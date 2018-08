«Έγκλημα στην αμμοθύελλα» (In Love and In Hate/ Los que aman odian)

9 Αυγούστου στους κινηματογράφους

Δεν επιλέγεις ποιον ερωτεύεσαι

Μια δυνατή ερωτική ιστορία γεμάτη με στοιχεία μυστηρίου που θυμίζει σενάριο της Αγκάθα Κρίστι.

Βασισμένη στο βιβλίο «Όποιος αγαπά μισεί» (εκδόσεις Αλεξάνδρεια) που συνέγραψαν το 1946 οι Αντόλφο Μπιόι Κασάρες και Σιλβίνα Οκάμπο, αυτή η ταινία ακολουθεί την ίδια λογική στησίματος της ίντριγκας και ανατροπών που συναντάμε στα καλύτερα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστι. Το πάθος και η αγωνία αφθονούν στο «Έγκλημα στην αμμοθύελλα» και το σπουδαίο καστ, επικεφαλής του οποίου είναι ο Γκιγιέρμο Φραντσέλα, προσφέρει έντονο ερωτισμό και μυστήριο σε αυτήν την εκρηκτική ταινία, που χαρακτηρίζεται από υπέροχη φωτογραφία και πανέμορφες τοποθεσίες.

Αργεντινή, μέσα της δεκαετίας του ’40. Ο Ενρίκε Ούμπερμαν είναι ένας μοναχικός μεσήλικας εργένης γιατρός, που χρειάζεται επειγόντως διακοπές για να ξεκουραστεί. Επιλέγει να πάει στο ξενοδοχείο της ξαδέρφης του, που βρίσκεται σε μια ερημική παραλία. Για κακή του τύχη, η γυναίκα την οποία ήθελε να ξεχάσει καθώς τον πλήγωσε ανεπανόρθωτα, βρίσκεται εν αγνοία του στο ίδιο ξενοδοχείο. Πρόκειται για τη Μαίρη, μια εξωστρεφή και πανέμορφη 20χρονη μεταφράστρια, η οποία ξελόγιασε τον γιατρό αλλά διέκοψε την καυτή τους σχέση όταν απλά τον βαρέθηκε. Η Μαίρη δεν είναι μόνη της στο ξενοδοχείο. Μαζί της είναι η αδελφή της με τον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας ακόμα από τους πρώην εραστές της Μαίρης. Η ζήλια και το πάθος ξεχειλίζουν στον μικρόκοσμο που δημιουργείται στο ξενοδοχείο έως ότου, μια μέρα, μετά από μια έντονη αμμοθύελλα, μια δολοφονία λαμβάνει χώρα. Και οι πάντες είναι ύποπτοι καθώς, κάποια στιγμή, όλοι αγαπούσαν και μισούσαν το δολοφονημένο άτομο.

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Μάσι

Παίζουν: Γκιγιέρμο Φραντσέλα, Λουιζάνα Λοπιλάτο

Διάρκεια: 101’

