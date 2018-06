Chania Rock Festival 2018

Το Chania Rock Festival, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Νότιας Ευρώπης και φυσικά της Ελλάδας, ανοίγει τις πύλες του για δωδέκατο χρόνο στον Προμαχώνα San Salvatore της πόλης των Χανίων. Πολλά και διάσημα συγκροτήματα έχουν παρελάσει από το billing του CRF όλα αυτά τα χρόνια, από διάφορες πόλεις του κόσμου. Τα ονόματα μιλούν από μόνα τους: [Blind Guardian (GER), Kreator (GER), Therapy? (IRL), Phil Campbell And The Bastard Sons (UK), W.A.S.P (USA), Warlord (USA), Sabaton (SWE), Soulfly (BRA), Paradise Lost (UK), D-A-D (DEN), U.D.O (GER), Anathema (UK), Tyketto (USA), Destruction (GER), Blaze Bailey (GB), Warrel Dane (U.S.A.), Grave Digger (GER), Cutting Crew (GB), Praying Mantis (GB), Bonfire (GER), Mystic Prophecy (GER), Οrange Goblin (UK), Crucified Barbara (SWE), Crazy Lixx (SWE), Wotan (ITA), Pilgrim (RUS), Sailing To Nowhere (ITA), Eversin (ITA)] αλλά κι εγχώρια σχήματα/καλλιτέχνες [Gus G, Γιάννης Αγγελάκας, Ψαραντώνης, Last Drive, Spitfire, Rotting Christ, Septicflesh, Inner Wish, Deviser, Poem, Diviner, Universe 217, Planet Of Zeus, Nightstalker, Ανώριμοι, Lucky Funeral, Villagers Of Ioannina City (V.I.C.), Battleroar, Exarsis, Chronosphere, SL Theory, Doomocracy, Core The Band, 1000Dead, Skandal, Upon Revival, Hemingways κ.α.].

Η φετινή, διήμερη διοργάνωση, θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Ιουνίου και ήδη ανακοινώθηκαν πολλά σχήματα που θα πάρουν μέρος. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 30 Ιουνίου, headliners δεν είναι άλλοι από τους Dirkschneider, το γκρουπ με το οποίο περιοδεύει ο θρυλικός, πρώην τραγουδιστής των Accept, Udo Dirkschneider! Η εμφάνισή τους μάλιστα, την 30η Ιουνίου, θα είναι αποκλειστική για τη χώρα μας, μέσα στο 2018!!! Ο Udo Dirkschneider (ο οποίος με τη σόλο του μπάντα, τους U.D.O., έχει εμφανιστεί και πάλι στο Chania Rock Festival, αφήνοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων), την περίοδο που τραγουδούσε στους Accept, δημιούργησε μερικούς δίσκους, που υπήρξαν η ΕΠΙΤΟΜΗ του heavy metal, όπως το “Restless and wild”, το “Balls to the wall”, το “Metal heart”, το “Breaker” και τόσοι άλλοι. Με τους Dirkschneider, περιοδεύει παίζοντας για τελευταία φορά τραγούδια των Accept, κάτι που σημαίνει ότι στα Χανιά θα ακουστούν ύμνοι του heavy metal, όπως: “Princess of the dawn”, “Balls to the wall”, “Restless and wild”, “Metal heart”, “Fast as a shark”, αλλά και πολλά άλλα, λιγότερο γνωστά τραγούδια που καθιστούν το ταξίδι στα Χανιά –κι αυτό το καλοκαίρι- μονόδρομο.

Την ίδια μέρα, θα παίξουν οι Σουηδοί hard rock ήρωες, H.E.A.T., ένα σχήμα που αποτελεί συναυλιακό απωθημένο όλων των Ελλήνων φίλων αυτής της μουσικής.

Οι Σουηδοί, ιδρύθηκαν το 2007 και από το ομώνυμο ντεμπούτο τους την αμέσως επόμενη χρονιά, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Το 2009, έκαναν το μεγάλο breakthrough, φτάνοντας στον τελικό για τη σουηδική υποψηφιότητα στη Eurovision, με τη μεγαλύτερη –ίσως- επιτυχία τους, το “1000 miles” και βγήκαν περιοδεία με τους EDGUY. Ως επακόλουθο αυτής της περιοδείας, ήρθε και η guest συμμετοχή του τραγουδιστή των EDGUY, Tobias Sammet, στο τραγούδι “Black night”, στο άλμπουμ “Freedom rock” του 2010.

Και οι τρεις επόμενοι δίσκοι του συγκροτήματος, πολύ απλά έχουν καταστήσει σαφές ότι πρόκειται άνετα για το πιο καυτό νέο όνομα του μελωδικού hard rock χώρου, ένα όνομα που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιάσει τους πολυπληθείς φίλους του.

