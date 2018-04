«Camp Europe»

Μετά το “Manifesto 2083”, μέσω του οποίου διερευνήθηκαν οι αιτίες της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, η Μαρίλλη Μαστραντώνη και το ΕΝΤΡΟΠΙΑ Ensemble «χτίζουν» μια ακόμη παράσταση, χαρακτηριστικό δείγμα του θεάτρου-ντοκουμέντο. Το καινούριο διεθνές project τους με τίτλο “Camp Europe” μελετά την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση.

Το project εξελίσσεται σταδιακά, μέσα από έρευνα και καλλιτεχνικές διαμονές (residency) σε Βερολίνο, Βουδαπέστη, Σμύρνη και Αθήνα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και καλλιτέχνες. Το αποτέλεσμα του κάθε residency παρουσιάζεται στο κοινό της κάθε πόλης ως μια work–in–progress performance, με κορύφωση το τελευταίο εργαστήρι στην Αθήνα (21 Απριλίου-8 Μαΐου) και την ολοκληρωμένη παράσταση “Camp Europe”, η οποία θα παιχτεί 9-15 Μαΐου στο Χυτήριο.

Η δημιουργός επιχειρεί να διερευνήσει τη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, καθώς και τη σχέση τους με την τρέχουσα βιο-πολιτική ατζέντα. Μέσα από μια συγκριτική μελέτη ιστορικών παραδειγμάτων, το “Camp Europe” επικεντρώνεται σε περιόδους έντονων προσφυγικών ροών και εκτοπίσεων στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, καθώς και στις δομές εξουσίες, οι οποίες διαχωρίζουν τα «πολιτικά όντα» (δηλαδή τους πολίτες) από τη «γυμνή ζωή» (τα σώματα). Ακόμη, εστιάζει στη μετατροπή του πολιτικού σώματος σε εγκληματικό, με την υποβολή του πληθυσμού σε καθεστώς μόνιμης καχυποψίας και επιτήρησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην «κατάσταση εξαίρεσης». Το πώς δηλαδή μια κατάσταση – υπαρκτής ή επινοημένης – εκτάκτου ανάγκης μετατρέπεται σε «φυσιολογικό» τρόπο διακυβέρνησης. Άλλωστε, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι ο προφανής και κατεξοχήν χώρος επιβολής της. Στο “Camp Europe” η Μαρίλλη Μαστραντώνη και η ομάδα της προσπαθούν ν’ αφυπνίσουν τη συλλογική μνήμη και να τονώσουν την κριτική προβολή της στο παρόν. Έτσι, μεταθέτουν την προσοχή από την παθητικότητα του συναισθήματος της συμπόνοιας προς τους αναξιοπαθούντες «μετακινούμενους» πληθυσμούς, στις πολιτικές και ηθικές ευθύνες μας απέναντί τους.

Περφόρμερ, σκηνοθέτις, δραματουργός και Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Εταιρείας Σύγχρονων Παραστατικών Τεχνών ΕΝΤΡΟΠΙΑ, καθώς και του διεθνούς multidisciplinary «Φεστιβάλ Εναλλακτικής Σκηνής (F.E.S.)».

Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ και Θέατρο στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης-Κάρολος Κουν. Συνέχισε τις θεατρικές σπουδές της σε Λονδίνο, Βερολίνο, Άμστερνταμ, Πολωνία και Δανία.

Ως ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε πλήθος θεατρικών και live art παραστάσεων, ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (συνεργασίες με Eugenio Barba, Yoshi Oida, Jurij Alschitz, Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιώργο Αρμένη, Νίκο Παναγιωτόπουλο κ.ά).

Είναι η δραματουργός και σκηνοθέτις παραστάσεων θεάτρου, multimedia θεαμάτων και διεθνών project, μεταξύ άλλων: Ο Μασκοφόρος του Helmut Krausser, Ο Φάουστ είναι Νεκρός του Mark Ravenhill, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Διονυσίου Σολωμού, Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων του Νίκου Τσιφόρου, Go Go Go της Juliana Francis, Manifesto 2083 του Christian Lollike, Project RAF, Genocide, CUT Project/DE–FENCES, P.I.G.S./Σωτηρία, Occupy Fantasy!.

Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με πολλά θέατρα και φορείς (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Σημείο, Ροές, Δίπυλον, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας κ.ά), ενώ δουλειά της έχει ως τώρα παραχθεί και παρουσιαστεί σε θέατρα και φεστιβάλ σε Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρο, Ολλανδία, Νότια Αφρική, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχία, καθώς και Φιλανδία.

Σύλληψη-Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Μαρίλλη Μαστραντώνη

Κίνηση: Χριστίνα Κατσίκη-Σαχτούρη

Performer: Βασιλική Γεωργικοπούλου, Şafak Ersözlü, Νίκος Ευσταθιάδης, Sarp Keskiner, Δημήτρης Μοσχονάς, Βάσια Πασπάλη, Τσαμπίκα Φεσάκη

Με την Υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τετάρτη 9 Μαΐου και Κυριακή13 Μαΐου: ώρα έναρξης: 19:00

Πέμπτη 10/5, Παρασκευή 11/5, Σάββατο 12/5, Δευτέρα 14/5, Τρίτη 15/5, στις 21.30

Διάρκεια: 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια: 12 € (γενική είσοδος), 8 € (ατέλειες/ άνεργοι)

Χυτήριο, Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός, τηλ. 210 3412313

