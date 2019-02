Επικοινωνία θεάτρων και θεατρικών παραστάσεων

Νέος εργαστηριακός κύκλος 4 συναντήσεων με τη Λία Κεσοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Θεάτρου Τ

– Πώς χτίζεται η ταυτότητα ενός θεάτρου/μιας θεατρικής ομάδας και πώς επικοινωνείται σε διαφορετικά κοινά; Ποια εργαλεία της εταιρικής επικοινωνίας μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο θέατρο σήμερα;

– Τι είναι επικοινωνία, τι δημόσιες σχέσεις και τι marketing; Πώς συνδέονται μεταξύ τους και πώς χρησιμοποιούνται για την προβολή ενός θεάτρου/μιας θεατρικής ομάδας/μιας θεατρικής παράστασης;

– Πόσο σημαντικό είναι το ίδιο το έργο για τη δημιουργία της στρατηγικής και του περιεχομένου της επικοινωνίας μιας θεατρικής παράστασης;

– Ποιες δεξιότητες οφείλει να διαθέτει κανείς για να ασχοληθεί με το συναρπαστικό αλλά σύνθετο έργο της επικοινωνίας;

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα τεθούν προς συζήτηση στον νέο εργαστηριακό κύκλο μαθημάτων που διοργανώνει, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, το Θέατρο Τ, με τίτλο «Επικοινωνία θεάτρων και θεατρικών παραστάσεων» και εισηγήτρια την Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προβολής του Θεάτρου Τ, Λία Κεσοπούλου. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι τέσσερις εβδομάδες (13 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2019) και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, 18:00 – 21:00, στο Θέατρο Τ (Αλ. Φλέμινγκ 16).

Συνδυάζοντας ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις από τους τομείς της εταιρικής επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και του marketing με case studies και απτά παραδείγματα από τη σύγχρονη ελληνική θεατρική πραγματικότητα, στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πλήρη και καθαρή εικόνα για το πώς χτίζεται, βήμα-βήμα, η επικοινωνία ενός θεάτρου (ή, ευρύτερα, ενός πολιτιστικού οργανισμού) και μιας θεατρικής παράστασης (ή, ευρύτερα, μιας καλλιτεχνικής δράσης). Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον πολυεπίπεδο ρόλο της επικοινωνίας στο θέατρο σήμερα, αποκτώντας νέες και εμπλουτίζοντας ήδη υπάρχουσες γνώσεις, αλλά και επαναπροσδιορίζοντας έννοιες, τάσεις και πρακτικές στον χώρο.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε σπουδαστές σχολών επικοινωνίας/δημοσιογραφίας, marketing, διαφήμισης ή δημοσίων σχέσεων που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την επικοινωνία στο θέατρο, σε σπουδαστές δραματικών σχολών/σχολών θεάτρου,ηθοποιούς και σκηνοθέτες που θέλουν να κατανοήσουν τον ρόλο της επικοινωνίας στο θέατρο σήμερα, σε δημοσιογράφους και επαγγελματίες της επικοινωνίας/των δημοσίων σχέσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, αλλά και σε άτομα που θέλουν να γνωρίσουν αυτή τη λιγότερο γνωστή πτυχή του θεάτρου.

Η Λία Κεσοπούλου

Η Λία Κεσοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμό (BSc) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, International Marketing (MSc) με ειδίκευση στον τομέα του marketing communication στο University of the West of Scotland και Corporate Communications (PhD) με ειδίκευση στους τομείς της εταιρικής ταυτότητας και του branding στο Aarhus School of Business. Από το 2006 ασχολείται επαγγελματικά με τα αντικείμενα αυτά, έχοντας συνεργαστεί με πολλά διαφορετικά brands. Από το 2014 ασχολείται, σχεδόν αποκλειστικά, με το θέατρο και τον πολιτισμό ευρύτερα. Στο διάστημα αυτό έχει συνεργαστεί, για τη στρατηγική επικοινωνία θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών/καλλιτεχνικών δράσεων, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, τα θέατρα Αθήναιον και Αριστοτέλειον, το Vis Motrix Performance Studio και πολλές θεατρικές ομάδες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2016 είναι Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προβολής του Θεάτρου Τ και ιδρυτικό μέλοςτης θεατρικής ομάδας mammals, στην οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των παραγωγών και την επικοινωνία τους.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ημέρες & ώρες εργαστηρίου: 13 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2019, κάθε Τετάρτη, 18:00 – 21:00 (4 συναντήσεις)

Κόστος συμμετοχής: 80€ (εξόφληση έως 4/3/2019) ή 100€ (50€ προκαταβολή έως 4/3/2019 και εξόφληση την πρώτη μέρα του εργαστηρίου)

Φόρμα συμμετοχής: https://bit.ly/2SOrDj2

Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: Θέατρο Τ, Αλ. Φλέμινγκ 16, Θεσσαλονίκη

Website Θεάτρου Τ: www.theatrot.gr

E-mail: theatrotaf@gmail.com

Τηλέφωνο: 2310 854 333

