«Frédéric Chopin…Tristesse .. 1849-2019»

Μετά την sold out επιτυχία του ρεσιτάλ πιάνου του Άρη Γραικούση, με τίτλο » Frédéric Chopin…Tristesse .. » και λόγω απαίτησης του κοινού που δεν μπόρεσε να το παρακολουθήσει , το ρεσιτάλ επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 20:30 στο ίδρυμα Θεοχαράκη

Το ρεσιτάλ με τίτλο» Frédéric Chopin…Tristesse .. «είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Πολωνό συνθέτη Frédéric Chopin ,με αφορμή τα 170 χρόνια από το θάνατό του.

Ο πιανίστας Άρης Γραικούσης επιλέγει από το μεγάλο έργο του κατ ‘εξοχήν συνθέτη του πιάνου, τη σπουδή No. 3 op. 10 Tristesse, τις Μαζούρκες, Op. 67 No. 3 & οp. posth. 68 No.2, την Πολωναίζα op. 40, No. 1 Στρατιωτική, το Νυχτερινό οp. 27 No. 2, την Μπαλάντα op. 23 No. 1 την Σονάτα No.2, οp.35 και το Scherzo No. 2 op. 31.

Για την ζωή και το έργο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη θα διαβάσει η ηθοποιός, Ανδρομάχη Δαυλού.

Το ρεσιτάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πολωνικής Πρεσβείας.

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Ώρα έναρξης: 20:30

Εισιτήρια: 20, 15, 10 ευρώ

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & M. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1

