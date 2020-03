Διατροφικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους (2-17 ετών)

Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών συμμετέχει για τέταρτη χρονιά στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις Διατροφικές Διαταραχές, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο σ’ όλο τον κόσμο. Η Δρ. Μαρία Τσιάκα, Πρόεδρος του Κέντρου και η ομάδα της έχουν σχεδιάσει μια ημερίδα με τίτλο «Έχε το νου σου στο παιδί».

Στη φετινή διοργάνωση, οι ειδικοί θα εστιάσουν στα παιδιά και τους εφήβους, καθώς και στο ρόλο που παίζει η οικογένεια στη διαδικασία της ίασης. Για μια ακόμη φορά θα δοθεί βήμα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, 3 παιδιά στα 10 ηλικίας 14-16 ετών νοσούν από κάποια διατροφική διαταραχή στην τυπική ή άτυπη μορφή της. Τα ποσοστά νοσηλείας παιδιών και εφήβων με διατροφική διαταραχή έχουν διπλασιαστεί. Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι το διάστημα μεταξύ 2.000-2.006 νοσούσε το 3,5% του γενικού πληθυσμού, ενώ την περίοδο 2013-2018 το ποσοστό αυτό έφτασε το 7,8%. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι όλο και περισσότερα νεαρά άτομα-κυρίως έφηβοι-παγιδεύονται στη νόσο. Την ίδια στιγμή, μια νέα διατροφική διαταραχή κάνει την εμφάνισή της. Λέγεται ARFID και πλήττει νήπια. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Τα νέα εργαλεία που επιστρατεύει, ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα διεθνώς έρχονται να δώσουν ελπίδα για πλήρη ίαση. Αρκεί, να έχεις το νου σου στο παιδί!

Την ημερίδα συντονίζει η Ελένη Δασκαλάκη, αρχισυντάκτρια στο περιοδικό Shape/ συντάκτρια υγείας στα Shape.gr και Capital.g

Μήνυμα Δρ. Μαρίας Τσιάκα

Στη χώρα μας, λόγω της απουσίας επιδημιολογικών ερευνών, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια το ποσοστό των εφήβων που νοσεί, γεγονός που μας απομακρύνει από την κατάρτιση ενός συνολικού πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης της νέας αυτής «πανδημίας». Ο αποκλεισμός της ελληνικής οικογένειας, δε, από την διαδικασία της θεραπείας δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου, την ίδια στιγμή που η διεθνής επιστημονική κοινότητα τονίζει τον σπουδαίο της ρόλο, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως βασικό παράγοντα ανάρρωσης.

Τί χρειάζεται λοιπόν να έχουν στο νου τους οι ειδικοί αλλά και οι γονείς, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά όλες εκείνες τις διατροφικές συμπεριφορές που σηματοδοτούν την έναρξη μιας διατροφικής διαταραχής σε παιδιά από 2 έως και 17 ετών; Πώς η επαγρύπνηση γονιών, ψυχολόγων, παιδιάτρων και δασκάλων μπορεί ν’ αποτρέψει την εκδήλωση ή την ισχυροποίηση της νόσου;

Στη φετινή ημερίδα με τίτλο «Έχε το νου σου στο παιδί» σάς προσκαλούμε να μάθετε τι χρειάζεται ένα παιδί για να απεγκλωβιστεί από την θανάσιμη παγίδα των διατροφικών διαταραχών, δίνοντας ξανά για μια ακόμη χρονιά λόγο και βήμα στους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας αναλυτικά

11.10 -11.30: Χαιρετισμός. Δρ. Ευαγγελίας Φάππα, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Υπεύθυνη Προγράμματος Διαιτολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

11.30-12.20: ARFID, η νέα διατροφική διαταραχή νήπιων και παιδιών. Σημάδια και αντιμετώπιση. Δρ. Μαρία Τσιάκα, Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

12.10 -12.45: Το πριν και το μετά. Μια δύσβατη διαδρομή με αίσιο τέλος. Μαρτυρία γονιών με παιδιά που ανάρρωσαν από ARFID.

12.45- 13.00: Διάλειμμα

13.00-13.30: Αναπτυξιακό τραύμα και διατροφικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους. Κώστας Μπλέτσος ΜSc, Ψυχολόγος, συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

13.30-13.45: Το σώμα στην εφηβεία. Έλενα Διέτη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια, συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

13.45 – 14.15 Ο ρόλος των social media στην έξαρση της νόσου κατά την εφηβεία. Πώς πρέπει να δράσουν οι γονείς όταν αντιληφθούν τα πρώιμα σημάδια. Δρ. Μαρία Τσιάκα, Διευθύντρια Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

14.15-14.45: Ένα πουλί στον ωμό μου… Διατροφικές Διαταραχές και εφηβεία. Αγγελική Ζορμπαλά, ΜSc, Ψυχολόγος, συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

15.00- 15.45 :Διάλειμμα

15.45-16.30: Ποιες είναι οι διατροφικές ανάγκες στην εφηβεία και τι συμβαίνει όταν αυτές δεν καλύπτονται; Αλεξία Κατσαρού PhD, Διαιτολόγος και Ειρήνη Λυκουρέση, MSc Διαιτολόγος, συνεργάτες του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

16.30- 17.15: Το μονοπάτι της ανάρρωσης μέσα από τα μάτια της οικογένειας. Μαρτυρίες γονιών για το πώς βίωσαν την ασθένεια αλλά και την πορεία προς την ανάρρωση.

17.15 -17.30: Διάλειμμα

17.30-18.00: Πώς είναι όταν η διατροφική διαταραχή σου κλέβει όλη σου την εφηβεία. Μαρτυρία ασθενούς

18.00-18.45: Ερωτήσεις -Συμπεράσματα -Κλείσιμο

Δρ. Μαρία Τσιάκα: Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών και διδάκτωρ στο Τμήμα Ψυχολογικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής του Institute of Psychiatry, King’s College London. Οικογενειακή θεραπεύτρια, εξειδικευμένη στις διατροφικές διαταραχές. Μέλος διαφόρων Συλλόγων και Οργανισμών, όπως EFTA (European Family Therapy Association), ECED (European Council on Eating Disorders), AED (Academy of Eating Disorders), IAEAP (International Association for Eating Disorders Professionals).

Κυριακή 8 Μαρτίου, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Ακαδημίας 42, 11:00-19:00

Είσοδος ελεύθερη

Σχόλια