Drop Festival 2019

Φέτος το καλοκαίρι το νέο Drop Festival έρχεται στη Τεχνόπολη με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στην καλοκαιρινή Αθήνα! Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της hip hop σκηνής της Ελλάδας συναντιούνται για πρώτη φορά κάτω από το ίδιο line up και σε συνδυασμό με ένα εκρηκτικό οπτικοακουστικό open air show υπόσχονται το καλύτερο live του καλοκαιριού. Για δύο μέρες, το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τους καλύτερους εκπροσώπους της old school και της new school μουσικής σκηνής του Hip Hop. Η προπώληση ήδη έχει ξεκινήσει και όπως φαίνεται, η Τεχνόπολις, στο Γκάζι, Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 από τις 17:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, θα γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο που γουστάρει βρώμικο ήχο από τα ηχεία.

12 Ιουλίου | Ημέρα 1η

Μερικοί από τους καλύτερους εκπρόσωπους της hip hop σκηνής είναι εδώ!!!! Αναμφισβήτητα καθιερώθηκαν ως το το Hip Hop group με το πιο hardcore ήχο από το 2000 και μετά. Τα, κυρίως, battle κομμάτια τους χιτάρανε αρκετές φορές και οι συναυλίες τους αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική rap σκηνή. Οι RNS στη πλήρη σύνθεση τους για μια ακόμη φορά, φέρνουν το σκληρό τους ήχο στη σκηνή της Τεχνόπολης και θα είναι αυτοί που θα κλείσουν τη μοναδική αυτή βραδιά για τους φανατικούς ακόλουθους του rap. Ανήκοντας στην τρίτη γενιά της rap σκηνής, Οι Φι Βήτα Σίγμα (Rio, Mani, Dj Mode) έχοντας στη setlist τους κομμάτια από Bong Da City αλλά και δικά τους,έρχονται και αυτοί στη σκηνή της Τεχνόπολης για να ξεσηκώσουν το κοινό με τις ρίμες τους. Ο Ο Άσαρκος, ένας από κατά γενική ομολογία καλύτερους εκπροσώπους της Rap μουσικής, έχοντας πρόσφατη τη κυκλοφορία του δίσκου «Φάμπρικα» ως Τρίτος Οφθαλμός μαζί με τον AV47, έρχεται να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες του κοινού του ακόμη μια φορά. Ο Hatemost aka princeXXIII από Βήτα Πείς και ο DwmndV θα γεμίσουν το ήδη πολύ δυνατό Line up με το σκληρό flow τους και κομμάτια από τον τελευταίο τους δίσκο «COMPLEX» που σάρωσε. Οι ΕΠΛΚΤ έχοντας τη κυκλοφορία τους τελευταίου τους δίσκου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» που ξεχώρισε, θα δώσουν πόνο με το δικό τους προσωπικό στυλ. Ο ΠΑΙ ΦΑΝ aka «Το παιδί φάντασμα» έχοντας ήδη παρουσιάσει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «ΛΙΛΙΘ» θα ανέβει στο stage της Τεχνόπολης και μαζί με τον ΑΠΕΘΑΝΤO που τράβηξε τα βλέμματα τον τελευταίο καιρό με το track «KAIOKEN», ως εκπρόσωποι και αυτοί της Underground Rap σκηνής, αναμένεται να έχουν μια εκρηκτική συνεργασία. Facebook Event: https://www.facebook.com/events/2399076093448747/

13 Ιουλίου | Ημέρα 2η

Η δεύτερη μέρα του Drop Festival ανήκει στη «νέα σχολή» του ελληνικού rap και δεν θα μπορούσε να λείπει ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα αυτής της γενιάς, οι «Above The Hood»( Hawk, Sapranov, Pepe Frantik, Long3, Spine, Smuggler, Oxizer, Otto, Jester). Παρά το ότι ξεκίνησαν από τη βόρεια Ελλάδα, και από διαφορετικές περιοχές οι περισσότεροι, κατάφεραν να αποκτήσουν πολλούς φανατικούς οπαδούς μέχρι την Αθήνα και η σκηνή της Τεχνόπολις αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτη. Ο Saske, ένα ακόμα παιδί της επαρχίας με μνήμες από το Μαΐάμι της Φλόριντα όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό του με κομμάτια όπως το «Ξέρω Μάνα» και το «Ένστικτο» που χιτάρανε με ευκολία στο YouTube και τον καθιέρωσαν ως ένα από τους βασικούς εκπροσώπους της «new school» rap μουσικής. Είναι από τους δημιουργούς της δισκογραφικής εταιρίας OffBeat Records και οι μουσικές του σπουδές τον βοηθούν να δίνει μεγάλη σημασία στη μελωδικότητα των κομματιών του, όπως το «Ο βασιλιάς του Autotune». Ο Slogan θα είναι μαζί μας τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ και το set list του θα μας ξεσηκώσει! Μεγάλωσε στο Περισσό και δηλώνει πρώτα producer και μετά rapper. Ο Illeo θα μάθει στο κοινό του «Γαλλικά και πιάνο» και άλλα κομμάτια με «βρώμικο» στίχο που τον έχουν αναδείξει στην underground rap σκηνή. Ο Mente Fuerte, frontman της Black Bandana και «ισχυρός νους», όπως μεταφράζεται το όνομα του στα ισπανικά θα βρεθεί κι αυτός στη σκηνή για να ξεσηκώσει το κοινό του με κομμάτια από το δίσκο του «Kingpin», μια εξαιρετική δουλειά, κατά γενική ομολογία. O Vlospa είναι ο μοναδικός rapper που γράφει ρίμες στα ελληνικά και στα γαλλικά και θα κλείσει με την παρουσία του τη γεμάτη αυτή λίστα των εκπροσώπων του νέου ρεύματος της rap. + WOLD, SIGMA, WILLIAM, APON X IAMSTRONG

12 & 13 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 17:00

Τιμές Εισιτηρίων Ανά Ημέρα: 10 ευρώ

VIP TICKET DAY2: 25 ευρώ

Τεχνόπολις-Γκάζι

