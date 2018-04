Οι Final Act στη Σφίγγα!

Οι Final Act αφήνουν για λίγο το στούντιο όπου ετοιμάζεται το δεύτερο τους άλμπουμ και επιστρέφουν ζωντανά την Κυριακή 6 Μαΐου, στην σκηνή της Σφίγγας, για να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα!

Θα παίξουν τα τραγούδια από το άλμπουμ τους «Διαδρομή «, τον ολοκαίνουριο «Άυλο» που κυκλοφόρησε σε cd single, τις «πειραγμένες» τους διασκευές, αλλά και ακυκλοφόρητο υλικό!

Καλεσμένοι τους επί σκηνής ο Κώστας Παρίσης (Υπόγεια ρεύματα) και ο Χρήστος Νινιός!

Οι Final Act είναι οι Πάνος Περιβολάρης (φωνητικά), Γιώργος Παππάς (ηλεκτρική κιθάρα), Γιώργος Αλμπάνης (μπάσο) και Κωνσταντίνος Νάστος (τύμπανα).

Οι Final Act σχηματίστηκαν τον Αύγουστο του 2014 στην Κόρινθο. Η πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση έρχεται τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Αρχικά έπαιζαν μόνο διασκευές Ελληνόφωνων ροκ συγκροτημάτων. Σιγά σιγά άρχισαν να γράφουν τα πρώτα δικά τους τραγούδια. Οι πρώτες εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν άργησαν να έρθουν. (Αρχιτεκτονική Γκάζι, Burbon, Ghost house, Holywood stage, On the Road, Architecture Live Stage ,Faust, Σφίγγα, Σταυρός του Νότου, Silver Dollar, 8Ball). Τον Ιανουάριο του 2016 παρουσιάζουν το πρώτο τους videο clip με τίτλο «Τέλειος Εργάτης», ως προπομπό της πρώτης ολοκληρωμένης τους δουλειάς, με το οποίο συμμετέχουν το Νοέμβριο του ’16 στη συλλογή UNDERGROUND Όνειρα 5 που κυκλοφόρησε ψηφιακά από το site ROCKAP.GR δωρεάν. Το ντεμπούτο άλμπουμ «Η Διαδρομή» κυκλοφόρησε τον ίδιο μήνα από την FM records και περιλαμβάνει 7 δικές τους συνθέσεις. Σε αυτό το δίσκο η σύνθεση είναι – Πάνος Περιβολάρης – φωνητικά, Γιώργος Αλμπάνης – μπάσο, Αθηνά Τσαρμπού -τύμπανα, Θάνος Χρήστου – ηλ. κιθάρα. Σε τρία από τα τραγούδια του άλμπουμ, τους στίχους υπογράφει η Θάλεια Αντουλινάκη. Τον Οκτώβριο του 2017 κυκλοφορούν από τον Άγνωστο Ήχο το cd single με τίτλο » Άυλος » σε στίχους Θάλειας Αντουλινάκη και μουσική Πάνου Περιβολάρη (προπομπό της δεύτερης επερχόμενης δισκογραφικής τους δουλειάς). Επί σκηνής έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Λ.Παπαδόπουλος, Γ.Γιοκαρίνης, Ν.Ζιώγαλας, Γ.Μηλιώκας, Φ.Πλιάτσικας, Π.Θεοδωράκης. Σημαντικός σταθμός της μπάντας, η συμμετοχή τους στην πρώτη εκπομπή ERT SESSIONS by Ροκ Συναναστροφές του Πάνου Χρυσοστόμου, όπου καλεσμένοι στο στούντιο Ε της ΕΡΤ ηχογράφησαν ζωντανά τραγούδια από το άλμπουμ τους αλλά και αγαπημένες τους «πειραγμένες» διασκευές.

Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος σε τραπέζι: 12 ευρώ με μπύρα ή κρασί

Μουσική σκηνή Σφίγγα, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13), τηλ. 2114096149, 6987844845

Σχόλια