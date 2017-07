«Εκείνη τη νύχτα»

της Chevy Stevens από τις εκδόσεις Διόπτρα

Η προκατάληψη μπορεί να οδηγήσει σε τρομακτικά εγκλήματα, ο άνθρωπος όμως, όσο και να έχει αδικηθεί, δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπει την προσπάθεια για να αποδείξει την αλήθεια…

Η δεκαοχτάχρονη Τόνι και ο φίλος της, ο Ράιαν, καταδικάστηκαν άδικα για το φόνο της μικρότερης αδελφής της.

Δεκαεφτά χρόνια αργότερα, η Τόνι επιστρέφει στον τόπο της, έτοιμη να συνεχίσει τη ζωή της και να αφήσει πίσω της το παρελθόν.

Θα διαπιστώσει πολύ σύντομα όμως ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Ο Ράιαν είναι πεπεισμένος πως μπορεί να ανακαλύψει την αλήθεια –η μητέρα της Τόνι εξακολουθεί να θεωρεί ένοχη την κόρη της– και οι παλιές της συμμαθήτριες που της είχαν κάνει κάποτε τη ζωή κόλαση ίσως να κρύβουν μυστικά που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί.

Προτού λοιπόν μπορέσει να προχωρήσει μπροστά, η Τόνι θα πρέπει να κάνει ένα τρομακτικό βήμα προς τα πίσω, στη φρίκη του παρελθόντος, ώστε να ξεσκεπάσει την αλήθεια και να «καθαρίσει» επιτέλους το όνομά της, πριν να είναι πολύ αργά.

ISBN: 978-960-605-349-8

Μεταφραστής: Ουρανία Τουτουντζή

Επιμελητής: Βάννα Κατσαρού

Αριθμός σελίδων: 488

Η Chevy Stevens μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα στο Νησί Βανκούβερ του Καναδά, όπου εξακολουθεί να ζει με το σύζυγό της και την κόρη τους. Όταν δεν εργάζεται για κάποιο επόμενο βιβλίο της, της αρέσει να κατασκηνώνει με την οικογένειά της στα γύρω βουνά και να κάνει κωπηλασία. Με το πρώτο της μυθιστόρημα, Η Eξαφάνιση, κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα (Best First Novel).

