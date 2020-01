«Four No Reason»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης στη σκηνή του Θεάτρου Άλφα την προηγούμενη θεατρική περίοδο, η μεγάλη επιτυχία της Νάντιας Παλαιολόγου, «four no reason» επιστρέφει για δύο τελευταίες παραστάσεις.

Η Νάντια Παλαιολόγου, σταθερή συνεργάτιδα του θεάτρου Άλφα, παρουσιάζει την ολοκληρωμένη εκδοχή της νέας performance της ομάδας της New_ton Company, στη σκηνή του Άλφα με τίτλο “four no reason”.

To “four no reason” είναι ένα εικαστικό/χορευτικό δρώμενο, ένα ταξίδι στον κόσμο του Rene Magritte.

Το δρώμενο, βασίζεται σε στοιχεία από το συνολικό έργο του Magritte αλλά και από την προσωπική του ζωή, σε μια προσπάθεια να ανατραπούν στερεότυπες ματιές με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.

Τέσσερις φιγούρες επεξεργάζονται και αφήνονται στις εμπειρίες νέων συσχετισμών ανάμεσα στον ανύπαρκτο λόγο και τα αντικείμενα, τις ανθρώπινες σχέσεις ως ρεαλιστική πραγματικότητα ή ονειρική περιπλάνηση, αφήνοντας ερωτηματικό σχετικά με το τι τελικά είναι πραγματικό.

Ο άχρονος χρόνος, η άφυλη σχέση, η ορατότητα του αόρατου, ο χώρος του κενού και η έννοια του μη-πραγματικού είναι βασικά στοιχεία του έργου του Magritte που δανείζεται το “four no reason”, για να δημιουργήσει ένα φαντασιακό σκηνικό προκαλώντας το θεατή να δει αν πίσω από τον καθρέφτη ή πίσω από έναν πίνακα βρίσκεται η ίδια εικόνα που βλέπει από μπροστά.

Η πρώτη εκδοχή του “four no reason” επιλέχθηκε από το Φεστιβάλ Rabbitlab 1.0 και παρουσιάστηκε στο θέατρο Rabbithole τον Ιούνιο του 2017, ως “work in progress”. To Νοέμβριου του 2018 παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά,στo πλαίσιo του προγράμματος ‘Ανοιχτές Πόρτες’.

Στο θέατρο Άλφα παρουσιάστηκε την προηγούμενη θεατρική περίοδο ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς.

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου ΣΤΙΣ 21:00 ΚΑΙ

Σάββατο 01 Φεβρουαρίου ΣΤΙΣ 21:00

Σύλληψη/χορογραφία/σκηνοθεσία: Νάντια Παλαιολόγου

Ερμηνεύουν: Χαρά Βάκρινου, Νάντια Παλαιολόγου, Ελπίδα Σπύρου, Χρήστος Τζιάτζιος,

Sound Design:The little thieves Μάριος Κλεφτάκης – Βασίλης Κλεφτάκης

Trailer παράστασης: Σοφοκλής Μπιμπής

Φωτογραφίες: Σοφοκλής Μπιμπής

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ κανονικό και 7 ευρώ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων, συνταξιούχων, ατέλειες)

Θέατρο Άλφα.Ιδέα, Πατησίων 37, Πολυτεχνείο, τηλ. 210 5221444, 6973701528, 6970282888

