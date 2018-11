«Can you hear the sirens moan”*

Το Snehta Residency παρουσιάζει την ομαδική έκθεση can you hear the sirens moan με τις Anat Propper Goldenberg, to kosie και Keti Ortoidze.

Η ομαδική έκθεση can you hear the sirens moan προέρχεται από και εξετάζει την έννοια της διαθεματικότητας ως μέσο για την προσέγγιση του Άλλου, ως εργαλείο για τις διαδικασίες μετασχηματισμού, δράσης και διάδρασης με το περιβάλλον. Τίθεται ως ένας τρόπος παράθεσης εκείνου που δεν έχει ακουστεί, που επιλέγει να παραμείνει άρρυθμο. Είναι μία συλλογή από ίχνη και υπολείμματα προερχόμενα από διαφορετικές διαδικασίες εργασίας, μία σύνθεση από μνημονικές επιστροφές που έχουν απορριφθεί, στιγματιστεί.

Η έκθεση στοχεύει στο να δώσει φωνή στις παραπάνω εγγενείς ποιότητες ενός έργου, να τους επιτρέψει να καταλάβουν το χρόνο και το χώρο, όταν το έργο βρίσκεται στο εύθραυστο στάδιο του γίνομαι. Αποσκοπεί στο να διαταράξει την σύνταξη και τους αυτοματισμούς του συστήματος της τέχνης απορρίπτοντας την τελική (ως τέλεια), την εμμονική ενίοτε φόρμα. Τα έργα ως σταθερά (μη)-αντικείμενα, θέσεις και συστήματα, αντικαθίστανται από μία σύνθεση από υλικά, υγρά, λέξεις, εγχειρήματα και αποτυχίες.

Η Emily Roysdon επαναπλαισιώνει θεωρητικά σχήματα της διαθεματικότητας, εισάγοντας τον όρο Εκστατική Αντίσταση. Γράφει: «Η Εκστατική Αντίσταση αναπτύσσει μία θέση για το ανέφικτο ως εφικτή, βιώσιμη και δημιουργική υποκειμενικότητα που αντιστρέφει την καθομιλουμένη της εξουσίας». Τα ίχνη των έργων που εκτίθενται ανακαλύπτονται στην προσπάθεια τους να αγγίξουν και να αγγιχθούν από αυτή τη δομή του ανέφικτου. Δρουν ως διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στα συστημικά σχήματα της τέχνης, ενώ παράλληλα επιθυμούν την αλλαγή τους. Επιτρέπουν σε προσωπικές αφηγήσεις και συλλογικές ιστορίες να υπάρξουν διαφορετικά, αναδιοργανώνουν τους θεσμικούς όρους, επανεφευρίσκουν τις δομές του χρόνου. Αντιδρούν, σχηματίζοντας ένα παρόν με την επιμονή της παρουσίας τους, δημιουργούν ένα πεδίο συνύπαρξης για την ανταλλαγή συναισθημάτων, γνώσεων, διαθέσεων, πληγών, ανάσεων.

Η Nataša Petrešin-Bachelez ανάγει τη διαθεματικότητα σε μεθοδολογία για το πώς «αντιστέκεσαι εκ των έσω σε καταπιεστικά συστήματα, όπως η αγορά και το θεσμικό πλαίσιο της τέχνης, όπως ο κύκλος της δόξας». Η έκθεση can you hear the sirens moan αποτελεί την απτή απεικόνιση μιας τέτοιας θέσης, ενστερνιζόμενη την ποιητική της για την υλοποίησή της, προσπαθώντας για την πολιτικοποίηση της ιδιολέκτου.

Επιμέλεια: Ιωάννα Γερακίδη

Εγκαίνια: 21 Νοεμβρίου 20.00-23.00

Διάρκεια: 22-24 Νοεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: 11.00-20.00

*ο τίτλος προέρχεται από ένα στίχο του Don’tLet It Bring You Down, τραγούδι του Neil Young

Η έκθεση θα συνοδεύεται από μια σειρά performances. Περισσότερες πληροφορίες στοwww.snehtaresidency.org και στην σελίδα μας στο Facebook, Snehta Residency

Με την υποστήριξη του Outset Contemporary Art Fund (Greece).

Snehta Residency, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη

