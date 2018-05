Eβδομάδα Μολδαβικού Κινηματογράφου Στο Αλκυονίς!

H new star σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνομολδαβικής Φιλίας «Αλέξανδρος Υψηλάντης», με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου Κισινάου, των κινηματογραφικών στούντιο Μολδόβα-Φίλμ και Moldcinema και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία διοργανώνουν ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΛΔΑΒΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ από 10 έως 16 Μαΐου στον ιστορικό κινηματογράφο τέχνης ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema.

Θα προβληθούν έξι από τις σπουδαιότερες ταινίες του Εμιλ Λοτιάνου, του σημαντικότερου εκπροσώπου του Mολδαβικού κινηματογράφου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πέντε από τις έξι αυτές ταινίες έχουν προβληθεί με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό στην ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ την περίοδο μεταξύ 1969 – 1985, όπου οι Έλληνες σινεφίλ γνώρισαν και αγάπησαν τον Εμίλ Λοτιάνου. Η έκτη ταινία προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει σα θέμα τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο.

Η μουσική παίζει κεντρικό ρόλο στις ταινίες του Εμίλ Λοτιάνου. Ο βασικός συνεργάτης του είναι ο διάσημος Μολδαβός μουσικοσυνθέτης Eβγκένι Ντόγκα (τηρουμένων των αναλογιών ο Μίκης Θεοδωράκης της Μολδαβίας). Ο Ντόγκα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο αναγνωρισμένους συνθέτες της εποχής μας, πολυβραβευμένος για τη συνεισφορά του στη μουσική. Για να γνωρίσει το Ελληνικό κοινό τον Ντόγκα θα πραγματοποιηθεί συναυλία με σόλο πιάνο με 20 από τα δημοφιλέστερα έργα του συνθέτη για τον κινηματογράφο την Κυριακή 13 Μαΐου στην Αλκυονίδα. Τα έργα θα ερμηνεύσει ο Σπύρος Παπαθεοδώρου. Παράλληλα, θα προβληθεί ένα μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Εβγκένι Ντόγκα.

Επιπλέον, δύο σημαντικοί Μολδαβοί κινηματογραφιστές, ο Valeriu Jereghi και ο Vasile Graur θα βρίσκονται στην Ελλάδα καλεσμένοι της new star για να μας μιλήσουν για την προσωπικότητα και το έργο του Λοτιάνου και να μας συστήσουν το νεότερο Μολδαβικό κινηματογράφο.

O Valeriu Jereghi, σκηνοθέτης και διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου της Μολδαβίας, θα προλογίσει την προβολή δύο δικών του ταινιών την Πέμπτη 10 Μαΐου και θα μιλήσει για το έργο του Λοτιάνου την Παρασκευή 11 Μαΐου.

Από την Παρασκευή 11 Μαΐου μέχρι την Τετάρτη 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα στον Εμίλ Λοτιάνου. Το έργο του σημαντικού Μολδαβού σκηνοθέτη, ποιητή και συγγραφέα κατάφερε να εγγραφεί στα μητρώα και στον πυρήνα της σύστασης του Μολδαβικού έθνους. Ξεκίνησε τη δημιουργική του καριέρα με την ταινία «Θα συναντηθούμε την αυγή» και ακολούθησαν περισσότερες από 20 ταινίες μέχρι τον θάνατό του το 2003, σε ηλικία 66 χρόνων. Αρχικά, υπηρέτησε το είδος του ποιητικού ντοκιμαντέρ με το οποίο προσέγγισε τις παραδόσεις του τόπου του. Σύντομα έγινε διεθνώς γνωστός με τα «Lautarii – Οι τσιγγάνοι πεθαίνουν από αγάπη» και «Οι τσιγγάνοι ανεβαίνουν στον ουρανό», όπως και με την τηλεταινία «Anna Pavlova», όπου πρωταγωνιστούσε η μετέπειτα σύζυγός του Galina Belyaeva. Τα έργα του κατορθώνουν να εκφράσουν την τρυφερότητα μέσα στην σκληρότητα και τον ρεαλισμό. Το συναίσθημα και η νοσταλγία για το παρελθόν είναι διάχυτα στο νεορομαντικό του ύφος, στα φολκλορικά αλλά και στα ιστορικά θέματά του, όχι όμως ως στείρα ανάμνηση αλλά ως προσπάθεια εξήγησης των αποφάσεων που σμίλεψαν το παρόν. Μελέτησε και αφηγήθηκε τον τσιγγάνικο πολιτισμό μετά από επιτόπιες έρευνες στην ευρύτερη Σοβιετική επικράτεια, με έμφαση στη μουσική και τα τραγούδια, από κοινού με τον Εβγκένι Ντόγκα.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου με την προβολή της ταινίας «Lautarii – Οι τσιγγάνοι πεθαίνουν από αγάπη», αγαπημένη του Ελληνικού κοινού, την οποία θα προλογίσουν μεταξύ άλλων και ο πρέσβης της Μολδαβικής Δημοκρατίας Ε.S. Anatol Vangheli. Θα ακολουθήσουν ομιλίες για τη ζωή και το έργο του, όπως και μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα από το συγκρότημα Μόλδοβα.

