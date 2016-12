«Η χρονιά του ναι»

της Σόντα Ράιμς από τις εκδόσεις Λιβάνη

Σε αυτό το καυστικό, διασκεδαστικό και βαθιά προσωπικό βιβλίο, η πιο ισχυρή γυναίκα του Χόλιγουντ, η πολυτάλαντη δημιουργός του Grey’s Anatomy και του Scandal και η υπεύθυνη παραγωγής του How to Get Away with Murder αποκαλύπτει πώς το να λέει Ναι τής άλλαξε τη ζωή – και πώς μπορεί να αλλάξει και τη δική σας.

Με τρεις επιτυχημένες σειρές στην τηλεόραση και τρία παιδιά στο σπίτι, η Σόντα Ράιμς είχε πολλούς καλούς λόγους για να λέει όχι στις προσκλήσεις που έφταναν. Επίσης, για μια εσωστρεφή γυναίκα όπως η Σόντα, που παθαίνει κρίσεις πανικού πριν από τις συνεντεύξεις Τύπου, υπήρχε ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στο να λέει όχι: καμία νέα πηγή φόβου.

Έπειτα, ήρθε η Γιορτή των Ευχαριστιών του 2013, όταν η αδελφή της μουρμούρισε εφτά λέξεις: Ποτέ σου δε λες ναι σε τίποτα.

Σύντομα η Σόντα ξεκίνησε το σχέδιό της «Η Χρονιά του Ναι»: αυτοδεσμεύτηκε, για έναν χρόνο, να λέει Ναι. Υπήρξαν τρομακτικά δημόσια Ναι, βασανιστικά ιδιωτικά Ναι και –ίσως τα πιο δύσκολα και σημαντικά απ’ όλα– τα Ναι που απαιτούσαν απ’ αυτή να διερευνήσει, να ενδυναμώσει, να χειροκροτήσει και να αγαπήσει τον πιο αληθινό της εαυτό.

Ξοδεύουμε όλοι τις ζωές μας αυτομαστιγωνόμενοι επειδή δεν είμαστε έτσι ή αλλιώς, δεν έχουμε αυτό ή το άλλο, επειδή δεν είμαστε σαν αυτόν ή εκείνον. Επειδή δεν πληρούμε κάποια κριτήρια που πιστεύουμε ότι ισχύουν για όλους.

Ξοδεύουμε όλοι τις ζωές μας προσπαθώντας να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, να ζούμε σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες. Νομίζω πως πιστεύουμε ότι η ευτυχία βρίσκεται στο να ακολουθούμε την ίδια λίστα κανόνων.

Είναι λάθος. Δεν υπάρχει λίστα κανόνων. Υπάρχει ένας κανόνας. Ο κανόνας είναι: δεν υπάρχουν κανόνες.

Η ευτυχία έρχεται όταν ζεις όπως εσύ χρειάζεσαι να ζεις, όπως θέλεις να ζεις. Όπως σου λέει η εσωτερική σου φωνή να ζεις. Η ευτυχία έρχεται με το να είσαι αυτός που πραγματικά είσαι, αντί αυτός που νομίζεις ότι πρέπει να είσαι.

Σελίδες: 320

Η Σόντα Ράιμς είναι η αναγνωρισμένη από τους κριτικούς, βραβευμένη δημιουργός και υπεύθυνη παραγωγής των επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών Grey’s Anatomy, Private Practice και Scandal και η υπεύθυνη παραγωγής του How to Get Away with Murder. Τα συγγραφικά της εύσημα περιλαμβάνουν τα Princess Diaries 2: A Royal Engagement, Crossroads και Introducing Dorothy Dandridge.

Eίναι κάτοχος πτυχίου ΒΑ στην Αγγλική Φιλολογία με Δημιουργική Γραφή από το Κολέγιο Ντάρτμουθ, πτυχίου MFA από τη Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, καθώς και τιμητικών PhDs και από τα δύο ιδρύματα.

Γεννημένη στο Σικάγο του Ιλινόις, η Ράιμς ζει τώρα στη Σόνταλαντ, ένα πολύ αληθινό και πολύ φανταστικό μέρος, που θα μπορούσε να είναι κάπου στο Λος Άντζελες. Είναι μητέρα τριών κοριτσιών.

