Οι Allah-Las σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!

Τρία χρόνια πέρασαν από την τελευταία εμφάνιση των αγαπημένων του ελληνικού κοινού, Allah-Las και επιτέλους έρχονται στη χώρα μας, κυνηγώντας το επόμενο κύμα…

Η συναυλιακή επιστροφή των Allah-Las στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν είναι…

Στις 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, κυκλοφορεί το νέο τους άλμπουμ, LAHS. Ο τίτλος δεν είναι τίποτα άλλο από μία παραφθορά του ονόματος τους.

Και είθισται κάθε φορά που βγάζουν καινούργιο δίσκο, να έρχονται και στη χώρα μας να τον παρουσιάσουν.

Η σχέση αγάπης με το ελληνικό κοινό δημιουργήθηκε με το τραγούδι – σταθμό στην καριέρα τους, Tell Me (What’s On Your Mind), από το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ και συνεχίστηκε με το δεύτερο album τους, Worship The Sun αλλά και με τις live εμφανίσεις.

Opening act θα είναι o Tim Hill, γνωστός και ως ο γόης πίσω από τα keyboards των Allah Las. Ο Tim ξέρει επίσης πώς να χειρίζεται πολύ καλά και την ακουστική κιθάρα αλλά και ένα 4-track recorder – απόδειξη και το Paris-Texas που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του ’18 (στην πίσω πλευρά είχε μία διασκευή του Steady Rain του Warren Zevon). Παρότι φουλ επηρεασμένος από την αμερικάνικη folk, τον Bob Dylan και τους The Band, ο Tim κατορθώνει ο ήχος του να ακούγεται τόσο φρέσκος όσο και από άλλη εποχή ταυτόχρονα. Έχει παίξει επίσης και με τον Nick Waterhouse και τον Curtis Harding. Στο τέλος του 2019 ο Tim Hill, θα κυκλοφορήσει τον 1ο προσωπικό του δίσκο.

Όσοι είχαν την τύχη να ακούσουν το τελευταίο άλμπουμ λένε πως είναι το πιο σφιχτοδεμένο και ώριμο της καριέρας τους. Ατενίζουν τον ορίζοντα, εξερευνούν νέους τόπους και προορισμούς, ταιριάζουν τις μελωδίες που αγαπούν με τις διαθέσεις της στιγμής, κουβαλώντας μαζί τους πάντα το ξένοιαστο και ανέμελο πνεύμα της αγαπημένης τους Καλιφόρνιας.

Η μουσική των Allah –las και σε αυτό το άλμπουμ σερφάρει – όπως και οι ίδιοι – μεταξύ West Coast garage rock ήχων, latin κρουστών, ηλεκτρικών folk καταβολών και vintage pop αισθητικής. Με πλούσιους ψυχεδελικούς χρωματισμούς και διαχρονικό ήχο που παραπέμπει στην εποχή των beatniks, των surfers και της νομαδικής ζωής.

Απομεινάρια μία άλλης Sunset Trip ακτής, με χρυσό μαύρισμα και κοσμικές εμφανίσεις στις παραλίες της Νότιας Καλιφόρνια, κατάφεραν να απομακρυνθούν από το νοσταλγικό κιτς και να προσθέσουν στο ψυχεδελικό μωσαϊκό τους στοιχεία από Byrds, Love και Kinks. Οι αναβιωτές του garage rock ενσωματώνουν στον ήχο τους με τόσο αβίαστο τρόπο όλες τις επιρροές που έχουν δεχτεί, από την αγαπημένη pop του British Invasion, την «αλαζονεία» του ακατέργαστου punk αλλά και την «φεύγα» διάθεση της Δυτικής Ακτής, καταφέρνοντας να μας μεταφέρουν σε άλλα μέρη και σε άλλη εποχή.

Ακόμα και η ιστορία τους είναι σαν βγαλμένη από την ταινία High Fidelity, με τα τρία από τα τέσσερα μέλη του γκρουπ να γνωρίζονται στο θρυλικό δισκάδικο Amoeba στην Sunset Boulevard, γεγονός που όχι μόνο τους διαμόρφωσε ως μπάντα, αλλά τους έσπρωξε και στα υπόγεια της γειτονιάς για να γρατζουνήσουν τα πρώτα τους ακόρντα.

Στα δύο πρώτα τους σινγκλάκια («Catamaran» / «Long Journey») που βγήκαν το 2011, παραγωγή έκανε ο φίλος και συμμαθητής τους, Nick Waterhouse. Μαζί συνέχισαν και το 2012 βγάζοντας ένα ακόμη δισκάκι, που στη μία του πλευρά είχε το «Tell Me What’s on Your Mind» – τραγούδι που τελικά τους καθιέρωσε – και στην άλλη πλευρά του φλιπ το, «Sacred Sands».

Στις 24 Οκτωβρίου στο Fuzz Club στην Αθήνα και στις 25 Οκτωβρίου στο Principal Club στη Θεσσαλονίκη οι Allah las με πλουμιστά πουκάμισα και σανίδες του surf να ξεπηδούν από τη σκηνή, θα μας χαρίσουν δύο «feel good» ευδαιμονικές βραδιές, με vintage pop αισθητική, πολλά νέα τραγούδια αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα.

Kαλιφορνέζικα vibes, μπόλικο coolness, αυτό το περίφημο riff της Δυτικής Ακτής να μας δροσίζει και όπως πάντα πολύ ψυχεδέλεια να μας ταξιδεύει, καθώς θα αποχαιρετούμε το φθινόπωρο…

Band members

Pedrum Siadatian – vocals | lead guitar

Miles Michaud – vocals| rhythm guitar

Matthew Coreia – vocals | drums

Spencer Dunham – vocals |bass

Opening act: Tim Hill

Τιμές εισιτηρίων: H τιμή προπώλησης έχει διαμορφωθεί στα 24 ευρώ, στο ταμείο η τιμή θα είναι 26 ευρώ

Αθήνα – Πέμπτη 24 Οκτωβρίου – Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, τηλ.: 210 3450 817

Θεσσαλονίκη – Παρασκευή 25 Οκτωβρίου – Principal Club Theater, 26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 231 042 8088

Σχόλια