Η ταινία «Lautarii – Οι τσιγγάνοι πεθαίνουν από αγάπη» θα προβάλλεται στους θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας σε επανέκδοση από τις 17 Μαΐου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5/2018

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ VALERIU JEREGHI

18.30 ENAΡΞΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ, Kαλλιτεχνικός διευθυντής ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema

SVETLANA LISAGOR VERGIS, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνομολδαβικής Φιλίας «Αλέξανδρος Υψηλάντης»

E.S. ANATOL VANGHELI, Πρέσβης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία

VASILE GRAUR, Διευθυντής του κινηματογραφικού στούντιο Μολδόβα-Φίλμ,

ΟΜΙΛΙΑ

VALERIU JEREGHI, Σκηνοθέτης- Διευθυντής του εθνικού κέντρου κινηματογράφου της Μολδαβίας

19:15 Προβολή ταινίας ARRIVEDERCI

20:15 Προβολή ταινίας MILIKA

Οι ταινίες θα προβληθούν στα Ρουμανικά με αγγλικούς υπότιτλους.

Είσοδος δωρεάν.

από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 έως TETAΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ ΕΜΙΛ ΛΟΤIΑΝΟΥ

ΡΕΤΡΟΣΠΕΚΤΙΒΑ ΜΕ ΤΑ 6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Οι ταινίες θα προβληθούν στην αρχική τους γλώσσα (Ρουμάνικα ή Ρωσικά) με Ελληνικούς υπότιτλους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5/2018

18:00 ΕΝΑΡΞΗ-Χαιρετισμοί

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ, Καλλιτεχνικός διευθυντής ΝΕW STAR

SVETLANA LISAGOR VERGIS, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνομολδαβικής Φιλίας «Αλέξανδρος Υψηλάντης»

E.S. ANATOL VANGHELI, Πρέσβης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία

Η ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΝΗ απαγγέλλει το ποίημα του Εμίλ Λοτιάνου «Εκείνον για τον οποίο γράφω»

Μουσικό πρόγραμμα:

LILIAN (βιολί) και TUDOR SPRINCEAN (ακορντεόν)

OLGA MARTINOVA (τραγούδι)

VASILE GRAUR (κιθάρα)

Φολκ συγκρότημα ΜΟΛΔΟΒΑ (χορός)

19.00 -Ομιλίες

VALERIU JEREGHI Σκηνοθέτης – Διευθυντής του εθνικού κέντρου κινηματογράφου της Μολδαβίας

VASILE GRAUR, Σκηνοθέτης – Παραγωγός – Διευθυντής του κινηματογραφικού στούντιο Μολδόβα-Φίλμ

19:30 «Στιγμές από την ζωή του Λοτιάνου » – Aποσπάσματα από ντοκιμαντέρ του G. GRIGORIU

19.45 Διάλειμμα

20:00 «Lautarii – Οι τσιγγάνοι πεθαίνουν από αγάπη»

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018

18.30 «Οι τσιγγάνοι ανεβαίνουν στον ουρανό» (Queen of the Gypsies)

20.30 «Στις ρεματιές με τα βατόμουρα»

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018

18:30 EUGEN DOGA, Ντοκιμαντέρ των Λοτιάνου, Τσιούρα, Ολαρέσκου,Ίσιπτσιουκ, Γκολουίνοβ

18:50 Κονσέρτο για πιάνο του ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Ενορχηστρωτή, Μουσικοσυνθέτη σε έργα του διάσημου Μολδαβού συνθέτη EUGEN DOGA για τον κινηματογράφο

19:45 «Νουβέλα σε πρώτο πρόσωπο» (The Shooting Party) (σενάριο ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ)

21:00 «Αυτή η στιγμή» (This is the moment)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018

18:30 «Lautarii – Οι τσιγγάνοι πεθαίνουν από αγάπη»

21:00 «Στις ρεματιές με τα βατόμουρα»

ΤΡΙΤΗ 15/5/2018

18:30 «Οι τσιγγάνοι ανεβαίνουν στον ουρανό» (Queen of the Gypsies)

20:00 EUGEN DOGA, Ντοκιμαντέρ των Λοτιάνου, Τσιούρα, Ολαρέσκου,Ίσιπτσιουκ, Γκολουίνοβ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5/2018

18.30 «Αυτή η στιγμή» (This is the moment)

20:00 «Νουβέλα σε πρώτο πρόσωπο» (The Shooting Party) (σενάριο ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ)

22:00 «Θα συναντηθούμε την αυγή»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ NEW STAR

Σε ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με την Ένωση Ελληνομολδαβικής Φιλίας «Αλέξανδρος Υψηλάντης»

Με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου Κισινάου, του κινηματογραφικού στούντιο Μολδόβα-Φίλμ και Moldcinema.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ της ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ της Δημοκρατίας της ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ στην Ελληνική Δημοκρατία

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΑΙΝΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ και ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΠΙΑΝΟΥ 7 ΕΥΡΩ

ΜΟΛΔΑΒΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

