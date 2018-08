«Δε θα συμπεθεριάσουμε ποτέ!» (Like a Cat on a Highway / Come un gatto in Tangenziale)

23 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την #Weirdwave

Ο Τζοβάνι και η Μόνικα είναι, ίσως, οι πιο αταίριαστοι άνθρωποι στον πλανήτη. Εκείνος είναι ένας διανοούμενος που ζει στο κέντρο της Ρώμης, και εκείνη είναι πρώην ταμίας σε σούπερ μάρκετ που παλεύει με τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής στην πολυπολιτισμική γειτονιά της, στα προάστια. Οι δυο τους ίσως να μην είχαν συναντηθεί ποτέ, αν δεν τους ένωνε ένας κοινός στόχος: να κάνουν τα πάντα για να… χωρίσουν τα παιδιά τους.

Σκηνοθεσία: Ρικάρντο Μιλάνι

Σενάριο: Φούριο Αντρεότι, Τζούλια Καλέντα, Πάολα Κορτελέζι, Ρικάρντο Μιλάνι

Παίζουν: Πάολα Κορτελέζι, Αντόνιο Αλμπανέζε, Σόνια Μπεργκαμάσκο, Λούκα Αντζελέτι, Αντόνιο Ντ’ Αουζίλιο, Αλίτσε Μαζέλι, Σιμόνε Ντε Μπιάνκι

Διάρκεια: 98′

