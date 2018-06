«Η απελευθέρωση»

Μια χώρα σε αναταραχή. Μια γυναίκα που έχει μόνο μία ευκαιρία να σωθεί!

Ιταλία, 1945. Τα βρετανικά και αμερικανικά στρατεύματα προσπαθούν να βοηθήσουν την Ιταλία να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο, ενώ οι Ιταλοί αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Η Κατερίνα Λομπάρντι βρίσκεται σε απόγνωση. Ο πατέρας της είναι νεκρός, η μητέρα της εξαφανισμένη, ο αδελφός της κινδυνεύει, η ίδια φτάνει στα άκρα για να προστατέψει τη ζωή της ανάμεσα στα ερείπια των βομβαρδισμένων δρόμων της Νάπολης… Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει θα χαράξουν το μέλλον της.

Παλεύοντας να καθαρίσει το όνομα του πατέρα της που κατηγορείται για προδοσία, ανακαλύπτει μια πλεκτάνη εναντίον της οικογένειάς της.

Ποιον μπορεί να εμπιστευτεί σε αυτό το χάος και ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός; Άραγε, τα μυστικά του παρελθόντος θα γίνουν η καταστροφή της;

Μετάφραση: Γωγώ Αρβανίτη

ISBN: 978-960-461-844-6

Σελίδες: 576

Η Κέιτ Φέρνιβαλ γεννήθηκε στην Ουαλία, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο London University και εργάστηκε στον χώρο των εκδόσεων και της τηλεοπτικής διαφήμισης. Το 2000 αποφάσισε να γράψει την εντυπωσιακή ιστορία της ζωής της μητέρας της, η οποία είχε μεγαλώσει στη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, και έτσι προέκυψε το Η Ρωσίδα παλλακίδα που έγινε best seller των New York Times. Έχει γράψει δέκα ιστορικά μυθιστορήματα, δύο από τα οποία ήταν υποψήφια στη βραχεία λίστα για το RNA Historical Novel of the Year Award. Ζει με τους δύο γιους της και τον σύζυγό της δίπλα στη θάλασσα, στο Ντέβον. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτή στο www.katefurnivall.com