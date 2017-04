Φύλακες του Γαλαξία 2 (Guardians of the Galaxy 2)

4 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Η διαγαλαξιακή ομάδα που έκλεψε την παράσταση στην πρώτη ταινία, επιστρέφει με μία επική, απόλυτα pop περιπέτεια με χιούμορ, πολλή μουσική (το Awesome Mixtape #2) και τον Peter Quill -γνωστό και ως Star-Lord- να σώζει ξανά το σύμπαν μαζί με τους εκκεντρικούς του φίλους, και κάποιους καινούριους, εξίσου εκκεντρικούς. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται και πάλι ο ταλαντούχος και γεμάτος ιδέες James Gunn, που υπογράφει και το σπαρταριστό σενάριο.

Με τις καταπληκτικές μουσικές του Awesome Mixtape #2 να παίζουν δυνατά, οι Φύλακες του Γαλαξία συνεχίζουν να ζουν την περιπέτεια στα όρια του σύμπαντος. Η αυτοσχέδια οικογένεια πρέπει τώρα να συσπειρωθεί ακόμα περισσότερο, καθώς πλησιάζει η ώρα που το μυστήριο της καταγωγής του Peter Quill (Chris Pratt) θα αποκαλυφθεί. Οι παλιοί εχθροί γίνονται σύμμαχοι και αγαπημένοι χαρακτήρες από τα κλασικά Marvel κόμικς εμφανίζονται για να βοηθήσουν τους ήρωές μας.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: James Gunn

Παίζουν: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, featuring Vin Diesel as Groot, Bradley Cooper as Rocket, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, with Sylvester Stallone και Kurt Russell

Διάρκεια: 136’

Σχόλια