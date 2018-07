«Η ανατομία ενός σκανδάλου»

της Sarah Vaughan από τις εκδόσεις Διόπτρα

Κάποιες φορές είναι καλύτερο να μην ξέρεις…

O Τζέιμς φαίνεται να τα έχει όλα: είναι όμορφος, χαρισματικός, καλός πατέρας και επιτυχημένο δημόσιο πρόσωπο. Κι όμως, κατηγορείται για ένα φοβερό έγκλημα…

Η γυναίκα του, Σόφι, είναι πεπεισμένη πως είναι αθώος.

Αλλά η Κέιτ, η δημόσια κατήγορος που έχει αναλάβει την υπόθεση, έχει κάθε λόγο να πιστεύει το αντίθετο. Είναι βέβαιη πως ο Τζέιμς είναι ένοχος και είναι αποφασισμένη να τον κάνει να πληρώσει.

Ποια έχει δίκιο και ποια άδικο; Η σύζυγος, που παλεύει να σώσει την υπόληψη του αγαπημένου της και να προστατέψει την οικογένειά της, ή μήπως η ενάγουσα δικηγόρος που πιστεύει πως η δικαιοσύνη έπρεπε να έχει αποδοθεί εδώ και καιρό;

Δύο γυναίκες βρίσκονται σ’ έναν κυκεώνα γεγονότων, που περιλαμβάνουν ερωτικά σκάνδαλα, πολιτική, φαντάσματα του παρελθόντος, διαφθορά και ηθικά διλήμματα. Μόνο μία θα δικαιωθεί…

Μεταφραστής Βιολέττα Ζεύκη

ISBN: 978-960-605-463-1

Σελίδες: 480

Η Sarah Vaughan σπούδασε ­αγγλική φιλολογία και στη συνέχεια έγινε δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην Guardian για έντεκα χρόνια ως ρεπόρτερ, ως ανταποκρίτρια σε θέματα υγείας κι ως πολιτική ανταποκρίτρια. Συνέχισε την καριέρα της ως ελεύθερη επαγγελματίας, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε να γράφει μόλις έκλεισε τα σαράντα της χρόνια. Το μυθιστόρημα-­ντεμπούτο της, The Art of Baking Blind, το οποίο μεταφράστηκε σε 7 ­γλώσσες, ήταν το αποτέλεσμα ­αυτής της πρώτης της επαφής με τη συγγραφή. Ακολούθησε το The Farm at the Edge of the World, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016 και πρόκειται να εκδοθεί ­επίσης στη Γερμανία και στη Γαλλία. Η Sarah ζει στο Κέιμπριτζ με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της.

