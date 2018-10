«Γίνε ιδιοφυΐα στις διαπραγματεύσεις»

των Deepak Malhotra και Max H. Bazerman από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Γραμμένο από δύο κορυφαίους καθηγητές στην εκπαίδευση στελεχών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το βιβλίο αυτό έρχεται να σας διδάξει όσα χρειάζεστε προκειμένου να επιτυγχάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Ακόμα κι αν νομίζετε ότι τα έχετε διαβάσει όλα, ή αν μόλις ξεκινάτε να μαθαίνετε για διαπραγματεύσεις, το βιβλίο αυτό θα απογειώσει τις διαπραγματευτικές σας ικανότητες και την αυτοπεποίθησή σας. Αντλώντας στοιχεία από έρευνες δεκαετιών και αξιοποιώντας την εμπειρία τους από χιλιάδες εταιρικούς πελάτες, οι συγγραφείς εξηγούν κάθε στάδιο στην προετοιμασία και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης – είτε αυτό αφορά μια επαγγελματική διαπραγμάτευση, είτε μια προσωπική.

Ποιοί είναι αυτοί που ξεχωρίζουν σε μια διαπραγμάτευση; Είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που ξέρουν να:

• Εντοπίζουν ευκαιρίες διαπραγμάτευσης, όταν οι άλλοι δε βλέπουν καν περιθώριο για συζήτηση.

• Ανακαλύπτουν την αλήθεια, ακόμα και όταν η άλλη πλευρά προσπαθεί να την κρύψει.

• Διαπραγματεύονται επιτυχημένα ακόμα κι από θέση αδυναμίας.

• Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά απειλές, τελεσίγραφα, ψέματα, ανήθικες τακτικές.

Αυτό το βιβλίο σάς δίνει λεπτομερείς στρατηγικές που λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο, ακόμα και όταν η άλλη πλευρά είναι επιθετική, ανήθικη ή πιο δυνατή. Όταν το διαβάσετε, θα έχετε ήδη ένα πλάνο δράσης για την επόμενη διαπραγμάτευσή σας.

Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε όλους, καθώς η διαπραγμάτευση είναι μια δραστηριότητα που όλοι ασκούμε καθημερινά

Σελίδες : 528

ISBN:978-618-01-2614-3

ISBN Ebook: 978-618-01-2615-0

O Deepak Malhotra είναι Καθηγητής στον τομέα Διαπραγματεύσεων, Οργανισμών και Αγορών στο Harvard Business School. Διδάσκει Διαπραγμάτευση στο πρόγραμμα ΜΒΑ και σε πλήθος άλλων προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων το Advanced Management Program (AMP) και το Owner/President Management Program (OPM). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, σχετικά με το μάνατζμεντ, την ψυχολογία και την επίλυση συγκρούσεων. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για τη διδασκαλία και την έρευνά του στο εν λόγω αντικείμενο.

Ο Max H. Bazerman διδάσκει στο Harvard Business School. Παράλληλα, συνεργάζεται με το Kennedy School of Government, το Institute for Quantitative Social Sciences, το Harvard University Center on the Environment και το Program on Negotiation. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών οργανισμών. Έχει γράψει –ατομικά ή με συνεργάτες– και έχει επιμεληθεί 16 βιβλία και περισσότερα από 180 άρθρα. Το 1993 αναδείχθηκε ο κορυφαίος ειδικός σε θέμα- τα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων από το Organization Frontier. Από το 2002 έως το 2005 συγκαταλεγόταν, σύμφωνα με το Executive Excellence, στους 40 κορυφαίους συγγραφείς, ομιλητές και δασκάλους μάνατζμεντ. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Kulp-Wright από το American Risk and Insurance Association για το βιβλίο του (σε συνεργασία με τον Michael Watkins) Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming and How to Prevent Them, καθώς και με το Βραβείο Life Achievement Award από το Aspen Institute’s Business and Society Program.

Σχόλια