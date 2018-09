Η Dr. Laura Hill καλεσμένη της Μαρίας Τσιάκα για το Brain-Based Treatment!

Η καινοτόμος θεραπευτική παρέμβαση για τη νευρική ανορεξία επαναλαμβάνεται τον Νοέμβριο

Η παγκοσμίου φήμης ειδικός στον χώρο των διατροφικών διαταραχών από το Οχάιο, Dr. Laura Hill έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Θα συντονίσει από κοινού με την διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών Μαρία Τσιάκα (Phd) την – διάρκειας 32 ωρών – καινοτόμο θεραπευτική παρέμβαση Brain- Based Family Eating Disorders Treatment.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδος που εστιάζει στη νευροβιολογία του εγκεφάλου και στη σχέση της με την εμφάνιση, εξέλιξη και την αντιμετώπιση της νευρικής ανορεξίας και η οποία εμπλέκει άμεσα την οικογένεια, θεωρώντας την ως βασικό πυλώνα στη μάχη του ασθενή προς την ίαση. Εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και από πέρσι και στην Ελλάδα. Η χώρα μας, μάλιστα, είναι η πρώτη στην Ευρώπη, στην οποία πραγματοποιείται, έπειτα από εκπαίδευση της Μαρίας Τσιάκα το 2017 στο Οχάιο από την ίδια την Dr. Hill.

Η επίσκεψη της κορυφαίας ειδικού 8-11 Νοεμβρίου στην Αθήνα, έρχεται να επισφραγίσει τη συνεργασία της με το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, βασικός στόχος του οποίου είναι η εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της νόσου και η σύμπραξη με πρότυπα θεραπευτικά και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Η θεραπευτική παρέμβαση Brain-Based Family Eating Disorders Treatment διαρκεί τέσσερις ημέρες – 32 ώρες συνολικά – και απευθύνεται αποκλειστικά σε ασθενείς (εφήβους και ενήλικες) με ανορεξία ή βουλιμία με προηγούμενο ιστορικό ανορεξίας, καθώς και στις οικογένειές τους. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες ουσιαστικά στοχεύουν στην αναδόμηση των χαρακτηριστικών εκείνων που πυροδοτούν αλλά και διευκολύνουν την εξέλιξη και τη διατήρηση της νευρικής ανορεξίας.

Συγκεκριμένα, κάθε ενότητα παρέχει:

• Διαδραστική νευροβιολογική ψυχοεκπαίδευση.

• Χρήση εργαλείων που βασίζονται αποκλειστικά στη νευροβιολογική λειτουργία του εγκέφαλου, με απώτερο σκοπό την αντιστάθμιση των ελλειμμάτων της εγκεφαλικής λειτουργίας αλλά και την εφαρμογή εποικοδομητικών μεθόδων ενάντια στην νόσο.

• Υποστήριξη στρατηγικών διαχείρισης.

• Βιωματική εκμάθηση στην εφαρμογή των θεραπευτικών εργαλείων με στόχο να εξελιχθούν σε θεραπευτικές δεξιότητες από τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

• Αναβάθμιση του ρόλου της τροφής σε δοσολογημένο φάρμακο που αποκαθιστά σταδιακά τη λειτουργία του εγκέφαλου.

Καθ’ όλη την διάρκεια των 32ωρων παρέμβασης οι ασθενείς, οι υποστηρικτές – οικογένειες και η θεραπευτική ομάδα μέσω της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας θα μάθουν, θα βιώσουν, θα εξασκήσουν όλα εκείνα τα εργαλεία που θα δημιουργήσουν μια πρακτική, έτοιμη δομή για την σίτιση αλλά και για την ομαλή καθημερινότητα στο σπίτι.

Η Dr. Laura Hill είναι Ερευνήτρια γύρω από τις διατροφικές διαταραχές από το 1980, διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδευτική σύμβουλος και Clinical Assistant Professor στο Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Πολιτείας του Οχάιο. Μια εκ των ιδρυτών της Ακαδημίας Διατροφικών Διαταραχών (Academy of Eating Disorders), διευθύντρια του οργανισμού NEDA (National Eating Disorders Association) από το 1990 έως το 1994, αλλά και ιδρύτρια και πρόεδρος του The Center for Balanced Living από το 2000 έως και το 2017. Η Dr. Hill έχει στο ενεργητικό της πολλές δημοσιεύσεις αλλά και βραβεία (Feeding Hope από το NEDA κ.ά). Μαζί με τους συναδέρφους της από το Πανεπιστήμιο UCSD στο Σαν Ντιέγκο και το The Center for Balanced Living ανέπτυξαν την καινοτόμο, βασισμένη στην νευροβιολογία του εγκεφάλου παρέμβαση, Brain Based Family Eating Disorders Treatment. Τέλος, είναι η συγγραφέας του ηλεκτρονικού εγχειριδίου “A Brain-Based Approach to Eating Disorder Treatment” (Σεπτέμβριος 2017, www.brainbasedeatingdisorders.org).

Η κυρία Μαρία Τσιάκα είναι η Πρόεδρος του Ελληνικού κέντρου διατροφικών διαταραχών. Σπούδασε Ψυχολογία, έχει εκπαιδευτεί και στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ψυχολογικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής του Institute of Psychiatry, King’s College London. Επίσης, είναι μέλος διαφόρων Συλλόγων και Οργανισμών, όπως EFTA (European Family Therapy Association), ECED (European Council on Eating Disorders), AED (Academy of Eating Disorders), IAEAP (International Association for Eating Disorders Professionals).

Το επόμενο Brain-Based Family Eating Disorders Treatment θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Dr. Laura Hill από 8 έως και 11 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών (Κήπων 40 και Χελιδονούς, Νέα Κηφισιά).

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 210 800 3493

