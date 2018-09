«Εἰς…» (In to it)

Το αίσθημα της διαρκούς αναζήτησης, σε μια ατέρμονη πορεία που διανύει μέσα από εσωτερικές διαδρομές, διατυπώνει η Ανδρονίκη Χειλά μέσα από τη νέα της ατομική έκθεση που έχει τίτλο «Εἰς…» και εγκαινιάζεται στο i-D ProjectArt την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου. Την οργάνωση και επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μαρία Ξανθάκου.

Μέσα από μια έντονα χειρονομιακή γραφή που διαθέτει πολλά εξπρεσιονιστικά στοιχεία, η Ανδρονίκη Χειλά προσωποποιεί το συναίσθημα μας με αφαιρετική ματιά. Μια ανήσυχη καλλιτέχνις που δεν διστάζει να αντιμετωπίσει τους φόβους της για να οδηγηθεί στην κάθαρση και να στείλει μηνύματα αισιοδοξίας στο φιλότεχνο κοινό:

«Το «Εἰς…» έχει να κάνει με την πρόθεση μας», λέει η ίδια. «Προσδίδει θετική στάση, αναφέρεται στην αναζήτηση, στην αέναη πορεία προς το φως. Αν θέλεις να ζήσεις, θα ζήσεις. Αν θέλεις να βγεις στο φως, θα βγεις. Ο ίδιος μας ο εαυτός, σε ανοδική πορεία, συνοδευόμενος από όλες τις εκφάνσεις της ζωής, διανύοντας το δρόμο για το φως, την καθαρότητα της ψυχής. Μ ένα αίσθημα γαλήνης και ενεργητικότητας. Αυτή η σειρά έργων έχει να κάνει με τον ψυχισμό μας, είναι μια μαρτυρία του φυσικού μας καθήκοντος για ζωή παλεύοντας με αγωνιώδες τρόπο να ερμηνεύσουμε τη φυσική μας κατάληξη.»

«Επίσης το «Εἰς…» έχει να κάνει με τη διάθεση μας να συνυπάρχουμε να συμμετέχουμε, να μοιραζόμαστε. Έχει να κάνει με το χώρο, με το χρόνο, έχει διάρκεια. Συνδέεται με την διάθεση μας να διατυπώσουμε ευχή. Στο σύνολο της η δουλειά αυτή αποτελεί μία εσωτερική εικαστική πρόταση, με στόχο την αλληλεπίδραση δεσμών, οραμάτων, με τη χρήση της φαντασίας και του ονείρου.»

Επειδή πάντα ο άνθρωπος ενυπάρχει στο έργο της Ανδρονίκης Χειλά ως μια ρευστή, αδιόρατη μορφή, που μπορεί να πάρει πολλές και διαφορετικές εκφράσεις, η ίδια σημειώνει: «Με συγκινεί από πάντα ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο εσωτερικός κόσμος του, πώς δρα σε σχέση με τον συνάνθρωπο και την παρουσία του στο χώρο. Θεωρώ ότι όλα είναι σχετικά άρα και η στάση μας, τα θέλω, οι πράξεις μας, τα συναισθήματά μας, ενεργοποιούνται, εκφράζονται, εξελίσσονται σε σχέση με το περιβάλλον, τον συνάνθρωπο.»

Επίσης η Ανδρονίκη Χειλά, πιστεύει στην ανθρωπομορφισμό της φύσης, ο οποίος συχνά αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνη. Είναι η ώρα που ένα δέντρο, ένας βράχος, ένα κομμάτι θάλασσας, μια φέτα ουρανού και γης αποκτούν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, μεταφέρουν βλέμματα, ακούσματα, γεύσεις και αισθήσεις:

«Προσπαθώ να έχω στα έργα μου μια διπλή οπτική, την ίδια στιγμή που ένα μέρος είναι αυτοτελές να αποτελεί ταυτόχρονα και μέρος ενός άλλου σχήματος, ως επί το πλείστον προσώπου, προσπαθώντας να εκφράσω συναισθήματα που υπάρχουν, όμως αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, άρα σα να είναι μονίμως και διαρκώς μεταβλητά, ίσως και ασταθή… Είναι η στιγμή που ξεπροβάλλει ένα πρόσωπο, μια φιγούρα, για να δώσει μορφή στον περιβάλλοντα χώρο…», λέει η ίδια.

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 19.00

Διάρκεια έκθεσης έως τις 20 Οκτωβρίου 2018.

Ώρες λειτουργίας:Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10.00 -19.00. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 10.00-21.00

i-D ProjectArt, Κανάρη 12, Κολωνάκι, 10674, τηλ. 2103221801

Σχόλια