Μαζί τους θα είναι το πρώτο Γαλλικό συγκρότημα που θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ, οι LOOKING FOR MEDUSA και οι Ιταλοί dark symphonic metallers, ASPHODELIA. Την ημέρα ανοίγει η rock μπάντα από το Ηράκλειο της Κρήτης, οι ΑΔΑΕΙΣ.

Μία μέρα πριν, την Παρασκευή 29 Ιουνίου, το Chania Rock Festival θα έχει headliners ένα συγκρότημα που έχει έδρα την Ελλάδα, αλλά καριέρα διεθνή! Οι SEPTICFLESH, λοιπόν, θα αναλάβουν τον ρόλο να κλείσουν την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, με το συμφωνικό, ακραίο metal τους, που έχει κατακτήσει τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την επανασύνδεσή τους πριν από 10 χρόνια.

Βάση του συγκροτήματος, είναι τα αδέρφια Αντωνίου, που έχουν ως κοινό σημείο όχι μόνο το ότι παίζουν στο ίδιο σχήμα, αλλά και ότι είναι πολυσχιδείς προσωπικότητες σε διάφορους καλλιτεχνικούς τομείς. Ο Σπύρος, που παίζει μπάσο και τραγουδά, είναι από τους πιο διάσημους σχεδιαστές εξωφύλλων στον ακραίο χώρο και ο κιθαρίστας Χρήστος, που –εκτός των άλλων- είναι υπεύθυνος για τα συμφωνικά σημεία των δίσκων, έχει τους σαφώς πιο συμφωνικούς CHAOSTAR. Η ιστορία των SEPTICFLESH, ξεκινά πολλά χρόνια πίσω, όταν ήταν ένα από τα πρώτα heavy metal σχήματα από την Ελλάδα που υπέγραψε συμβόλαιο με ξένη εταιρία, τη Γαλλική Holy Records, απ’ όπου κυκλοφόρησαν τις πρώτες, πιο doom/death δουλειές τους, μέχρι και το εκπληκτικό “Revolution DNA”, μέχρι που μετακόμισαν στην Ολλανδική Hammerheart για το “Sumerian daemons”, που σηματοδότησε και την προσωρινή διάλυσή τους. Η επιστροφή στο προσκήνιο όμως, με το “Communion” του 2008, σε μία ακόμη γαλλική εταιρία, τη Season Of Mist, υπήρξε τουλάχιστον θριαμβευτική, όπως και η συνέχειά τους, μέχρι και το πρόσφατο “Codex Omega”. Παγκόσμιες περιοδείες σε θέση headliner, υψηλές θέσεις σε φεστιβάλ με μεγάλο κύρος, διεθνή αναγνώριση αλλά και θαυμασμό από τον Τύπο και τους οπαδούς ανά τον κόσμο, κάνοντάς μας να πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι έτοιμοι για ένα βήμα ακόμα μεγαλύτερο. Η πολυαναμενόμενη συναυλία τους στο Chania Rock Festival, θα πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους, ότι οι «Τιτάνες» του ακραίου συμφωνικού metal, είναι ικανό να ταρακουνήσει το νησί για τα καλά.

Την ίδια μέρα, θα έχουμε τη χαρά να μοιραστούν τη σκηνή και οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Πορτογάλοι, dark/gothic metallers, MOONSPELL!!!

Οι MOONSPELL, που καθοδηγούνται από την χαρισματική περσόνα του Λουζιτανού Fernando Ribeiro, ο οποίος έχει στενές σχέσεις με τη χώρα μας, έχοντας αποδείξει πολλές φορές την αγάπη του για τους Έλληνες οπαδούς του και τις άριστες σχέσεις του με πολλά εγχώρια σχήματα. Από το 1995 και το ντεμπούτο τους “Wolfheart”, φαινόταν ότι το γκρουπ είχε κάτι το ξεχωριστό στον ήχο του, ιδιαίτερα μέσα από ύμνους όπως το “Alma mater”. Η απογείωση του γκρουπ όμως, έγινε με το “Irreligious”, ένα άλμπουμ που τους έκανε θρύλους στο gothic αλλά και το metal ακροατήριο με διαχρονικά τραγούδια όπως το “Opium” και το “Full moon madness”.

Από εκεί και πέρα, η δισκογραφία τους, κρατήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, χωρίς φόβους πειραματισμών, αλλά κρατώντας πάντα μία ισορροπία ανάμεσα στην σκοτεινή ατμόσφαιρα των FIELDS OF THE NEPHILIM, THE SISTERS OF MERCY και TYPE O NEGATIVE, αλλά και του ακραίου metal των ROTTING CHRIST, BATHORY, KING DIAMOND. Στη χώρα τους, την Πορτογαλία, είναι λαϊκοί ήρωες, έχοντας κάνει και χρυσό δίσκο με το “Memorial”, πουλώντας πάνω από 10.000 αντίτυπα και τους έκαναν μέχρι και γραμματόσημο με το εξώφυλλο του ντεμπούτου τους. Η τολμηρότητα των πειραματισμών τους, έφτασε στο σημείο να τους κάνει να κυκλοφορήσουν διπλό δίσκο, το “Alpha Noir / Omega White”, το 2012, με το ένα CD να είναι σε πιο dark και gothic φόρμες και το δεύτερο σε πιο metal ήχους. Το “Extinct” που ακολούθησε, συσπείρωσε τους οπαδούς τους και το πρόσφατο “1755”, τους βρίσκει για μία ακόμα φορά τολμηρούς, αφού μιλάνε για τον μεγάλο σεισμό της Πορτογαλίας, με τους στίχους να είναι στην μητρική τους γλώσσα!!! Παρόλα αυτά, το γκελ που έκανε ο δίσκος στον κόσμο, υπήρξε αξιοσημείωτο.

