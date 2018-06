Οι Calexico live at Acropolis!

Για δυο μοναδικές και μαγικές βραδιές, οι Calexico, θα βρίσκονται στο Ηρώδειο προσκαλώντας τους φίλους του συγκροτήματος να ζήσουν μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Μια σχέση που μετρά δύο δεκαετίες, αυτή των Calexico με το ελληνικό κοινό, βρίσκει τη θέση της στη σκιά της Ακρόπολης, σε μια μοναδική παράσταση, που μιλά ήδη στην καρδιά μας.

Η ψυχή και η καρδιά των Calexico, ο Joey Burns και ο John Convertino, μας στέλνουν το παρακάτω μήνυμα από τα backstage της απόλυτα επιτυχημένης αμερικανικής περιοδείας τους.

https://www.youtube.com/watch?v=e03T-O_DaRg&feature=youtu.be

«Hey everybody, this is John and Joey. We are very excited! Another night has been added to Athens and we are very excited to come …Efharisto, we’ll see you soon, see you this summer, we can’t wait…!»

«Γεια χαρά! John και Joey εδώ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι! Ένα ακόμη βράδυ προστέθηκε για την Αθήνα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ερχόμαστε… Efharisto, θα σας δούμε πολύ σύντομα, αυτό το καλοκαίρι, ανυπομονούμε!»

Joey Burns, John Convertino – Calexico

Με τη μπάντα σε πλήρη σύνθεση, όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους και σίγουρα δυνατές εκπλήξεις, οι Calexico πραγματώνουν το όνειρο κάθε καλλιτέχνη, και ετοιμάζονται να μας ταξιδέψουν σε δύο βραδιές αγάπης, ταξιδιού και μελωδίας στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού.

Το συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την πόλη Calexico, στα σύνορα του Μεξικό με τη Καλιφόρνια, έρχεται από το Tucson της Αριζόνα, μετρώντας πάνω από 20 χρόνια καριέρας και με φανατικούς φίλους σε όλον τον κόσμο.

Η μουσική τους είναι ένα κράμα από παραδοσιακούς latin ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano), μαζί με country, jazz και post-rock. Είναι τόσο μοναδικοί και πρωτότυποι, που για αυτούς γεννήθηκε ο όρος στη μουσική «desert noir».

Οι Calexico έρχονται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, με τις αγαπημένες επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία τους, όπως το «Stray», «Falling from the sky», «Crystal Frontier», «Missing», «Splitter» κ.α., αλλά και με το νέο ένατο άλμπουμ τους, το «The thread that keeps us», που κυκλοφόρησε στο τέλος Ιανουαρίου.

Οι Calexico θα εμφανιστούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Band Members

Joey Burns – vocals, guitar, cello, upright bass, arrangements, production

John Convertino – drums, percussion, vibes, marimba, accordion

Jacob Valenzuela – vocals, trumpet, vibes, keyboard

Martin Wenk – trumpet, accordion, guitar, synth, vibes, backing vocals

Scott Colberg – double bass, electric bass

Sergio Mendoza – piano, farfisa

Jairo Zavala Ruiz – bouzouki, baritone guitar, vocals

Οι φωτογραφίες του newsletter είναι των: Jairo Zavala Ruiz, Chema Gonzalez, Chris Hinkle.

Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

Οι τιμές των διαθέσιμων εισιτηρίων ξεκινούν από 33 ευρώ και φθάνουν τα 60 ευρώ

Συγκεκριμένα:

Άνω Διάζωμα

Τα πρώτα εισιτήρια των 25 ευρώ (early bird) εξαντλήθηκαν.

Η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 33 ευρώ

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Γ: 40 ευρώ

Ζώνη B: 45 ευρώ

Ζώνη A: 50 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β’: 55 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A’: 60 ευρώ

