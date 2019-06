«Οι Άνδρες με τα Μαύρα: Παγκόσμια Απειλή»

13 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Αντλώντας έμπνευση από την ανεξάντλητη ιδέα ότι οι εξωγήινοι κυκλοφορούν ανάμεσα μας, Oι Άνδρες με τα Μαύρα: Παγκόσμια Απειλή μας συστήνουν νέους πράκτορες, θανατηφόρα όπλα, καλούς και κακούς εξωγήινους. Η κοσμοπολίτικη κωμική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο περιζήτητους και ταλαντούχους ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων ο Chris Hemsworth (Thor) και η Tessa Thompson (Thor:Ragnarok), που υποδύονται στους Πράκτορες H και M, με την Emma Thompson (Howards End) να αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της επικεφαλής της οργάνωσης ΜΙΒ και τους Liam Neeson (Taken), Rebecca Ferguson (Rogue Nation), Kumail Nanjiani (The Big Sick) να υποδύονται ρόλους κλειδιά.

Μία απολαυστική μείξη κωμωδίας, επιστημονικής φαντασίας, περιπέτειας που μας ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη, στο Μαρόκο, το Λονδίνο και το Παρίσι σε σκηνοθεσία του F. Gary Gray (The Fate of the Furious) και σενάριο των Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man).

Οι Άντρες με τα Μαύρα έχουν εξαπλώσει τη δράση τους στον πλανήτη, το ίδιο όμως έχουν κάνει και τα εξωγήινα αποβράσματα. Για να μας προστατεύσουν, ο παρασημοφορημένος Πράκτορας H (Chris Hemsworth) και η αποφασισμένη νεοσύλλεκτη M (Tessa Thompson) ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα απρόσμενο δίδυμο που μπορεί και να τα καταφέρει. Καθώς έρχονται αντιμέτωποι με μία νέα παγκόσμια απειλή που μπορεί να πάρει τη μορφή του οποιουδήποτε, ακόμα και ενός Άντρα με τα Μαύρα, πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν την οργάνωση και τον ίδιο τον κόσμο.

Σενάριο: Art Marcum, Matt Holloway

Σκηνοθεσία: F. Gary Gray

Παίζουν: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Les Twins – Laurent Bourgeois & Larry Bourgeois, Emma Thompson, Liam Neeson

Μουσική: Danny Elfman & Chris Bacon

Διάρκεια: 115’

