτη»: Παρουσίαση και παιδικό εργαστήριο

Μαθητές από τα ευρωπαϊκά σχολεία της Φρανκφούρτης, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη συγγραφέα Ελένη Ανδρεάδη και να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιδικό εργαστήριο με αφορμή τη σειρά βιβλίων Πράκτορες του πλανήτη (Εκδόσεις Μεταίχμιο),όπου κλήθηκαν να λύσουν μυστήρια και να αναλάβουν αποστολές γεμάτες εκπλήξεις!

Ελληνογερμανικά βλέμματα στη Λογοτεχνία και την Τέχνη

Δύο Έλληνες συγγραφείς και εκπαιδευτικοί που ζουν στη Γερμανία, ο Αριστείδης Αντονάς και ο Χρήστος Αστερίου, συνομίλησαν την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο Ελληνικό Περίπτερο για το πώς βλέπουν με «γερμανικά» γυαλιά την Ελλάδα σε σχέση με τη λογοτεχνία και τις τέχνες, αλλά και πώς κρίνουν το γερμανικό βλέμμα στα ελληνικά λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά πράγματα.

«Όπως κάθε άλλη “μικρή” λογοτεχνία έτσι και η ελληνική δεν μπορεί να ξεφύγει από την μοίρα της», ανέφερε ο Χρήστος Αστερίου, σημειώνοντας ότι το διεθνές αναγνωστικό κοινό συνεχίζει να ενδιαφέρεται για εκείνα τα βιβλία, που επιβεβαιώνουν όσα ήδη γνωρίζουν για την χώρα. Ενώ ο Αριστείδης Αντονάς παρατήρησε ότι η λέξη «Ελλάδα» κατασκευάστηκε μέσα από «μια ιλιγγιώδη εξιδανίκευση ενός τόπου που θα ονόμαζε κάτι που δεν μπορούσε ποτέ να υπάρξει σε τέτοια τέλεια μορφή».

Ως προς το πώς έχει επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουν τη νεοελληνική λογοτεχνία αλλά και γράφουν οι ίδιοι, το γεγονός ότι ζουν στο Βερολίνο, οι δύο συγγραφείς και καθηγητές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είπαν, ανάμεσα στα άλλα, ότι «ξεφεύγεις από την έννοια του “χωριού” και βλέπεις τη χώρα σου και την “ελληνικότητα” από απόσταση, βλέπεις ποιος είσαι κι από πού προέρχεσαι» (Χ. Αστερίου), ενώ ανέφεραν και «την αγωνία να βρεις την ταυτότητα σου, όταν έχεις ήδη μια δανεισμένη» (Α. Αντονάς), εννοώντας την ταυτότητα που έδωσε η Δύση στην Ελλάδα.

Παρατήρησαν, επίσης, ότι συμβαίνει η γραφή του συγγραφέα να επηρεάζεται, π.χ., στην προσπάθειά του να γράψει σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο της «ελληνικότητας», ενώ συμφώνησαν ότι παραμένουν ισχυρά τα κλισέ στη Γερμανία για την εικόνα της Ελλάδας, με κυρίαρχη την έννοια της ελληνικής αρχαιότητας ως εξιδανικευμένου τόπου καταγωγής, αλλά ταυτόχρονα και τη σύγχρονη εικόνας της Ελλάδας του «χρέους».

Οι δύο ομιλητές κατέληξαν ότι είναι δύσκολο να προωθήσεις ελληνικά βιβλία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην στερεοτυπική εικόνα των Γερμανών εκδοτών για την ελληνική λογοτεχνία, ειδικά στην εποχή μας όπου έχουν εκλείψει οι παλιοί Γερμανοί εκδότες και οι νεότεροι είναι προσανατολισμένοι στο κέρδος.

