Ethos_V05 Feat. Foreign Beggars Live στο Passport Κεραμεικός!

Με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων συνεχούς παρουσίας στα μουσικά δρώμενα της χώρας και την είσοδό της στην τρίτη δεκαετία διοργανώσεων, η Innersense Productions παρουσιάζει το 5ο κατά σειρά ETHOS event και φιλοξενεί για ένα Live Performance το κορυφαίο Crossover Bass σχήμα στον πλανήτη, τους FOREIGN BEGGARS, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, στην κεντρική σκηνή του Passport Κεραμεικός

Τα ETHOS Events είναι θεματικά Events – Mini Fests, τα οποία ξεκίνησε να παρουσιάζει η Innersense Productions από το 2009. Στα Decks των ETHOS Events, η Innersense έχει φιλοξενήσει κορυφαία διεθνή ονόματα, όπως Goldie, LTJ Bukem, Kid Loco, Adam Freeland, Joey Beltram, Doc Scott, Marc Hype, D-Bridge και για την 5η εκδοχή του ETHOS, η Innersense Productions παρουσιάζει ως Headliners τους Foreign Beggars σε Live performance.

Οι Foreign Beggars είναι ένα βρετανικό τρίο, αποτελούμενο από 2 MC’s και έναν DJ, το οποίο εξελίχθηκε από ήρωες της Βρετανικής Underground Hip Hop σκηνής στο μεγαλύτερο Crossover Bass σχήμα στον πλανήτη.

Τόσο τα 5 Studio Albums τους, όσο και οι συνεργασίες τους, μιλούν από μόνα τους.

Skrillex, Noisia, Knife Party, Dirtyphonics, Flux Pavilion, Birdy Nam Nam, Grems, Son Of Kick, Eprom, DJ Vadim, Alix Perez, Machinedrum, είναι μερικές μόνο από τις συνεργασίες που έχουν κάνει, καλύπτοντας όλο το φάσμα του Bass ήχου, από UK Hip Hop, Grime, Dubstep, Drum’n’Bass.

Από τον σχηματισμό τους πίσω στο 2002, δεν σταμάτησαν στιγμή να εξερευνούν τον αστικό ήχο, επιδεικνύοντας ποικιλία και διαρκή εξέλιξη, με κίνητρο να είναι πάντα αυτοί που θα διαμορφώνουν μουσικές τάσεις. Και το καταφέρνουν αδιάκοπα μέχρι και σήμερα, έχοντας ανοίξει τον δρόμο για παρόμοια σχήματα.

Το 2013, σε συνεργασία με τους Ολλανδούς Production Wizards και πλέον Legends της παγκόσμιας Bass μουσικής και όχι μόνο, τους Noisia, σχημάτισαν το Supergroup “I Am Legion”, κυκλοφορώντας το ομώνυμο Album και περιοδεύοντας τον πλανήτη, σε μια Sold Out περιοδεία με σχήμα πέντε ατόμων επί σκηνής.

Οι Foreign Beggars σε επίπεδο δισκογραφίας έχουν να επιδείξουν έναν εντυπωσιακό κατάλογο κυκλοφοριών σε κορυφαία Major αλλά και ανεξάρτητα Labels ανά τον κόσμο, όπως Sony, Owsla, Mau5trap, Dented, Never Say Die, κ.α., μέχρι να δημιουργήσουν το δικό τους Label, την Par Excellence, στην οποία κυκλοφόρησαν συνεργατικά μαζί με τις Owsla (Label του Skrillex) και Division (Sub Label των Noisia) το ομώνυμο Album τους, Par Excellence.

Τα Live Performances των Foreign Beggars είναι μια έκρηξη έντασης και ενέργειας με άφθονο μπάσο και ρίμες σε ρυθμό πολυβόλου όπλου, χαρακτηριστικά που τους έκαναν Support Act στην παγκόσμια περιοδεία των Prodigy το 2010 και του Deadmau5 το 2012.

Όλα τα παραπάνω, συν τα 50.000.000+ Views των κομματιών τους στοYouTube, τους τοποθέτησαν επάξια στα κορυφαία μουσικά Festival σε όλο τον κόσμο για το 2017.

Στην Αθήνα, θα απολαύσουμε τους Foreign Beggars ως Headliners του ETHOS_v05, στην κεντρική σκηνή του Passport Κεραμεικός, την Παρασκευή 31 Μαρτίου.

Τους Foreign Beggars θα πλαισιώσουν κορυφαίοι εκπρόσωποι του ελληνικού αστικού ήχου, με ένα LineUp το οποίο είναι ένα κράμα καταξιωμένων αλλά και ανερχόμενων καλλιτεχνών. To πλήρες LineUp του ETHOS_v05 έχει ως εξής:

Vata (Dinal Way) – Downtempo / Deep Dubstep

Wrong Side (Ratt & Flipside) – Breaks / Dubstep

Stiko & Wag (Antilopes) – Dub, Trip Hop, Hip Hop

Twinsanity Live, feat. DJ Micro (Bashment Records) – Hip Hop

Foreign Beggars Live (Owsla, Mau5trap, Division, Par Excellence) – Hip Hop, Grime, Dubstep, Bass

Disphonia (Eatbrain, SOM Music, Dutty Audio) – Drum’n’Bass

Insom (Urban Danja) – Drum’n’Bass

Junior SP. (Innersense) – Drum’n’Bass

Μία μουσική σκυταλοδρομία διάρκειας επτά ωρών, με τις πόρτες του Passport να ανοίγουν στις 10 το βράδυ.

Προπώληση στην τιμή των 12€, έως και την ημέρα του Event, την Παρασκευή 31/03, μέχρι τις 15.00 το μεσημέρι.

Η τιμή στο ταμείο του Passport την ημέρα του Event θα είναι 15€

Passport Κεραμεικός, Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος, Αθήνα, τηλ.: 2105222203

