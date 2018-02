Ο εννιάχρονος Όσκαρ Σελ δεν έχει καμία σχέση με τους συνομηλίκους του. Είναι πολυτάλαντος και πολυπράγμων: εφευρέτης, ερασιτέχνης εντομολόγος, ειρηνιστής, επιστολογράφος, μουσικός κρουστών, δεινός τεχνίτης οριγκάμι, ντετέκτιβ και χορτοφάγος. Όταν ο πατέρας του σκοτώνεται κατά την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ο Όσκαρ ξεκινάει μια περιπλάνηση στους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, με σκοπό να διαλευκάνει το μυστήριο που κρύβει το κλειδί που ανακαλύπτει στην ντουλάπα του πατέρα του. Μέσα από αυτή την αναζήτηση, ο Όσκαρ θα έρθει σε επαφή με διάφορους ανθρώπους και θα γνωρίσει, έστω για λίγο, τις ζωές τους. Θα εξερευνήσει επίσης το τραύμα της 11ης Σεπτεμβρίου μέσα απ’ τους βομβαρδισμούς της Δρέσδης και της ρίψης της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, για να καταλήξει σ’ ένα προσωπικό ταξίδι που θα τον φέρει πιο κοντά στην ηρεμία και στη γαλήνη που τόσο πολύ αποζητά…

Μετάφραση: Ελένη Ηλιοπούλου

Επίμετρο: Μαριλένα Αστραπέλλου

ISBN: 978-960-04-4796-5

σελ. 448

Ο Τζόναθαν Σάφραν Φόερ γεννήθηκε το 1977 στην Ουάσινγκτον. Έχει γράψει τα μυθιστορήματα Όλα έρχονται στο φως (Κρατικό Βραβείο Εβραϊκής Λογοτεχνίας και Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα της εφημερίδας Guardian), Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά και Εδώ είμαι. Έχει γράψει επίσης το Τρώγοντας ζώα, όπου συνδυάζει τη δοκιμιακή γραφή με την επιτόπια έρευνα, καθώς και το μυθοπλαστικό κολάζ Tree of Codes, βασισμένος στη συλλογή διηγημά- των Οδός κροκοδείλων του Μπρούνο Σουλτς. Το 2001 επιμελήθηκε το Α Convergence of Birds: Original Fiction and Poetry Inspired by the Work of Joseph Cornell, έναν φόρο τιμής στο έργο του Αμερικανού αβάν γκαρντ καλλιτέχνη και γλύπτη Τζόζεφ Κορνέλ (1903-1972). Το 2007 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο με τους καλύτερους νέους Αμερικανούς συγγραφείς του περιοδικού Granta. Έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, ενώ τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε τριάντα έξι γλώσσες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Από τις εκδόσεις Kέδρος ετοιμάζεται το τελευταίο του μυθιστόρημα με τον τίτλο Εδώ είμαι (Here I Am). Επίσης, θα κυκλοφορήσουν σε επανέκδοση το μυθιστόρημα Όλα έρχονται στο φως και το δοκίμιο Τρώγoντας ζώα.