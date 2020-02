«Χωρίς ασπίδα»

Οι Εκδόσεις Διάπλαση με χαρά ανακοινώνουν ότι εξασφάλισαν και κυκλοφορούν στη σειρά της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το πολυδιαβασμένο σε όλον τον κόσμο μυθιστόρημα «Χωρίς ασπίδα», της Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής .Ένα βιβλίο που θα το βρείτε να πρωταγωνιστεί στη λίστα των best sellers των New York Times, ενώ έχει συμπεριλήφθη στα 15 καλύτερα βιβλία της χρονιάς από το The Oprah Magazine.



Η συγγραφέας Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ καταγράφει δύο παράλληλες ιστορίες με μια χρονική απόσταση σχεδόν ενάμιση αιώνα και σκιαγραφεί με χιούμορ και ενσυναίσθηση τις συνθήκες ζωής σε καιρούς χαλεπούς, σ’ έναν κόσμο όπου τα δεδομένα αλλάζουν κάθε στιγμή.

Ένα τρυφερό και διεισδυτικό μυθιστόρημα που, μέσ’ από οικογενειακές αντιπαραθέσεις, ηθικά διλήμματα, κοινωνικές διαψεύσεις, πνευματικές προκλήσεις και περιβαλλοντικές ανησυχίες, αναδεικνύει με συναρπαστικό τρόπο την πολύτιμη ικανότητα του ανθρώπινου είδους να αντέχει, να προσαρμόζεται και, τελικά, να επιβιώνει.

Για τη Γουίλα Νοξ τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Αυτή και ο άντρας της χάνουν ταυτόχρονα τη δουλειά τους και αναγκάζονται να μετακομίσουν σ’ ένα παμπάλαιο ετοιμόρροπο σπίτι που κληρονόμησαν στο Βάινλαντ του επαρχιακού Νιου Τζέρσεϊ. Η Γουίλα έχει επιπλέον φορτωθεί τον άρρωστο, ξεροκέφαλο και αντιδραστικό πεθερό της, την 26χρονη επαναστάτρια κόρη της, που εμφανίζεται ξαφνικά μετά από χρόνια απουσίας και τον νεογέννητο εγγονό της, τον οποίο ο γιος της αφήνει στη δική της φροντίδα μετά την αναπάντεχη αυτοκτονία της φίλης του.

Σε μια προσπάθεια να βρει επιχορηγήσεις από απίθανες πηγές, η Γουίλα ερευνά το ιστορικό παρελθόν του σπιτιού. Περίπου 150 χρόνια νωρίτερα ζούσε εκεί ο 30χρονος καθηγητής φυσικών επιστημών Θάτσερ Γκρίνγουντ, που αντιμετώπιζε τα δικά του προσωπικά και οικονομικά αδιέξοδα. Μόνη του παρηγοριά η φιλία του με τη γειτόνισσα Μαίρη Τριτ, μια ερασιτέχνιδα φυσιοδίφη που διατηρούσε εκτενή αλληλογραφία με τον ίδιο τον Κάρολο Δαρβίνο και άλλους διαπρεπείς επιστήμονες, υπερμάχους των νέων ιδεών.

Μετάφραση: Νάγια Δασκαλοπούλου

Η Μπάρμπαρα Κινγκσόλβερ γεννήθηκε στην Ανάπολη του Μέριλαντ το 1955 και σπούδασε βιολογία. Από το 1985 ασχολείται με τη συγγραφή. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 25 γλώσσες και έχουν τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία. Το περιοδικό Writer’s Digest την κατέταξε στους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ού αιώνα. Το 1998 ίδρυσε τον θεσμό του Βραβείου Bellwether (σήμερα PEN/Bellwether) για πρωτοεμφανιζόμενη κοινωνικά ευαισθητοποιημένη λογοτεχνία. Το 2000 της απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο Κλασικών Σπουδών, η ανώτερη αμερικανική διάκριση για την προσφορά μέσω της τέχνης. Το 2011 τιμήθηκε με το Dayton Literary Peace Prize για το σύνολο του έργου της. Σήμερα ζει με την οικογένειά της σε ένα αγρόκτημα στα νότια Απαλάχια.

Σχόλια