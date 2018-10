«Halloween: La Noche de los Muertos»

Φέτος, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου η Μέρα των Νεκρών «La Noche de los Muertos» γίνεται πραγματικότητα σε ένα ανατρεπτικό Halloween σκηνικό στο Steam Athens!

Επειδή κάθε επιτυχημένο party πρέπει να ακολουθείται από ένα ακόμη, φέτος το Halloween, τίποτα δεν μένει ίδιο, με τον σκοτεινό χώρο του Steam Athens να φιλοξενεί το απόλυτο dark line up και τους djs να μας ξεσηκώνουν!

Για το απόλυτο Halloween night #put_your_calavera_face_on και ντύσου ανάλογα για την πιο dark μέρα του χρόνου στο Steam Athens! Spooky σκηνικά, aerial dance shows και djs στα decks έτοιμοι για όλα. H παραδοσιακή Μεξικάνικη γιορτή «La Noche de los Muertos» αφιερωμένη στην επιστροφή των Νεκρών στον πάνω κόσμο έρχεται και μας θυμίζει πως life is too short to miss a party!

Free Entrance

Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα

Σχόλια