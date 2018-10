Οι Gorilla Biscuits live στο An Club!

Οι Gorilla Biscuits είναι ένα “Straight Edge Hardcore punk” συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη.Σχηματίστηκαν το 1987, όταν 5 παιδιά απο την χάρντκορ σκηνή, θέλησαν να δημιουργήσουν κάτι “φρέσκο” στον ήχο του NYHC ( New YorkHardCore), θεωρώντας ότι, μέχρι εκείνη την στιγμή, είχε “βαλτώσει”. Ως αποτέλεσμα κατέληξαν να γίνουν ένα από τα πιο γνήσιαhardcore συγκροτήματα και να επηρεάσουν πολλά άλλα μεταγενέστερα.

Πήραν το όνομα τους από ένα βαρβιτουρικό (Quaalude), που έκανε θραύση τις δεκαετίες ’80 καί ’90, γνωστό στην “πιάτσα” ως “Gorilla Biscuit” λόγω του μεγέθους του! Μεγάλη ειρωνία, εάν σκεφτεί κανείς ότι οι θέσεις του συγκροτήματος πάνω στο θέμα (ναρκωτικά), ήταν και είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Όπως δηλώνουν και οι στίχοι από το τραγούδι με τίτλο Gorilla Power : “Gorilla Biscuits in your fucking head, one more time and you’ll be dead…”.

Special guests: Black Mamba, The Titz.

Οι Gorilla Biscuits, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, στην σκηνή του AN club.

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου

Έναρξη: 21.00

Τιμές εισιτηρίων:18 € (προπώληση), 20 € (ταμείο)

Εισιτήρια προπωλούνται στα παρακάτω σημεία:

– Rhythm Records, Εμ. Μπενάκη 74, Εξάρχεια

– Full Moon, Θεμιστοκλέους 42, Eξάρχεια

– Full Moon,, Νορμάνου 7, Μοναστηράκι

An Club, Σολωμού 17-19, Εξάρχεια

