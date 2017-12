«Γέφυρες συνεργασίας: Σχέδιο Μάρσαλ και Ελλάδα»

του Αλέξανδρου Κωστόπουλου από τις εκδόσεις Ίκαρος

Σε μια εποχή συνεχών και πολυδιάστατων εξελίξεων, όπως η σημερινή, καθίστανται αναγκαίες οι συλλογικά επωφελείς διεθνείς οικονομικές σχέσεις αλλά και οι σύγχρονες πολιτικές με κοινωνική ευθύνη.

Το βιβλίο αυτό εξετάζει το Σχέδιο Μάρσαλ με σκοπό να αντλήσουμε γόνιμα στοιχεία από το παρελθόν, που θα μας θωρακίσουν ώστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις μελλοντικές προοπτικές.

«Αξίζει εμείς οι Έλληνες να θυμόμαστε τα πραγματικά περιστατικά εκείνης της περιόδου. Μιας περιόδου κρίσιμης για την εθνική μας πορεία. Παίχτηκε τότε η τύχη του ελληνισμού, και σωθήκαμε όταν είχαμε φτάσει κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού».

ΚωνσταντίνοςΜητσοτάκης

«We remain committed to our common goal of promoting global freedom, democracy, and the rule of law – the values at the very core of the relationship between the United States and the European Union».

Geoffrey R. Pyatt, U.S. Ambassador to Greece

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της ΕΥ, της Cisco και της Lockheed Martin, υπό την αιγίδα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

ISBN: 978-960-572-192-3

Σελίδες:128

Επιστημονική επιμέλεια: Μάριος Ευρυβιάδης

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Δημήτρης Ρεκουνιώτης

Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στρατηγικής και επικοινωνίας Foresight. Έχει συνεργαστεί με ιδιώτες και οργανισμούς από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχεδιάζοντας στοχευμένες στρατηγικές και ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης φήμης, διαμόρφωσης σχέσεων και ενίσχυσης επιρροής.

Είναι εκλεγμένο μέλος της διοικούσης επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, συνιδρυτής του Ινστιτούτου Περιφερειακού Διαλόγου και Στρατηγικής και εκπρόσωπος της American Citizens Abroad στην Ελλάδα.

Αρθρογραφεί σε κορυφαίες ελληνικές εφημερίδες και έχει δώσει ομιλίες για τη σημασία της συνεργασίας, τη δημόσια διπλωματία, τις αμερικανικές υποθέσεις και την επιχειρηματικότητα. Έχει εκδώσει τα βιβλία «Γέφυρες συνεργασίας – Σχέδιο Marshall και Ελλάδα» (2008) και «Γέφυρες ελευθερίας – O αμερικανικός φιλελληνισμός τον 18ο και 19ο αιώνα» (2009).

Τον Δεκέμβριο του 2011 ίδρυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον οργανισμό δημόσιας διπλωματίας RepowerGreece, με τη στήριξη κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δεξαμενών σκέψεως και επιχειρήσεων, με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση νέων αντιλήψεων και την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων που επικρατούν για την Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα.