Για πρώτη φορά στην Κρήτη, λοιπόν, για πρώτη φορά στο Chania Rock Festival, οι Πορτογάλοι MOONSPELL, αναμένεται να ενθουσιάσουν όλους τους οπαδούς του σκοτεινού rock/metal ήχου και να προσφέρουν ένα ανεπανάληπτο “Full moon madness”, αφού εκτός των άλλων, φημίζονται και για τις αποστομωτικές ζωντανές τους εμφανίσεις.

Ξεχωριστό χρώμα εκείνη την ημέρα, αναμένεται να δώσουν οι ROCK ‘N’ ROLL CHILDREN, το –μακράν του δεύτερου- κορυφαίο tribute γκρουπ στη χώρα μας, που διασκευάζουν τραγούδια του μεγάλου Ronnie James Dio, απ’ όλα τα σχήματα στα οποία έχει τραγουδήσει (RAINBOW, BLACK SABBATH, DIO, ELF, HEAVEN & HELL).

Με μουσικούς που έχουν τεράστια συναυλιακή εμπειρία με τα συγκροτήματά τους (INNERWISH, DIVINER, ENDOMAIN, DEXTER WARD κτλ), οι ROCK ‘N’ ROLL CHILDREN ξεκίνησαν αρχικά ως ένα σχήμα διασκευών που έκανε φιλανθρωπικές συναυλίες από το 2011 (και συνεχίζουν και φέτος), κοντά στην ημερομηνία θανάτου του Ronnie James Dio και τα έσοδα πήγαιναν κάθε χρόνο σε διαφορετικά ιδρύματα. Εδώ και πολλά χρόνια, κάθε συναυλία τους είναι sold out, οπουδήποτε κι αν παίζουν κι αυτό διότι είναι εμφανές ότι το κάνουν αποκλειστικά από το πάθος τους για τη μουσική του Dio και οι εκτελέσεις όλων των τραγουδιών, είναι μοναδικές, πέραν του ότι όταν ξεκινάνε να παίζουν, ξεχνούν να σταματήσουν!!!

Οι ROCK ‘N’ ROLL CHILDREN είναι το απόλυτο φεστιβαλικό συγκρότημα, το απόλυτο party συγκρότημα. Ξεχάστε ολογράμματα, ξεχάστε αποστειρωμένους rock stars που κάνουν tribute μπάντες για τα χρήματα. Είναι βέβαιο ότι με τους ROCK ‘N’ ROLL CHILDREN, μάλλον έχουμε βρει από τώρα το highlight του φετινού Chania Rock Festival!!!

Εκτός αυτών των σχημάτων, την Παρασκευή 29 Ιουνίου, θα εμφανιστούν οι Ιταλοί technical death metallers, GRAVESTONE και οι συμπατριώτες μας, PERFECT MESS, που νίκησαν το διαγωνισμό «Γιώργος Μανουσέλης».

Εισιτήρια για το φεστιβάλ μπορείτε να προμηθεύεστε από το παρακάτω link:

https://www.chaniarockfestival.gr/en/tickets.

Από την Παρασκευή 23.03.2018 άρχισε η διάθεση των early-bird vouchers 2ημέρου από επιλεγμένα σημεία προπώλησης στην τιμή των 45 ευρώ!

Τα vouchers είναι περιορισμένα και θα διατίθενται στα εξής σημεία

No Remorse Records (Αθήνα)

Sirens Records (Αθήνα)

Nathan’s Saloon (Αθήνα)

Avalon Rock & Metal Cafe Chania (Χανιά)

Monsterville Chania (Χανιά)

Route 66 Heraklion Crete (Ηράκλειο)

Dark Tales (Ηράκλειο)

Πολυτεχνειο καφε μπαρ (Ηράκλειο)

Chaplinspubcafe (Ρέθυμνο)

Beatnik Rock Bar – Rethymno (Ρέθυμνο)

The Nephilim Metal Musicstore (Θεσσαλονίκη)

GoldPhoenix Tattoo Studio (Ιεράπετρα)

Yannis Rock and Blues Bar(Άγιος Νικόλαος)

Και φέτος μόνο Κρήτη, και φέτος μόνο Χανιά!

29-30 Ιουνίου 2018, Χανιά, Προμαχώνας San Salvatore

