«Flashback Backtrace»

31 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους

Ο θρύλος της δράσης και τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Σιλβέστερ Σταλόνε συμπρωταγωνιστεί με τους Μάθιου Μοντίν (Full Metal Jacket, Stranger Things), Κρίστοφερ Μακντόναλντ, (Quiz Show, Terminal Velocity), Μίντοου Γοuίλιαμς (Reach Me) και τον Ράιαν Γκούζμαν (Pretty Little Liars) σε μία αγωνιώδη περιπέτεια που σκαλίζει τη μνήμη, τις οικογενειακές σχέσεις και την προδοσία. Μία απολαυστική περιπέτεια με αναπάντεχες τροπές σε σκηνοθεσία του Μπράιαν Α. Μίλερ (Reprisal, Vice, House of the Rising Sun).

Μία ληστεία πάει στραβά και τα θύματα είναι πολλά. Ο μόνος επιζών ληστής (Μάθιου Μοντίν) παθαίνει αμνησία και δεν θυμάται πού έκρυψε 500.000 δολάρια. Όταν μία μυστηριώδης ομάδα τον βγάζει από το νοσοκομείο για να βρει τα λεφτά, του χορηγεί ένα πειραματικό φάρμακο που στέλνει το μυαλό του σε άλλες εποχές, αποκαλύπτοντας κρυμμένα μυστικά. Όσο ο αστυνομικός (Σιλβέστερ Σταλόνε) βρίσκεται στα ίχνη του, ο ληστής παλεύει να θυμηθεί πριν ένας ξεχασμένος εχθρός τον ανακαλύψει και τον προλάβει.

Σενάριο: Μάικλ Μέιπλς

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Α. Μίλερ

Παίζουν: Σιλβέρστερ Σταλόνε, Μάθιου Μοντίν, Μίντοου Γουίλιαμς, Ράιαν Γκούζμαν, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ, Κόλιν Έγκλσφιλντ

Διάρκεια: 1 ώρα και 32λεπτά

