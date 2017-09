«Blade Runner 2049»

5 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Το 1982, ο Ridley Scott, εμπνευσμένος από το βιβλίο «Ηλεκτρικό Πρόβατο» («Do Androids Dream of Electric Sheep?») του σπουδαίου Philip K. Dick, παρουσίασε στο κοινό μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Το διορατικό Blade Runner εγκαινίασε περίτρανα ένα νέο κινηματογραφικό είδος, ένα νέο-νουάρ επιστημονικής φαντασίας με πρωτόγνωρες εικόνες, πανκ αναφορές και ανεξίτηλα ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση και μοίρα.

Το 2017, ο Denis Villeneuve (Arrival, Sicario, Prisoners) πατάει στα χνάρια του πρώτου αριστουργήματος και παρουσιάζει το Blade Runner 2049, δικαίως την πιο πολυαναμενόμενη ταινία του 2017.

Ο Harrison Ford επανέρχεται στο θρυλικό ρόλο του αστυνομικού Rick Deckard για να συναντήσει τον Ryan Gosling (La La Land, Drive) που βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανατρεπτικής ανακάλυψης, ενώ το allstar cast συμπληρώνουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Jared Leto (Dallas Byers Club), o Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Spectre) σε έναν ρόλο κόντρα σε αυτούς που τον έχουμε συνηθίσει, και η πάντα συγκλονιστική Robin Wright (Wonder Woman, House of Cards). Το σενάριο έχει την υπογραφή του Hampton Fancher, σεναριογράφου και στην πρώτη ταινία, ενώ ο Ridley Scott αναλαμβάνει χρέη μέντορα και executive producer.

Η ταινία τιμά την κληρονομιά της πρώτης και φιλοδοξεί, 35 χρόνια μετά, να γράψει τη δική της ιστορία. Στέκει στα ίδια ερωτήματα, επίκαιρα και τελικά διαχρονικά και κάνοντας συγκρατημένη χρήση ψηφιακών εφέ χτίζει στους καλογραμμένους διαλόγους, τις σπουδαίες ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και την ονειρικά εφιαλτική ατμόσφαιρα της.

30 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, ένας νέος blade runner, ο αστυνομικός Κ (Ryan Gosling), ξεσκεπάζει ένα παλιό μυστικό που μπορεί να οδηγήσει ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνία στο απόλυτο χάος. Η ανακάλυψη αυτή τον οδηγεί στην αναζήτηση του Rick Deckard (Harrison Ford), ενός άλλου blade runner της αστυνομίας του Λος Άντζελες που έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 30 χρόνια.

Σενάριο (βασισμένο στους χαρακτήρες του Do Androids Dream of Electric Sheep, Philip K. Dick): Hampton Fancher, Michael Green

Σκηνοθεσία: Denis Villeneuve

Παίζουν: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Jared Leto, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista

Μουσική: Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch

Διάρκεια: 163’

