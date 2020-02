Η Αναστασία Ζαννή συναντά τα Όσκαρ στο Half Note!

Η Αναστασία Ζαννή ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του Ηalf Note για δυο μοναδικές νύχτες με διεθνείς επιτυχίες της μεγάλης οθόνης. Ένα πρόγραμμα, στο οποίο θα πρωταγωνιστούν τραγούδια και μελωδίες, μέσα από τις σημαντικότερες ταινίες. Τραγούδια προτεινόμενα ή και βραβευμένα με Oscar.

Η Cross Over Classical Soprano Αναστασία Ζαννή, με την μοναδική ευελιξία της φωνής της θα μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο αγαπημένων ταινιών και μιούζικαλ με σπουδαία τραγούδια.

Από τα Somewhere Over The Rainbow, Windmills of your mind (Michelle Le grand), Moon River (Henry Mancini), The Way we were έως το περσινό Οσκαρικό Shallow και την ελληνική νίκη του Ποτέ την Κυριακή του Μάνου Χατζιδάκι.

Η Αναστασία Ζαννή είναι Ελληνίδα σοπράνο στην crossover κλασική σκηνή.

Σημαντικές εμφανίσεις της, όπως η sold out συναυλία της στο ιστορικό Carnegie Hall στο Μανχάταν, στο Athenaeum Theater στο Βουκουρέστι, στο Keyaki Hall στο Τόκιο, στη Ρώμη και στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, όπου η συναυλία της ηχογραφήθηκε, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Συμμετείχε στο φιλανθρωπικό γκαλά του Jose Carreras στη Λειψία. Τραγούδησε στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Καναδά, στο φεστιβάλ του UCLA για τα Special Olympics του Los Angeles (2015). Τραγούδησε προς τιμή των : π. Π. ΗΠΑ Bill Clinton, Boutros Boutros Ghali, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Kerry and Ethel Kennedy (R. F. Kennedy Foundation). Επίσης, στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη “Day of the African Child”, στη Νέα Υόρκη στο World Trade Center στο Ηellenic Ιnitiative. Συνεργάστηκε με τις συμφωνικές ορχήστρες της Σόφιας, της Βαρσοβίας και της Λειψίας και την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Η ερμηνεία της στο τραγούδι “Tango to Evora” συμπεριλήφθηκε στο «best of» του Buddha Bar κι έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη Γαλλία. Είναι μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας, ενώ παρουσίασε την έναρξη του μαραθωνίου “Light Up the Night” – “Run to the Future” στα εγκαίνια του Πάρκου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τρίτη 11 & 18 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ) , 15 ευρώ (β’ ζώνη), 20 ευρώ (Α’ ζώνη)

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, τηλ. 210 9213310

