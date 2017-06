«Έγκλημα στην οικογένεια του σερ Τζέιμς»

της Kate Saunders από τις εκδόσεις Διόπτρα

Τρεις γυναίκες δολοφονούνται στο βικτωριανό Λονδίνο.

Ποιο είναι το νήμα που ενώνει τις ζωές τους;

Κρυμμένη πίσω από την άσπιλη μάσκα μιας καθωσπρέπει χήρας αρχιδιακόνου, η Λετίσια Ροντ εξιχνιάζει άλυτα μυστήρια με οξυδέρκεια και απόλυτη διακριτικότητα…

Εκείνο το μουντό απόγευμα, η κυρία Ροντ ξεκινά για το Λίνκολν­σαϊρ, όπου θα αναλάβει χρέη γκουβερνάντας στην οικογένεια του σερ Τζέιμς Κόλντερστον. Ο άνεμος σφυροκοπά τα τζάμια της άμαξας με τα υγρά κιτρινισμένα φύλλα, ενώ στο μυαλό της έχουν αποτυπωθεί τα λόγια της αγαπημένης της οικονόμου «Γιατί δεν την παντρεύεται αμέσως να τελειώνει η ιστορία;»

Την ίδια ώρα, ο νεαρός Τσαρλς Κόλντερστον είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε έναν ανάρμοστο γάμο με την πανέμορφη Έλεν.

Η ταπεινή καταγωγή αυτής της εντυπωσιακής γυναίκας, η σχέση της με έναν καρδιοκατακτητή και ένα ανώνυμο γράμμα που την αποκαλεί πόρνη πυροδοτούν τις εξελίξεις.

Ο ευυπόληπτος σερ προσπαθεί να εμποδίσει πάση θυσία αυτή τη σχέση του γιου του, για να μην καταστραφεί η αίγλη του στη δημόσια ζωή του Λονδίνου, και αναθέτει στον γνωστό ποινικολόγο Φρέντερικ Τάισον να ερευνήσει την υπόθεση.

Καθώς ξετυλίγεται το νήμα του παρελθόντος, η Λετίσια Ροντ διαπιστώνει ότι στα δωμάτια του αριστοκρατικού πύργου των Κόλντερστον κρύβονται πολλά άφατα μυστικά, που θα σφραγίσουν τη μοίρα αυτών των ανθρώπων.

Τα Μυστικά του Γουιστάιντ ζωντανεύουν σε μια ντινκενσιανή ατμόσφαιρα μυστηρίου και φωτίζουν τις επιπτώσεις της βικτοριανής ηθικής στο γυναικείο φύλο.

Η ακαταμάχητη ντετέκτιβ Λετίσια Ροντ υπογράφει τη λύση του μυστηρίου…

Μεταφραστής: Ρηγούλα Γεωργιάδου

Επιμελητής: Ιουλιάννα Πανίδη

ISBN: 978-960-605-252-1

Σελίδες: 352

Η Kate Saunders, γεννημένη το 1960, είναι Αγγλίδα συγγραφέας, ηθοποιός και δημοσιογράφος. Έχει εργαστεί σε διάφορα έντυπα, όπως The Sunday Times, Sunday Express, Daily Telegraph, She. Είναι επίσης τακτική συνεργάτιδα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης με εμφανίσεις στις εκπομπές του Radio 4 Woman’s Hour, Start the Week και Kaleidoscope. To 2004 βραβεύτηκε με το Costa Award για το παιδικό διήγημα Five Children on the Western Front, εμπνευσμένο από τη γνωστή σειρά της Edith Nesbit.

